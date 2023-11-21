Неуправляемая Tesla пролетела над бассейном и врезалась в дом

Полиция Сан-Матео и пожарные прибыли в тихий район Калифорнии в начале восьмого утра 17 ноября. 70-летняя владелица Tesla потеряла управление, в результате чего машина пролетела через двор и бассейн и снесла стену кухни.
К счастью, ни водитель, ни ее 40-летняя дочь, находившаяся на пассажирском сиденье, не пострадали. Дом в этот момент также пустовал.
"Очевидно, что такие аварии не случаются каждый день, поэтому на место прибыли несколько офицеров, чтобы убедиться, что никто не пострадал", - сказал Джерами Сурратт, сотрудник отдела по связям с общественностью.
Мередит Донато, чья семья живет в этом доме уже 25 лет, была рада, что ее матери не было дома в момент аварии.
"Честно говоря, просто удивительно, что никто не пострадал... Если бы моя мама была дома, она бы точно пила чай на кухне в 7 часов утра, - сказала Донато в интервью. - Конечно, есть материальный ущерб, но в конце концов это просто вещи".
По данным полиции, автомобиль Tesla снёс ограждение и пролетел на высоте 12-15 метров над двором, врезался в два припаркованных автомобиля, после чего угодил в дом.
В момент инцидента автомобиль двигался вниз по склону и не находился в режиме автономного вождения.
"Свидетели видели, как Tesla замедлила движение до остановки и очень быстро ускорилась, но что именно произошло, еще предстоит выяснить", - добавил Сурратт.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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