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В Краснодарском крае 13 машин попали в крупное ДТП

В Краснодарском крае 13 машин попали в крупное ДТП (4 фото + 1 видео)

Автор:
11 июля 2021 17:29
Сообщество : Аварии
Метки: Кубань   автомобили   видео   дтп   дым   пожар   
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Суббота в Крымском районе выдалась сложной.  Недалеко от трассы горело поле, а дым от пожара свел видимость на дороге практически к нулю.

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Метки: Кубань   автомобили   видео   дтп   дым   пожар   
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5  комментариев
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78k
Броненосец Потелкам 58 минут назад
В Краснодарском крае, когда идет сильный дождь "стеной" и видимость 10-20 метров, нормальные люди останавливаются в "карманах" на обочине.
Подальше от проезжей части.
А уж по "встречке" носиться - это увольте.....
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17k
KOSTELLO 37 минут назад
Торопится народ на море.
А, если честно жалко людей чисто по-человечески.
Едешь так по трассе, а там разбитая легковушка, с каким-нибудь Тюменским номером.
Вот так ехали люди и не доехали, отдых испорчен
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Aqueronte 44 минуты назад
Выставят счёт этому лихачу, никакое осаго не покроет.
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