В Краснодарском крае 13 машин попали в крупное ДТП

Как видно на кадрах, опубликованных в сети, машины были похожи на смятые листы бумаги. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля в условиях плохой видимости попытался совершить обгон КАМАЗа, но не справившись с управлением, совершил лобовое столкновение с грузовиком, едущим по встречной полосе.