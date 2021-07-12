Старый пикап с японским характером: Toyota Stout не подводил, даже если ломался

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Оказывается, Toyota Stout была первым пикапом производства всеми нами любимой марки, который отправился на экспорт в США, и перед нами один из них, довольно редкая ныне машина. Вот поэтому и руль у неё слева.
Во внешности машины немного угадываются веяния американской автомобильной моды шестидесятых, кузов естественно стоит на раме, толщине металла которой позавидуют многие современные малотоннажные грузовики.
Ведущий задний мост на рессорной подвеске, спереди рычажно-пружинная подвеска. Передними дисковыми тормозами и раздельными сиденьями в кабине машина обзавелась сравнительно недавно, до этого все тормоза были барабанными, а сиденьем был сплошной диван.
Под капотом рядный четырёхцилиндровый мотор 3R-B, который лично мне напоминает чем-то «отзеркаленный» ЗМЗ 402. Объем 2 литра, в свои лучшие годы он выдавал 85 лошадиных сил. Коробка передач с рычагом переключения на рулевой колонке, четырёхступенчатая механическая. Из усилителей есть только вакуум тормозов.
Напоследок мнение о японском пикапе от владельца такой машины, которую он восстанавливает уже восьмой год.
Тим, ты как-то говорил о редком японском пикапе, который достался тебе от отца много лет назад. Расскажи немного о машине, какие у тебя от неё впечатления.
"Пикап был куплен моим отцом задолго до моего рождения, машина 1966 года. До 1999 года отец на нем регулярно ездил, пикап помогал нам на лесопилке, хотя в то время там давно уже имелись более мощные машины.
У этой Тойоты настоящий японский характер, любил говорить отец, она как самурай, даже сломавшись, каким-то чудом доезжала куда надо, никогда его не подводила."
"Пикап был куплен моим отцом задолго до моего рождения, машина 1966 года. До 1999 года отец на нем регулярно ездил, пикап помогал нам на лесопилке, хотя в то время там давно уже имелись более мощные машины.
У этой Тойоты настоящий японский характер, любил говорить отец, она как самурай, даже сломавшись, каким-то чудом доезжала куда надо, никогда его не подводила."
"Даже простояв больше 10 лет без движения мотор завелся сравнительно быстро, без особых проблем. Только расход бензина большой, около 14 галлонов (53 литра) на 100 миль (161 км). Мотор маленький и слабый, но с хорошим аппетитом и огромной тягой. Первую скорость для старта включали только если кузов был загружен."
"В 2012 году я решил восстановить эту машину в полный оригинал, в память об отце. Это сложная задача, Стауты сейчас очень редкие, хоть иногда и встречаются. Оригинальные запчасти найти очень сложно, в Японии их тоже нет. Я много лет ищу оригинальные зеркала, фары и руль и селектор КПП. Отец переделывал коробку, поставил её от Форда, с рычагом на полу. Надеюсь, я когда-то его закончу."
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Метки: Toyota Toyota Stout авто автомир автомобили пикап
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