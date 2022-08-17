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Автопилот Теслы вновь протестировали, но теперь уже на реальных детях

Автопилот Теслы вновь протестировали, но теперь уже на реальных детях

Автор:
17 августа 2022 16:01
Сообщество : Автомир
Метки: Tesla   Илон Маск   автопилот   дети   интересно   манекен   споры   тестирование   
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Не так давно по сети распространилась информация о неудачном тестировании автопилота Теслы, который проводил обычный пользователь.

На видео машина вместо того, чтобы остановиться перед манекеном ребенка, сбивает его. Причем, это не единичный случай, а печальная закономерность.

Фанат творения Илона Маска решил опровергнуть эту информацию. Он протестировал автопилот на детях, во всех случаях, кроме торможения на высокой скорости на пути машины были живые дети. И во всех случаях машина останавливалась перед ними.

При торможении на большой скорости, "защитник чести" детища Илона Маска использовал манекен. И даже в этот раз, машина не сбила преграду, а объехала ее.

Автор обвинил своего оппонента в обмане — тот сам разрабатывает ПО для транспорта и якобы хотел «избавиться от конкурента».

Автор оригинального видео поспорил: он вновь провёл эксперимент, но повторил все условия и опроверг претензии к себе — автомобиль снова сбил манекен.

Кто прав, пока так и не ясно, в компании тесты энтузиастов не комментируют.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Tesla   Илон Маск   автопилот   дети   интересно   манекен   споры   тестирование   
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9  комментариев
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Daniel Rumiantsev 3 часа назад
предлагаю экспериментировать на маске. ставить его в разные позы перед теслой и пытаться переехать на большой скорости в разных условиях
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2k
Kom9ipa 5 минут назад
Раньше архитектор или строитель стоял под мостом, когда для испытаний на прочность по нему пускали транспорт с грузом.
Вот и теперь так надо испытывать автопилот: вместо манекенов использовать программистов и разработчиков автопилота. Плохие сразу отвалятся в сторону автопилотом.
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2k
Артур Котовой 48 минут назад
Тесла хлам типичный потому что. Но многие кончают от одного упоминания.
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16k
Vital Idol Час назад
афтар, чо за говноперевод?!
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1k
Вадим В. Новоженов 2 часа назад
Пошёл этот Маск в пиликает-гармошка-играет-патефон !
- Во-первых, его планы довести до 30% всего автотранспорта на автопилотах через 8 лет породит дичайшую безработицу на Земле !
- Во-вторых, сегодня утром, собираясь на работу, видел и слышал, как в новостях рассказали и показали об очередном провале испытаний его машины с автопилотом :
Искусственный Интеллект не разобрался в ситуации на перекрёстке с неисправным светофором и совершил аварию .
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28k
Григорий 2 часа назад
Докажите , что тесла отработала плохо, а не эти невнятно что.
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86k
Феофан 2 часа назад
Автор, ты просто тупо использовал Google переводчик и даже не прочитал что получилось?
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Александр Невский
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