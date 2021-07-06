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Авария дня. Смертельное ДТП с УАЗом в Курганской области

Авария дня. Смертельное ДТП с УАЗом в Курганской области (2 фото + 1 видео)

Автор:
06 июля 2021 10:35
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   уаз   
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На трассе Р254 "Иртыш" возле города Макушино вадитель УАЗ "Патриот" выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой MAN. От удара автомобиль УАЗ воспламенился.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   уаз   
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Борис Карабанов Час назад
Всего на несколько секунд задремал. Цена - жизнь.
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2k
смт Час назад
Заснул похоже...
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Johnny

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