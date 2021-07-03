Радиация Фукусимы вызвала к жизни свиней-мутантов

Хотя кабаны-свиньи радиоактивны, исследование не связывало радиоактивность с созданием нового гибридного вида. «Тот факт, что свиньи и кабаны скрестились, не имеет ничего общего с радиацией», - заявил Андерсон . - Хотя кабан и гибриды технически радиоактивны, радиация не имела ничего общего с генетическими изменениями. При этом кабаны в Фукусиме все еще относительно загрязнены, их уровень радиоактивностиможет варьироваться от отсутствия обнаружения радионуклидов до 30 000 беккерелей на килограмм». Андерсон, однако, считает, что этот уровень загрязнения можно считать «пренебрежимым», и мясо таких животных может быть приготовлено и съедено людьми. Предыдущее исследование, в соавторстве с Андерсоном, также показало, что радиационное воздействие не оказало вредного воздействия на генетику хряков.