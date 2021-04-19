FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Автомир 7758 постов • 717 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Владельцы Tesla обнаружили в автомобилях нецензурные голосовые команды

Владельцы Tesla обнаружили в автомобилях нецензурные голосовые команды (2 фото + 1 видео)

Автор:
19 апреля 2021 15:30
Сообщество : Автомир
Метки: tesla   Илон Маск   голосовые команды   курьез   пасхалки   
813
2
1

Говорят, внедрить пасхалки распорядился Илон Маск.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: tesla   Илон Маск   голосовые команды   курьез   пасхалки   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Свирепый Бамбр Час назад
Этому скучному баяну не менее полумесяца. Забить туда можно хоть феню.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman Полчаса назад
Не шары, а яйца. Переводите с английского правильно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
734
Миша 39 минут назад
По подсчетам Forbes, состояние Маски за неделю выросло примерно на $13 млрд. Также битка прикупил в прошлом году по вкусной цене, ему пофигTwitter и Dogecoin. Еще сильнее попробуют придавить продаст треть битков и начнёт пампить Tesla так, что точно на Марс улетит. ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−41
Anatoliy Час назад
Илон Маск развлекается)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Искусственный интеллект «расшифровал» пейзаж, скрытый под картиной Пикассо (2 фото + видео) Искусственный интеллект «расшифровал» пейзаж, скрытый под картиной Пикассо (2 фото + видео) Илон Маск проинспектировал строящийся завод Tesla в Техасе, приехав туда на пикапе Cybertruck Илон Маск проинспектировал строящийся завод Tesla в Техасе, приехав туда на пикапе Cybertruck Пробный тест-драйв: Джей Лено вместе с Илоном Маском прокатился на Tesla Cybertruck Пробный тест-драйв: Джей Лено вместе с Илоном Маском прокатился на Tesla Cybertruck Илон Маск прикатил на новеньком Cybertruck в ресторан Илон Маск прикатил на новеньком Cybertruck в ресторан Автопилот Tesla принял рекламные флаги за два светофора и отказался двигаться с места Автопилот Tesla принял рекламные флаги за два светофора и отказался двигаться с места Tesla Model X против армейского Hummer и огромного Ford F-450 Tesla Model X против армейского Hummer и огромного Ford F-450
Dionysus
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

328912



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Поставь болгарскую клавиатуру и охреней!": улетные комментарии от пользователей Сети
6
146
"Поставь болгарскую клавиатуру и охреней!": улетные комментарии от пользователей Сети
Почему чукчи меняются женами?
3
67
Почему чукчи меняются женами?
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Идеально для зомби-апокалипсиса: канадский броневик Gurkha за 30 миллионов
0
28
Идеально для зомби-апокалипсиса: канадский броневик Gurkha за 30 миллионов
25 потрясающих зданий почты США, фотографии начала XX века
1
0
25 потрясающих зданий почты США, фотографии начала XX века
Искусственный интеллект «расшифровал» пейзаж, скрытый под картиной Пикассо (2 фото + видео)
Искусственный интеллект «расшифровал» пейзаж, скрытый под картиной Пикассо (2 фото +...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Ребенок из Красной книги
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#фото#факты#сша#кино#комментарии#аварии#сатира#авто аварии#знаменитости
#история#Россия#СССР#прикол#Фотографии.#прикольные#позитив#фотографии#подборка#ретро
#интересно#люди#картинки#дтп#животные#в мире#приколы#шоу бизнес#дети#смешные

На что жалуетесь?

Вернуться