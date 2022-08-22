Американец имплантировал в руку электронный ключ от Tesla

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Владелец Tesla и большой поклонник современных технологий Брэндон Далали для удобства имплантировал в свою правую руку чип-ключ, позволяющий разблокировать электромобиль без использования смартфона. Он утверждает, что это гораздо надёжнее, чем полагаться на функцию Bluetooth в смартфоне, которая может не сработать. А так ключ всегда с ним.
Это крошечный чип VivoKey Apex. Он использует ту же технологию (протокол связи ближнего радиуса действия, NFC), благодаря которой работают Apple Pay и вход без ключа в отелях.
Брэндону Далали имплантировали крошечный бесконтактный чип в кожу правой руки, чтобы он мог разблокировать свой автомобиль, не полагаясь на смартфон
Брэндон опубликовал в соцсетях видео процесса имплантации. Процедура была проведена полторы недели назад профессиональным специалистом по прокалыванию кожи и делалась под местной анестезией. Всё удовольствие обошлось в 400 долларов (чип плюс процедура).
Интересно, что это уже второй чип, который Брэндон вживляет себе под кожу. Первый находится в его левой руке. Это электронный ключ, который открывает входную дверь в его квартиру, а также содержит контактные данные и важную медицинскую информацию. Этот чип можно просканировать любым мобильным телефоном, и он выдаст информацию.
Чип использует протокол связи ближнего радиуса действия (NFC), который является той же технологией, которая используется для Apple Pay и систем доступа без ключа в отелях.
Процесс имплантации чипа под кожу
В ответ на вопрос о том, зачем ему имплант, если он всегда носит с собой смартфон, Брэндон Далали ответил: «Для меня это удобно (на полном серьёзе), потому что управление питанием Bluetooth моего смартфона настолько агрессивно, что не всегда открывает машину. Так что это помогает в таких случаях».
Активированный чип светится зеленым
Далали входит в группу бета-тестирования, состоящую примерно из 100 человек. Они тестируют продукт, который можно использовать для управления рядом устройств, а не только автомобилями Teslа. По словам Далали, чип может выполнять безопасные транзакции и апплеты Java-карт. У производителя чипов есть собственный магазин приложений, и одно из них — ключ-карта Tesla. Поэтому было логично установить его и протестировать.
«Одним из приложений оказалась ключ-карта Tesla. Так что это было первое приложение, которое я установил на него, потому что у меня есть Tesla, и теперь я использую его в качестве ключа, когда мой Bluetooth-ключ выходит из строя или у меня нет ключ-карты», — пояснил Далали.
«Одним из приложений оказалась ключ-карта Tesla. Так что это было первое приложение, которое я установил на него, потому что у меня есть Tesla, и теперь я использую его в качестве ключа, когда мой Bluetooth-ключ выходит из строя или у меня нет ключ-карты», — пояснил Далали.
На этом снимке показан первый чип, имплантированный Брэндону
«Вся идея заключалась в том, что ключ от дома будет у меня в левой руке, а ключ от машины — в правой. И что действительно здорово, так это то, что чуть позже можно будет беспроводным способом активировать новый чип, который я только что получил, чтобы проводить транзакции по кредитным картам», — добавил он.
Его рука светится зеленым, когда чип активирован. Это второй чип, который имплантировал Далали — первый является ключом к его дому, а также хранит его контактную карту, медицинскую информацию и другие подобные элементы.
Чип, с помощью которого открывается входная дверь в квартиру
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Tesla Ynews ЧИПИЗАЦИЯ импланты микрочипы современные технологии чип чипы чипы-импланты электроника
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Но это не точно))
Уверен, что скоро появится чип, сканирующий здоровье, например. А пока? У меня есть метка, которая снимет охрану с квартиры. И я не собираюсь имплантировать её в руку.