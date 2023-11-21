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Неуправляемая Tesla пролетела над бассейном и врезалась в дом

Неуправляемая Tesla пролетела над бассейном и врезалась в дом

Автор:
21 ноября 2023 10:22
Сообщество : Аварии
Метки: Tesla   Автомобиль   Калифорния   авария   дом   случай   
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Полиция Сан-Матео и пожарные прибыли в тихий район Калифорнии в начале восьмого утра 17 ноября. 70-летняя владелица Tesla потеряла управление, в результате чего машина пролетела через двор и бассейн и снесла стену кухни.

К счастью, ни водитель, ни ее 40-летняя дочь, находившаяся на пассажирском сиденье, не пострадали. Дом в этот момент также пустовал.

"Очевидно, что такие аварии не случаются каждый день, поэтому на место прибыли несколько офицеров, чтобы убедиться, что никто не пострадал", - сказал Джерами Сурратт, сотрудник отдела по связям с общественностью.

Мередит Донато, чья семья живет в этом доме уже 25 лет, была рада, что ее матери не было дома в момент аварии.

"Честно говоря, просто удивительно, что никто не пострадал... Если бы моя мама была дома, она бы точно пила чай на кухне в 7 часов утра, - сказала Донато в интервью. - Конечно, есть материальный ущерб, но в конце концов это просто вещи".

По данным полиции, автомобиль Tesla снёс ограждение и пролетел на высоте 12-15 метров над двором, врезался в два припаркованных автомобиля, после чего угодил в дом.

В момент инцидента автомобиль двигался вниз по склону и не находился в режиме автономного вождения.

"Свидетели видели, как Tesla замедлила движение до остановки и очень быстро ускорилась, но что именно произошло, еще предстоит выяснить", - добавил Сурратт.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Tesla   Автомобиль   Калифорния   авария   дом   случай   
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Звёздный странник 45 минут назад
Полёт навигатора.
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Борис Карабанов Час назад
Вот! Началось! А я говорил! Уже и в доме не спрятаться от этих электрических монстров. Ещё и не то будет! Надо на законодательном уровне превентивно решать эту проблему, не дожидаясь нашествия в своей стране.
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