Автопилот Теслы вновь протестировали, но теперь уже на реальных детях

Сравнение двух флагманских "раскладушек" от Samsung и Xiaomi (3 фото)

Автопилот Tesla избежал столкновения с кабаном

Илон Маск проинспектировал строящийся завод Tesla в Техасе, приехав туда на пикапе Cybertruck

Владельцы Tesla обнаружили в автомобилях нецензурные голосовые команды

Не доверяй автопилоту: на Тайване столкновение Tesla с грузовиком попало на видео

Автопилот Tesla принял рекламные флаги за два светофора и отказался двигаться с места