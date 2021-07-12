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Старый пикап с японским характером: Toyota Stout не подводил, даже если ломался

Старый пикап с японским характером: Toyota Stout не подводил, даже если ломался (10 фото + 1 видео)

Автор:
12 июля 2021 09:01
Сообщество : Автомир
Метки: Toyota   Toyota Stout   авто   автомир   автомобили   пикап   
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Оказывается, Toyota Stout была первым пикапом производства всеми нами любимой марки, который отправился на экспорт в США, и перед нами один из них, довольно редкая ныне машина. Вот поэтому и руль у неё слева.

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Метки: Toyota   Toyota Stout   авто   автомир   автомобили   пикап   
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