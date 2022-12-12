Лихой водитель «Буханки» снёс забор в Санкт-Петербурге

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Борьба урбанистов с заборами вышла на новый уровень! Водитель «Буханки» проскакивал перекрёсток на красный сигнал светофора и не справился с управлением.
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Кстати, кроме лихого уазовода, я бы и таксиста привлёк к ответственности.