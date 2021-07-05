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Авария дня. Девушке на самокате очень повезло

Авария дня. Девушке на самокате очень повезло (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 июля 2021 12:01
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   
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В Петербурге на перекрестке переулка Гривцова и улицы Казанской столкнулись микроавтобус Mercedes и Daewoo Matiz. В результате малолитражку буквально выбросило на тротуар, где в этот момент находились люди.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   
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5  комментариев
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10k
Nikita 2 часа назад
А ведь могло и в угол дома впечатать девчонку.... 3,1415пец повезло девочке....
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575
Алексей Гулевич 7 минут назад
насмотрятся перевозчиков - думают, что лысый в галстуке - я стетХАМ
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52k
Нанук Паналык Полчаса назад
Молодец девочка!Не перлась сломя голову...
Остановилась. Оценила обстановку..И этим спасла себе жизнь!
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7k
Саша Смирнов 2 часа назад
Насколько я понял, легковушка решила с левого ряда повернуть направо. А в "мёртвой зоне" оказался более проворный бусик.
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100
118 3 часа назад
Один из опасных перекрестков нашего города хорошо ,что все живы.
В яндекс много информации по авариям на этом перекрестке .
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