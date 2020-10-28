Блогерша держит дома 80-килограммовую свинку - это ее любимый питомец

"Нас часто спрашивают, можем ли мы выгуливать как собаку, но нет - для этого нужна специальная лицензия," - продолжает девушка. Майло - очень чистоплотный, милый и воспитанный питомец. Он спит в мини-домике на заднем дворе, но много времени проводит в доме, и любит обниматься с хозяевами. Свинку кормят сухим кормом, овощами и фруктами.