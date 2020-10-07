6 октября, на Бызовском шоссе в Новокузнецке водитель УАЗа пытался развернуться с правой полосы в неположенном месте и столкнулся с Mazda CX-5. В результате ДТП пострадал один человек.
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— По предварительным данным, 64-летний водитель УАЗа при перестроении не уступил дорогу Mazda. В результате автомобили столкнулись. Травмы получила 25-летняя пассажирка Mazda, — пояснили в отделе пропаганды ГИБДД Кузбасса.
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