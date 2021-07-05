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В Петербурге на перекрестке переулка Гривцова и улицы Казанской столкнулись микроавтобус Mercedes и Daewoo Matiz. В результате малолитражку буквально выбросило на тротуар, где в этот момент находились люди.
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Остановилась. Оценила обстановку..И этим спасла себе жизнь!
В яндекс много информации по авариям на этом перекрестке .