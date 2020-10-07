FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Аварии 3685 постов • 434 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Авария дня. Разворот УАЗа в Новокузнецке

Авария дня. Разворот УАЗа в Новокузнецке (2 фото + 2 видео)

Автор:
07 октября 2020 11:40
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   не уступил   уаз   
237
2
2
6 октября, на Бызовском шоссе в Новокузнецке водитель УАЗа пытался развернуться с правой полосы в неположенном месте и столкнулся с Mazda CX-5. В результате ДТП пострадал один человек.
Предыдущая часть

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   не уступил   уаз   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
SSD Час назад
Мдя... И взять с него нечего, с этого ушлепка на уазике...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Inter Полчаса назад
хорошо шел
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28
Диана Волощук 45 минут назад
Деду пох...с какой полосы на лево
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3
WadDad 54 минуты назад
Встретились два ... Дело, как я понимаю за городом? На многополосной дороге за городом полагается придерживаться правого ряда. Впереди перекрёсток со светофором и пешеходным переходом. По опыту любого водителя, тут надо быть повнимательнее и сбавить бы скорость. Второй ну явный нарушитель, т.к. это азы азов , что перед поворотом/разворотом следует принять как можно ближе к направлению манёвра. С другой стороны какая антиреклама японскому автопрому! Вот зря японцы стали повсеместно экономить на толщине металла. А УАЗику хоть бы хны, только задний мост вывернуло.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
SSD WadDad 47 минут назад
Японцы экономят на металле, потому что у них его нет. Закупают у других стран. А на мазде не внимательный - потому что "рядом 25 летняя пассажирка" и думает он о ней, а не о дороге. Баба на пассажирском - отключает мозг у водителя, 100 раз замечал, если какой то неадекват выеживается на дороге и вертится как глист - 146% справа телка сидит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Работали в колхозе, писали сажей и изучали военное дело: школьная жизнь детей войны Работали в колхозе, писали сажей и изучали военное дело: школьная жизнь детей войны Авария дня. Четыре человека пострадали Вологодской области Авария дня. Четыре человека пострадали Вологодской области Авария дня. Фура протаранила сломанный УАЗ на КАД Авария дня. Фура протаранила сломанный УАЗ на КАД Авария дня. Момент смертельного ДТП в Санкт-Петербурге Авария дня. Момент смертельного ДТП в Санкт-Петербурге Авария дня. В Воркуте водитель без прав протаранил автомобиль в котором ехала семья Авария дня. В Воркуте водитель без прав протаранил автомобиль в котором ехала семья Авария дня. Страшное ДТП с тремя погибшими в Новгородской области Авария дня. Страшное ДТП с тремя погибшими в Новгородской области
Johnny

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1684400



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Намешалось
2
27
Намешалось
Во Владивостоке рабочие закидали касками новое руководство порта
1
188
Во Владивостоке рабочие закидали касками новое руководство порта
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Эммануил Виторган недоволен размером пенсии
1
51
Эммануил Виторган недоволен размером пенсии
Бренд Gucci создал платье для мужчин
0
37
Бренд Gucci создал платье для мужчин
Губы-базуки: девушка накачала себе губы в 21-й раз (3 фото)
Губы-базуки: девушка накачала себе губы в 21-й раз (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
А где карты и еще один ствол?
1
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#история#кино#авто авария#природа#автомир#прикольные#забавно#настроение
#юмор#прикол#интересно#авария#в мире#разное#автомобили#актеры#комментарии#позитив
#факты#интересное#дтп#россия#москва#СССР#картинки#дети#конфликт#спасение

На что жалуетесь?

Вернуться