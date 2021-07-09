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На перекрестке улиц Холмской и Матросова водитель японского микроавтобуса решил повернуть через двойную сплошную линию и столкнулся со встречным универсалом Subaru.
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Виновник ДТП, его пассажир и водитель универсала получили травмы различной степени тяжести.
Авторский пост
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Были подобные аварии и виновными были признаны оба участника.