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На перегоне Гостагаевская—Анапа водитель внедорожника Toyota Land Cruiser Prado проигнорировал сигналы светофора и выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом «Москва—Анапа».
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В результате погибли водитель и пассажир внедорожника. Еще один пассажир Toyota получил травмы и был госпитализирован.
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И вот машина умчалась,
Оставив лишь пыли столб.
Но ровно через минуту
Бугатти врезалась в столб.
Онуфрий молился отлично,
Но он не учел одно:
Не помогают молитвы,
Если водитель в говно
И правда особенный.
Люди поехали дальше, а он превратился в особенный фарш
"Куй ты у меня проскочишь ..."
(с)
Страшно.
Или это если только джып черный?