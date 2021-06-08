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Авария дня. На Кубани внедорожник столкнулся с пассажирским поездом

Авария дня. На Кубани внедорожник столкнулся с пассажирским поездом (2 фото + 2 видео)

Автор:
08 июня 2021 10:44
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   жд переезд   смертельное дтп   
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На перегоне Гостагаевская—Анапа водитель внедорожника Toyota Land Cruiser Prado проигнорировал сигналы светофора и выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом «Москва—Анапа».
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   жд переезд   смертельное дтп   
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44  комментария
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3k
Борис Карабанов 2 часа назад
Всё правильно сделал. Он же не лох и не терпила, чтобы на "крузаке" в очереди стоять и пропускать какой-то паровозишко.
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5k
Дельфин Красивый 19 минут назад
моя классовая ненависть удоволетворена. таким людям жить не надо
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1k
Константин 23 минуты назад
вспомнилось Слепаковское:

И вот машина умчалась,
Оставив лишь пыли столб.
Но ровно через минуту
Бугатти врезалась в столб.
Онуфрий молился отлично,
Но он не учел одно:
Не помогают молитвы,
Если водитель в говно
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14k
KOSTELLO Полчаса назад
Тупой наглый у.е.б.ок, решил, что он особенный.
И правда особенный.
Люди поехали дальше, а он превратился в особенный фарш
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44
cdzpm 37 минут назад
Интересно, он успел сохраниться перед переездом?
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369
Andrii Pohudin 43 минуты назад
Награда нашла героя. Даже Вася водитель КАМаза перекрестился.
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2k
Vitamin 52 минуты назад
"Проскочу!!!.."
"Куй ты у меня проскочишь ..."
(с)
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7k
amrita 52 минуты назад
Даже в записи... вскрикнула от ужаса.
Страшно.
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7k
Vlad Час назад
Видно, что при боковом столкновении у ЛендКрузера система безопасности пассажиров на проявила себя на низком уровне. Не стоит брать эту машину.
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2k
ProstoBoBka Час назад
Этот водитель из тех, кто по обочинам летает, по встречке до последнего обгоняет... Водитель добился чего хотел... Жалко, что невинные люди погибают из-за таких мудаков!
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52k
Нанук Паналык Час назад
А разве по правилам поезд не должен уступить большому джыпу с крутым номером?!
Или это если только джып черный?
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498
Glassy 2 часа назад
Наглядынй пример программиуремой деформации. Не совсем так, конечно как в краш-тесте обещали, но смялось же.
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1k
Pavel 2 часа назад
Я искрене сочувствую спасателям которым приходится доставать из груды метало то что раньше было людьми!
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8
Rainven Enola Pavel Полчаса назад
Людьми?
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7k
Tamdima 2 часа назад
Он думал, что бессмертный, а ни фига! Жалко столько людей изза него опоздали на отдых!
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9k
Вася 2 часа назад
пробейте там по номеру что за кадр.. а ведь мог так же и в городе на красный через пешеходный переход
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9k
Вася 2 часа назад
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29k
RCJ 2 часа назад
На тормоз успел нажанать, но не помогло!
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21k
Сибиряк 2 часа назад
Естественный отбор.
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1k
Гном 2 часа назад
Музыка подходит водителю «беееелего внидарожьника»
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17k
babuby 2 часа назад
Это-ж каким водителем надо быть, чтобы ПАРОВОЗ не заметить!!!? Где там до детей и старушек на переходах, если поезд заметить не смог!
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1k
Hallo FreeSpace 2 часа назад
да ептеть ...
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