Старый пикап с японским характером: Toyota Stout не подводил, даже если ломался

Тим, ты как-то говорил о редком японском пикапе, который достался тебе от отца много лет назад. Расскажи немного о машине, какие у тебя от неё впечатления.



"Пикап был куплен моим отцом задолго до моего рождения, машина 1966 года. До 1999 года отец на нем регулярно ездил, пикап помогал нам на лесопилке, хотя в то время там давно уже имелись более мощные машины.



У этой Тойоты настоящий японский характер, любил говорить отец, она как самурай, даже сломавшись, каким-то чудом доезжала куда надо, никогда его не подводила."