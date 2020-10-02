1 октября, на внешней стороне КАД в Петербурге автомобиль УАЗ «Патриот» сломался в средней полосе. Его водитель выставил знак аварийной остановки и начал заниматься ремонтом. В этот момент дальнобойщик на фуре не заметил стоящий впереди автомобиль.
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Буквально в последнюю секунду водитель УАЗа заметил несущийся грузовик и успел отбежать
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А докатиться до обочины что мешало, интересно.