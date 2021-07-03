Радиация Фукусимы вызвала к жизни свиней-мутантов

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Как утверждают ученые, на территориях, загрязненных радиацией после аварии на АЭС в японской Фукусиме, появились новые мутировавшие виды животных. В частности, жикие кабаны здесь начали спариваться с брошенными домашними свиньями, породив к жизни новые гибриды.
Новое исследование показало, что в результате радиоактивной катастрофы на Фукусиме в 2011 году в Японии появился уникальный вид кабана-свиньи. Ученые, исследующие последствия утечки радиации для животных в этом районе, сообщают, что она не оказала неблагоприятного воздействия на их генетику.
В частности, в этом районе после отъезда людей массово размножились дикие кабаны (Sus scrofa leucomystax). Кабаны спаривались с домашними свиньями (Sus scrofa domesticus), брошенными фермерами, создав новый гибридный вид.
В частности, в этом районе после отъезда людей массово размножились дикие кабаны (Sus scrofa leucomystax). Кабаны спаривались с домашними свиньями (Sus scrofa domesticus), брошенными фермерами, создав новый гибридный вид.
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Исследование проводил Донован Андерсон, исследователь из Университета Фукусимы в Японии, который приезжал для этого в зону отчуждения вокруг ядерного реактора Фукусима. Для исследования Андерсон с коллегами проанализировали образцы ДНК из мышц 243 кабанов, свиней и гибридов кабан-свинья, взятых с местных боен. Результаты показали, что 31 кабан, или 16 процентов кабанов из эвакуированной зоны, были гибридами. «Мы демонстрируем доказательства успешной гибридизации свиней и местных диких кабанов в этой области, - говорят Андерсон и его коллеги. - Мы рекомендуем, чтобы будущие исследователи оценили приспособленность этих гибридов и лучше охарактеризовали их экологическую нишу».
Хотя кабаны-свиньи радиоактивны, исследование не связывало радиоактивность с созданием нового гибридного вида. «Тот факт, что свиньи и кабаны скрестились, не имеет ничего общего с радиацией», - заявил Андерсон . - Хотя кабан и гибриды технически радиоактивны, радиация не имела ничего общего с генетическими изменениями. При этом кабаны в Фукусиме все еще относительно загрязнены, их уровень радиоактивностиможет варьироваться от отсутствия обнаружения радионуклидов до 30 000 беккерелей на килограмм». Андерсон, однако, считает, что этот уровень загрязнения можно считать «пренебрежимым», и мясо таких животных может быть приготовлено и съедено людьми. Предыдущее исследование, в соавторстве с Андерсоном, также показало, что радиационное воздействие не оказало вредного воздействия на генетику хряков.
Япония была шокирована катастрофой на Фукусиме, которая навсегда переместила большую часть Хонсю, главного острова страны, на несколько метров к востоку. Она также стала причиной цунами высотой более 40 м, которое оставило без крова 450 000 человек и разрушило несколько ядерных реакторов на АЭС «Фукусима-дайити». Постоянный поток токсичных радиоактивных материалов выбрасывался в атмосферу и заставил тысячи людей покинуть свои дома. В итоге, из-за отсутствия активности человека кабан получил возможность размножаться активнее, так как его больше не беспокоят охотники или транспорт.
Андерсон также отметил, что из-за отсутствия людей гибридные существа более активны днем, чем ночью. «Кабан здесь перешел к более дневному поведению», - говорит он.
Внутри зоны эвакуации кабаны, как правило, более активны в дневное время, чем другие кабаны, которые обычно ведут более ночной образ жизни. «Это естественно, ведь здесь нет опасности от человека», - считает ученый.
По оценкам правительства Японии, популяция кабанов увеличилась с 49000 до 62000 с 2014 по 2018 год, но команда Андерсона «считает, что реальные цифры выше».
Внутри зоны эвакуации кабаны, как правило, более активны в дневное время, чем другие кабаны, которые обычно ведут более ночной образ жизни. «Это естественно, ведь здесь нет опасности от человека», - считает ученый.
По оценкам правительства Японии, популяция кабанов увеличилась с 49000 до 62000 с 2014 по 2018 год, но команда Андерсона «считает, что реальные цифры выше».
С 2018 года люди возвращаются в зону отчуждения Фукусимы, и гибридным кабанам может оказаться непросто к ним привыкнуть. «Правительство Японии приложило огромные усилия, чтобы снизить уровень радиации до стандартных пределов, - говорит Андерсон. Большая часть территории сейчас открыта, и люди медленно возвращаются. Однако некоторые районы все еще остаются эвакуированными или закрытыми, о- собенно ближе к атомной электростанции».
Андерсон сказал, что будет «интересно» посмотреть, как дикие кабаны и гибриды отреагируют на возвращение людей в этот район.
Андерсон сказал, что будет «интересно» посмотреть, как дикие кабаны и гибриды отреагируют на возвращение людей в этот район.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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1. Свинья -это кабан женского рода.
2. Дикая и домашняя свинья это один не то что род, а ВИД (Sus scrofa), соответственно они и безо всякой радиации могут спокойно скрещиваться и давать жизнестойкое потомство.
3. Гибрид организм, полученные вследствие скрещивания генетически различающихся форм. См.выше.
4. Мута ция (лат. mutatio «изменение») стойкое (то есть такое, которое может быть унаследовано потомками данной клетки или организма) изменение генома. Где здесь мутация?
Псевдонаучный бред расчитаный на хайповый заголовок "радиация", "мутанты"не относящийся ни к теме ни к содержанию.