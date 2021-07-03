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Радиация Фукусимы вызвала к жизни свиней-мутантов

Радиация Фукусимы вызвала к жизни свиней-мутантов (7 фото)

Автор:
03 июля 2021 08:30
Сообщество : Факты
Метки: авария   гибриды   животные   кабаны   мутации   радиация   свиньи   фукусима   
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Как утверждают ученые, на территориях, загрязненных радиацией после аварии на АЭС в японской Фукусиме, появились новые мутировавшие виды животных. В частности, жикие кабаны здесь начали спариваться с брошенными домашними свиньями, породив к жизни новые гибриды.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: авария   гибриды   животные   кабаны   мутации   радиация   свиньи   фукусима   
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19  комментариев
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50k
stabskapitan 2 часа назад
Автор ты биологию в школе то учил?
1. Свинья -это кабан женского рода.
2. Дикая и домашняя свинья это один не то что род, а ВИД (Sus scrofa), соответственно они и безо всякой радиации могут спокойно скрещиваться и давать жизнестойкое потомство.
3. Гибрид организм, полученные вследствие скрещивания генетически различающихся форм. См.выше.
4. Мута ция (лат. mutatio «изменение») стойкое (то есть такое, которое может быть унаследовано потомками данной клетки или организма) изменение генома. Где здесь мутация?
Псевдонаучный бред расчитаный на хайповый заголовок "радиация", "мутанты"не относящийся ни к теме ни к содержанию.
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1k
Vovan Petroff 21 минуту назад
А ещё она спаривают в зоопарке слонов. Для того, что бы просто позырить.
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1k
Григорий Бабкин Час назад
Во всём мире егеря отсреливают подобные экземпляры, которые периодически появляются, независимо от атомных станций. В целях чистоты стада. Ибо свинки, как и люди, тоже любят спариваться. И они это замечательно делают с домашними. Передачку как-то смотрел по "охоте и рыбалке". Опытный егерь мгновенно определяет разницу и валит "мулата". Я бы не определил, порося и порося. Ходит, хрюкает. Чё им жить не дают?
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10k
Taximaxi 2 часа назад
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287k
Booharik 2 часа назад
Открывая пост, думал, что появились рогатые зомби-кабаны. Оказывается, нет. Простой клик-бейтный заголовок из перекошенного машинного перевода статьи британской прессы.
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Татьяна Юсова 2 часа назад
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