Неуправляемая Tesla пролетела над бассейном и врезалась в дом

"Очевидно, что такие аварии не случаются каждый день, поэтому на место прибыли несколько офицеров, чтобы убедиться, что никто не пострадал", - сказал Джерами Сурратт, сотрудник отдела по связям с общественностью.

Мередит Донато, чья семья живет в этом доме уже 25 лет, была рада, что ее матери не было дома в момент аварии.

"Честно говоря, просто удивительно, что никто не пострадал... Если бы моя мама была дома, она бы точно пила чай на кухне в 7 часов утра, - сказала Донато в интервью. - Конечно, есть материальный ущерб, но в конце концов это просто вещи".