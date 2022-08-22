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Американец имплантировал в руку электронный ключ от Tesla

Американец имплантировал в руку электронный ключ от Tesla

Автор:
22 августа 2022 13:03
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Tesla   Ynews   ЧИПИЗАЦИЯ   импланты   микрочипы   современные технологии   чип   чипы   чипы-импланты   электроника   
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Владелец Tesla и большой поклонник современных технологий Брэндон Далали для удобства имплантировал в свою правую руку чип-ключ, позволяющий разблокировать электромобиль без использования смартфона. Он утверждает, что это гораздо надёжнее, чем полагаться на функцию Bluetooth в смартфоне, которая может не сработать. А так ключ всегда с ним.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Tesla   Ynews   ЧИПИЗАЦИЯ   импланты   микрочипы   современные технологии   чип   чипы   чипы-импланты   электроника   
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8  комментариев
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3k
Едондер пуп 48 минут назад
"А так ключ всегда с ним."
Но это не точно))
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4k
Михаил 14 минут назад
тогда ему в девайс нужно впаять чип от банковской карты... у его партнера думаю между ног уже есть карта приемник
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−37
пысы 19 минут назад
пусть еще чип от карты "тройка" импантирует
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658
АлоКин Полчаса назад
Вот это я понимаю, киберпанк)
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8k
Mowgley Z ⚔ Полчаса назад
Не говорите ему про Яндекс-колонку, а то он ее тоже куда-нибудь имплантирует.
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8k
Б.Касторский 52 минуты назад
Нет, чипы будущее, тут без вариантов. Но имплантировать себе ключ от дома или от машины? Не очень ли узкая специализация? Или он машину одну на всю жизнь купил? Понимаю, можно перепрограммировать. Но что-то сомнительное удовольствие.
Уверен, что скоро появится чип, сканирующий здоровье, например. А пока? У меня есть метка, которая снимет охрану с квартиры. И я не собираюсь имплантировать её в руку.
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