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Авария дня. Фура протаранила сломанный УАЗ на КАД

Авария дня. Фура протаранила сломанный УАЗ на КАД (2 фото + 1 видео)

Автор:
02 октября 2020 11:36
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   повезло   уаз   
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1 октября, на внешней стороне КАД в Петербурге автомобиль УАЗ «Патриот» сломался в средней полосе. Его водитель выставил знак аварийной остановки и начал заниматься ремонтом. В этот момент дальнобойщик на фуре не заметил стоящий впереди автомобиль.
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Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   повезло   уаз   
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12  комментариев
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479
max 2 часа назад
Высоко сижу, сообщение пишу,на всех хрен ложу.
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5k
Енот Потаскун 14 минут назад
Мда, водитель Уаза аварийный треугольник еще под машиной бы разместил, че так далеко то ставить? И на левой полосе надо было останавливаться, там фур нет.
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7k
Andrey Полчаса назад
Поздравляю дальнобоя с покупкой Патриота)
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6k
Tamdima Полчаса назад
Теперь УАЗ совсем сломался
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Vlad 2 часа назад
Блин, куда смотрел фуровод? Повезло, хоть чела не задавил, а "патриота" надо будет ему восстановить... Или новый купить. :)
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9k
Alexey Muhin 3 часа назад
На Питерском КАД аварийная машина дольше 5 минут одна не простоит. В нее по любому кто нибудь прилетит.
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3k
Едондер пуп 3 часа назад
Для таких аварийных остановок треугольник должен быть надувным, 2 на 2 метра, весь в огоньках и с машущими руками по бокам.
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33k
dima423 Едондер пуп 2 часа назад
а еще с функцией телепатии в мозг спящих дальнобоев)
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3k
Едондер пуп dima423 2 часа назад
Хорошо бы, но будет очень жалко, когда такую дорогую вещицу все равно раскатают по асфальту))
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686
lashadko 3 часа назад
захочешь жить, не так еще побежишь.

А докатиться до обочины что мешало, интересно.
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2k
Евгений lashadko 2 часа назад
Отсутствие мозга!
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14k
AlexЕЙ lashadko 2 часа назад
Электрика гикнулась, стартёр не пашет.
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