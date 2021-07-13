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Пригородный поезд в Люксембурге снес кроссовер, припаркованный посреди железнодорожных путей

Пригородный поезд в Люксембурге снес кроссовер, припаркованный посреди железнодорожных путей (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 июля 2021 15:05
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   видео   дтп   жд переезд   железнодорожные пути   женщина за рулем   поезд   
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Аварии на железнодорожных переездах происходят по всему миру и часто заканчиваются смертельным исходом. Недавно появившееся в сети видео из Люксембурга показывает, как кроссовер от Volkswagen, попадает под поезд после того, как застрял на путях. К счастью, никто не погиб.

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Метки: аварии   авто   видео   дтп   жд переезд   железнодорожные пути   женщина за рулем   поезд   
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6  комментариев
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5k
Ruk 3 часа назад
автор - ты точно понимаешь термин - " припарковаться"?
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7k
Кенвуд 49 минут назад
Больше удивило, что в поезде 34 пассажира. У них пустые электрички гоняют
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4k
VL 50 минут назад
ТП
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5k
Ya 2 часа назад
Теперь точно куплю себе электровоз, а то слишком много стало придурков на дорогах.
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4k
Борис Карабанов 3 часа назад
Правильно мне сосед по гаражу советовал, не покупай, говорит, Петрович, Volkswagen - кузова слабенькие у них, чуть что и вдребезги.
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33k
Alex 3 часа назад
ТП
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