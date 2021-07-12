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Невнимательная автомобилистка из Майкопа сбила велосипедиста

Невнимательная автомобилистка из Майкопа сбила велосипедиста (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 июля 2021 12:52
Сообщество : Аварии
Метки: audi   Велосипедист   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   
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На Пушкинском переезде в Майкопе женщина за рулем белой Audi не уступила дорогу и столкнулась с велосипедистом.

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Метки: audi   Велосипедист   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   
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18  комментариев
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4k
Борис Карабанов 2 часа назад
С какой это стати "Ауди" должен уступать велосипеду? Может быть и древнему "Запору" уступать? Это не по понятиям.
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Dj Минуту назад
Делайте выводы....Велосипед.....Давайте по порядку.
1. Знак направления главной дороги. У барышни и велогоншика(оленя) второстепенные.
2. На велосепедиста действуют такие же пдд как и на водителя, так как он является участником движения.
Теперь вопрос, почему мамкин гонщик не притормозил перед перекрестком, ведь по знаку, не зодиака, главная у тех, кто поворачивает налево. Но он несется на всех своих бараньих скоростях.
По поводу девушки, она притормозила, но не до конца убедилась в безопасности проезда перекрестка.
Вывод: если бы девушка была внимательней а олень, соблюдал пдд этого бы не было. Теперь надеюсь впаяют обоюдку, так как таких идиотов на великах нужно наказывать.

П.с. Сам водитель и была ситауция. Двигаюсь по улице, скорость примерно 60-70 км/ч. Вижу лесопедиста. Зная этих оленей, включаю левый поворот и иду на встречку дабы его обьехать. Поравнялся с ним, и тут он резко уходит на меня, дабы попасть в проулок. Я по тормозам и в ауе....Вот как можно быть такими оленями??????
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196
Бухтей 50 минут назад
Уж сколько раз твердили Миру ...
у шоферни мозг не натренирован видеть велосипедистов, они слишком маленькие и светом сливаются с местностью.
Хочешь уцелеть - одевайся во что-то кислотно-яркое, типа гаишных или дорожнорабочих жилетиков, белый проблесковый маячок спереди, красный сзади. И шлем.
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4k
Акуна 51 минуту назад
У авто велосипед справа, делайте выводы
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