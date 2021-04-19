Владельцы Tesla обнаружили в автомобилях нецензурные голосовые команды

Владелец компании Tesla и SpaceX Илон Маск славится своим нестандартным подходом к менеджменту и шутками в Twitter, которые обваливают цены на акции его же компаний или в мгновения ока приводят к подорожанию криптовалюты Dogecoin, изначально созданную для баловства. И любит разнообразные пасхалки. Настолько, что даже не пощадил собственного сына, назвав ни в чем не повинного младенца X Æ A-12.

А что касается его детища, компании Tesla, то здесь, как оказалось, он не ограничился надписями на платах, где сказано, что автомобили произведены людьми на планете Земля.