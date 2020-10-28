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Блогерша держит дома 80-килограммовую свинку - это ее любимый питомец

Блогерша держит дома 80-килограммовую свинку - это ее любимый питомец (9 фото + 1 видео)

Автор:
28 октября 2020 19:15
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   животные   истории   питомцы   поросенок   свиньи   свинья   фото   
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У Youtube-блогерши под ником Eltoria есть два домашних питомца - спаниель и свинка по кличке Майло. Хотя многие удивляются, как 28-летняя девушка держит дома и ухаживает за 80-килограммовой свиньей, она просто обожает Майло. Для нее он - любимый питомец, к которому она относится, как к маленькому.

Источник:

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Метки: домашние животные   животные   истории   питомцы   поросенок   свиньи   свинья   фото   
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17  комментариев
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−32
RUSOFOB88LVL 3 часа назад
Обычная русская семья в рашке
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1k
Свирепый Бамбр RUSOFOB88LVL 3 часа назад
А твоя мать/жена/дочь сейчас на заработках на трассе? Или им повезло и они в польше сортиры моют?
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−52
im240 15 минут назад
сестра панина...
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5k
Rado Полчаса назад
Прокрутил до конца только ради того чтобы диз влепить говнопосту.
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9k
Енот Полиграфович Час назад
Какахи хозяйка убирает свинячьи или муж?
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751
Николай Пасеко Час назад
интересно.... свинья сальная или мясная.. В голодный год проверят)))
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10k
geminisf 2 часа назад
Заносят эту свиноту на 5 минут в день, пофоткаться на диване. Потом диван на помойку. Дебилы в инстграме - лайк-лайк. Деньги на счет блогерки кап-кап. Никто пальцем не пошевелил, ничего не произвёл, но в мировой экономике появилось несколько десятков тысяч долларов.
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20k
Сибиряк 2 часа назад
Блогерша держит дома 80-килограммовую свинку - это ее любимый питомец
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3k
dampfer 2 часа назад
Блогерша держит дома 80-килограммовую свинку - это ее любимый питомец
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44k
Albert GER 3 часа назад
Слава Украине!)))
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8k
Андрей Ватрушкин Albert GER 2 часа назад
Героям - сала!
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140
.. 3 часа назад
а может этот свин сиктым эту блогершу
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101
евгений 3 часа назад
Хороший питомец
Хороший питомец
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751
Николай Пасеко евгений Час назад
хороший питомец, и рецепты вкусные)))
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