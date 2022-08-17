Автопилот Теслы вновь протестировали, но теперь уже на реальных детях

Не так давно по сети распространилась информация о неудачном тестировании автопилота Теслы, который проводил обычный пользователь.
На видео машина вместо того, чтобы остановиться перед манекеном ребенка, сбивает его. Причем, это не единичный случай, а печальная закономерность.
Фанат творения Илона Маска решил опровергнуть эту информацию. Он протестировал автопилот на детях, во всех случаях, кроме торможения на высокой скорости на пути машины были живые дети. И во всех случаях машина останавливалась перед ними.
При торможении на большой скорости, "защитник чести" детища Илона Маска использовал манекен. И даже в этот раз, машина не сбила преграду, а объехала ее.
Автор обвинил своего оппонента в обмане — тот сам разрабатывает ПО для транспорта и якобы хотел «избавиться от конкурента».
Автор оригинального видео поспорил: он вновь провёл эксперимент, но повторил все условия и опроверг претензии к себе — автомобиль снова сбил манекен.
Кто прав, пока так и не ясно, в компании тесты энтузиастов не комментируют.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Вот и теперь так надо испытывать автопилот: вместо манекенов использовать программистов и разработчиков автопилота. Плохие сразу отвалятся в сторону автопилотом.
- Во-первых, его планы довести до 30% всего автотранспорта на автопилотах через 8 лет породит дичайшую безработицу на Земле !
- Во-вторых, сегодня утром, собираясь на работу, видел и слышал, как в новостях рассказали и показали об очередном провале испытаний его машины с автопилотом :
Искусственный Интеллект не разобрался в ситуации на перекрёстке с неисправным светофором и совершил аварию .