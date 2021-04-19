Владельцы Tesla обнаружили в автомобилях нецензурные голосовые команды

Говорят, внедрить пасхалки распорядился Илон Маск.
Владелец компании Tesla и SpaceX Илон Маск славится своим нестандартным подходом к менеджменту и шутками в Twitter, которые обваливают цены на акции его же компаний или в мгновения ока приводят к подорожанию криптовалюты Dogecoin, изначально созданную для баловства. И любит разнообразные пасхалки. Настолько, что даже не пощадил собственного сына, назвав ни в чем не повинного младенца X Æ A-12.
А что касается его детища, компании Tesla, то здесь, как оказалось, он не ограничился надписями на платах, где сказано, что автомобили произведены людьми на планете Земля.
Недавно владельцы электрокаров Tesla (Model S и Model 3) обнаружили в своих автомобилях скрытые нецензурные голосовые команды. Если находясь в машине, произнести Open Butthole ("Открой задницу"), откроется бардачок или порт для зарядки телефона. Впрочем, в некоторых случаях эта команда также открывает и багажную дверь.
И соответственно, если произнести Close Butthole, то сработает команда на закрытие
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Также владелец Tesla может произнести "Мои шары замерзли" - и система включит электрообогрев сидений. А фраза о "горячих шарах" отключит её. Разумеется, для всех этих действий есть и вполне официальные команды. Но, видимо, Маск считает, что это слишком скучно.
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