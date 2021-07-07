Летнее обострение в жару на дорогах Калужской области

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В Обнинске автомобилист на Infiniti c регистратором не поделил дорогу с водителем кроссовера Volvo. На парковке разгневанный водитель Volvo обогнал своего обидчика и въехал в его машину задним ходом.
Присутствует ненормативная лексика!
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А если серьезно то реально психов все больше на дорогах и это напрягает...вчера ехал домой коротко бибикнул хрусту стоящему передо мной, который не трогался со светофора на зеленый, так он так бычить начал типа какого хера я посмел ему бибикнуть, в итоге пришлось послать его нахер, тк на культурную речь он не раеагировал... так он 3 раза заходил на обгон чтобы мне зеркало снести я уворачивался...в итоге остановился достал балон газовый сказал что щас ему глаза выжгу, только после этого он еще минутку потявкал и уехал))