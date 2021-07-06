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На трассе Р254 "Иртыш" возле города Макушино вадитель УАЗ "Патриот" выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой MAN. От удара автомобиль УАЗ воспламенился.
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Водитель УАЗ 1986 года рождения от полученных травм скончался на месте происшествия. Его пассажир, мужчина 1973 года рождения, получил телесные повреждения.
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Метки: аварии авария дня авто авто аварии видео дтп уаз
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