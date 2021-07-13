Пригородный поезд в Люксембурге снес кроссовер, припаркованный посреди железнодорожных путей

Вероятно, она могла бы убрать автомобиль с путей — судя по видео, в ловушке хватило бы для этого места. Но, увидев приближающийся состав, она вышла из-за руля и отошла в сторону. В поезде на тот момент находилось 34 пассажира. Никто не пострадал, хотя в полиции сообщили СМИ, что водительница VW получила некие травмы.

2021-07-13T15:05:26+03:00