Американец имплантировал в руку электронный ключ от Tesla

Далали входит в группу бета-тестирования, состоящую примерно из 100 человек. Они тестируют продукт, который можно использовать для управления рядом устройств, а не только автомобилями Teslа. По словам Далали, чип может выполнять безопасные транзакции и апплеты Java-карт. У производителя чипов есть собственный магазин приложений, и одно из них — ключ-карта Tesla. Поэтому было логично установить его и протестировать. «Одним из приложений оказалась ключ-карта Tesla. Так что это было первое приложение, которое я установил на него, потому что у меня есть Tesla, и теперь я использую его в качестве ключа, когда мой Bluetooth-ключ выходит из строя или у меня нет ключ-карты», — пояснил Далали.

2022-08-22T13:03:01+03:00