Невнимательная автомобилистка из Майкопа сбила велосипедиста

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На Пушкинском переезде в Майкопе женщина за рулем белой Audi не уступила дорогу и столкнулась с велосипедистом.
У барышни на Audi что-то случилось с глазами.
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1. Знак направления главной дороги. У барышни и велогоншика(оленя) второстепенные.
2. На велосепедиста действуют такие же пдд как и на водителя, так как он является участником движения.
Теперь вопрос, почему мамкин гонщик не притормозил перед перекрестком, ведь по знаку, не зодиака, главная у тех, кто поворачивает налево. Но он несется на всех своих бараньих скоростях.
По поводу девушки, она притормозила, но не до конца убедилась в безопасности проезда перекрестка.
Вывод: если бы девушка была внимательней а олень, соблюдал пдд этого бы не было. Теперь надеюсь впаяют обоюдку, так как таких идиотов на великах нужно наказывать.
П.с. Сам водитель и была ситауция. Двигаюсь по улице, скорость примерно 60-70 км/ч. Вижу лесопедиста. Зная этих оленей, включаю левый поворот и иду на встречку дабы его обьехать. Поравнялся с ним, и тут он резко уходит на меня, дабы попасть в проулок. Я по тормозам и в ауе....Вот как можно быть такими оленями??????
у шоферни мозг не натренирован видеть велосипедистов, они слишком маленькие и светом сливаются с местностью.
Хочешь уцелеть - одевайся во что-то кислотно-яркое, типа гаишных или дорожнорабочих жилетиков, белый проблесковый маячок спереди, красный сзади. И шлем.