Летнее обострение в жару на дорогах Калужской области

В Обнинске автомобилист на Infiniti c регистратором не поделил дорогу с водителем кроссовера Volvo. На парковке разгневанный водитель Volvo обогнал своего обидчика и въехал в его машину задним ходом.

0 Разъяренный водитель Volvo выбежал из машины и стал орать матом: «Понаехали!»