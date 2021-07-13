Пригородный поезд в Люксембурге снес кроссовер, припаркованный посреди железнодорожных путей

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Аварии на железнодорожных переездах происходят по всему миру и часто заканчиваются смертельным исходом. Недавно появившееся в сети видео из Люксембурга показывает, как кроссовер от Volkswagen, попадает под поезд после того, как застрял на путях. К счастью, никто не погиб.
Женщина на Volkswagen застряла между двух шлагбаумов перед приближающимся поездом. Результат был предсказуем — вскоре состав буквально снёс её машину.
По всей видимости, водительница выехала на пути под запрещающий сигнал и опускающиеся преграждения. Под шлагбаумом с одной стороны она успела проскочить, но сразу после этого оказалась в ловушке.
По всей видимости, водительница выехала на пути под запрещающий сигнал и опускающиеся преграждения. Под шлагбаумом с одной стороны она успела проскочить, но сразу после этого оказалась в ловушке.
Вероятно, она могла бы убрать автомобиль с путей — судя по видео, в ловушке хватило бы для этого места. Но, увидев приближающийся состав, она вышла из-за руля и отошла в сторону.
В поезде на тот момент находилось 34 пассажира. Никто не пострадал, хотя в полиции сообщили СМИ, что водительница VW получила некие травмы.
В поезде на тот момент находилось 34 пассажира. Никто не пострадал, хотя в полиции сообщили СМИ, что водительница VW получила некие травмы.
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