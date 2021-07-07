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Летнее обострение в жару на дорогах Калужской области

Летнее обострение в жару на дорогах Калужской области (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 июля 2021 12:15
Сообщество : Аварии
Метки: Volvo   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   конфликт на дороге   учитель на дороге   
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В Обнинске автомобилист на Infiniti c регистратором не поделил дорогу с водителем кроссовера Volvo. На парковке разгневанный водитель Volvo обогнал своего обидчика и въехал в его машину задним ходом.

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Метки: Volvo   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   конфликт на дороге   учитель на дороге   
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25  комментариев
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436
Советский Оккупант 2 часа назад
VOLVO, конечно, машина хорошая (у нас в Латвии самая популярная марка), но водитель её - полный отморозок.
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1k
Bobbus 46 минут назад
Козлина
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4k
NeDron 55 минут назад
Да, видимо вольвоводу голову сильно напекло...
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17k
KOSTELLO Час назад
Водителю Вольво

Ссылка m.youtube.com
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4k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Конченый типок на вульве...
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8k
Cornho 2 часа назад
А кто куда понаехал-то?
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62k
Viktor 2 часа назад
На Вольво дебил и попал этот дебил конкретно!
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37
Рустам Viktor 36 минут назад
Спорная ситуация, но думаю, что всё же виноват коллега. Как раз выезжал и не заметил едущую по трассе машину. Он как раз после коронавируса. Очень тяжело переболел. Соответствующее внимание...
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37
Рустам Irena Ignatjevna Полчаса назад
Да, Вы правы. У него в обоюдке именно Porsche указан. И таки да, девушка за рулём была. Мир тесен и все всё знают.
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37k
dima423 2 часа назад
калуга не резиновая...понаехали тут!
А если серьезно то реально психов все больше на дорогах и это напрягает...вчера ехал домой коротко бибикнул хрусту стоящему передо мной, который не трогался со светофора на зеленый, так он так бычить начал типа какого хера я посмел ему бибикнуть, в итоге пришлось послать его нахер, тк на культурную речь он не раеагировал... так он 3 раза заходил на обгон чтобы мне зеркало снести я уворачивался...в итоге остановился достал балон газовый сказал что щас ему глаза выжгу, только после этого он еще минутку потявкал и уехал))
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40k
Элек Мек 2 часа назад
Ипанашка.
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5k
Мистер Фикс 2 часа назад
И где видео?
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446
Zvirbulis Viktor Час назад
Может он про порно спрашивал?
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