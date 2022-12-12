FISHKINET
Сообщество Аварии 6177 постов • 532 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Лихой водитель «Буханки» снёс забор в Санкт-Петербурге

Лихой водитель «Буханки» снёс забор в Санкт-Петербурге

Автор:
12 декабря 2022 12:11
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   проскакун   уаз   
893
1
1
Борьба урбанистов с заборами вышла на новый уровень! Водитель «Буханки» проскакивал перекрёсток на красный сигнал светофора и не справился с управлением.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   проскакун   уаз   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
469
Дуся Кулакова 3 часа назад
бей первый фредди)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
537
Aurelian 14 минут назад
Новые кадры из Миссия не выполнима с Крузом за рулём! Как эффектно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Компьютер DELL монитором 41 минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Frank Borman 41 минуту назад
У чувака внезапно случился понос за рулем, поэтому он спешил, чтобы успеть. Не успел.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
vasilykopkov Час назад
Ну вот, а вы говорили, на демонтаж забора сутки понадобятся...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Дмитрий ! 2 часа назад
Куда в такую погоду лететь на этом сарае? Надо уже бетонные блоки ставить по бокам остановок от подобных случаев.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
turyst 2 часа назад
Хм... Мне казалось, что такие заборы, предназначенные для защиты пешеходов, должны быть покрепче.

Кстати, кроме лихого уазовода, я бы и таксиста привлёк к ответственности.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Tamdima 2 часа назад
Технично исполнил
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Andrey 2 часа назад
красиво, технично, снес все, никого не зацепил, образцовый демонтажник
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Олег

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

366244



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Популярный Ам Ням добрался и до нас
Популярный Ам Ням добрался и до нас
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Набирающие популярность в сообществах
Советский солдат бежал из концлагеря и даже после победы над немцами несколько лет прятался
Советский солдат бежал из концлагеря и даже после победы над немцами несколько лет...
Громкое название и мало толку. Японские управляемые торпеды «Кайтэн»
Громкое название и мало толку. Японские управляемые торпеды «Кайтэн»
Золотишко теперь можно купить в банкомате
Золотишко теперь можно купить в банкомате
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Интересно, договорились ли?

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#фотографии#история#Россия#позитив#в мире#комментарии#подборка#семья#улыбнуло
#интересно#СССР#кино#страна#шоу бизнес#дети#Приколы#актеры#соцсети#удивительно
#факты#Юмор#люди#животные#Спорт#картинки#Прикол#Интересные#футбол#мультик
Золотишко теперь можно купить в банкомате Золотишко теперь можно купить в банкомате Момент столкновения автобуса и кроссовера в Омске Момент столкновения автобуса и кроссовера в Омске ДТП на перекрестке в центре Ярославля ДТП на перекрестке в центре Ярославля Когда все куда-то спешат: массовая авария в Кирове Когда все куда-то спешат: массовая авария в Кирове Авария дня. Смертельное ДТП с УАЗом в Курганской области Авария дня. Смертельное ДТП с УАЗом в Курганской области Авария дня. Упавшее с лесовоза бревно спровоцировало ДТП Авария дня. Упавшее с лесовоза бревно спровоцировало ДТП

На что жалуетесь?

Вернуться