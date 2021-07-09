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Авария дня. Отчаянная попытка повернуть из Южно-Сахалинска

Авария дня. Отчаянная попытка повернуть из Южно-Сахалинска (4 фото + 1 видео)

Автор:
09 июля 2021 11:28
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   
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На перекрестке улиц Холмской и Матросова водитель японского микроавтобуса решил повернуть через двойную сплошную линию и столкнулся со встречным универсалом Subaru.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   не уступил   
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8  комментариев
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2k
boom Час назад
Никто просто так не уйдет из южно-сахалинска!
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8k
Cornho Полчаса назад
Опять два праворуких корыта встретились.
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14k
Сергей 48 минут назад
Резкий как понос...
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4k
Борис Карабанов 2 часа назад
Праворулька? Не? А то авария классическая для праворулек.
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9k
Александр 2 часа назад
Оба как бы виноваты, один повернул, а второй решил уворачиваться, хотя по правилам надо тормозить.
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