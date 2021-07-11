В Краснодарском крае 13 машин попали в крупное ДТП

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Суббота в Крымском районе выдалась сложной. Недалеко от трассы горело поле, а дым от пожара свел видимость на дороге практически к нулю.
К обеду ситуация стала уже критической. И в 12:50 по местному времени произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали 13 автомобилей.
Как видно на кадрах, опубликованных в сети, машины были похожи на смятые листы бумаги. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля в условиях плохой видимости попытался совершить обгон КАМАЗа, но не справившись с управлением, совершил лобовое столкновение с грузовиком, едущим по встречной полосе.
Очевидцы аварии сообщили, что водитель КАМАЗа не успев сориентироваться смял легковой автомобиль. В прицеп грузовика один за другим «паровозом» въехали остальные участники аварии.
По счастливой случайности обошлось без жертв.
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Подальше от проезжей части.
А уж по "встречке" носиться - это увольте.....
А, если честно жалко людей чисто по-человечески.
Едешь так по трассе, а там разбитая легковушка, с каким-нибудь Тюменским номером.
Вот так ехали люди и не доехали, отдых испорчен