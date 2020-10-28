Блогерша держит дома 80-килограммовую свинку - это ее любимый питомец

У Youtube-блогерши под ником Eltoria есть два домашних питомца - спаниель и свинка по кличке Майло. Хотя многие удивляются, как 28-летняя девушка держит дома и ухаживает за 80-килограммовой свиньей, она просто обожает Майло. Для нее он - любимый питомец, к которому она относится, как к маленькому.
Блогер по имени Симон (под ником Eltoria) из Англии выросла на ферме, и девушка с раннего возраста мечтала завести свинку у себя дома. Так они с мужем решили завести Майло (Milo). Пара купила поросенка за 500 фунтов стерлингов (около 50 тысяч рублей).
80-килограммовому свину уже два года. Он просто душка, любит своих хозяев и дружит с собакой пары, спаниелем по кличке Брук. "Кто-то думает, что мы сошли с ума, особенно видя Майло, задорно бегающего по траве возле дома. Но многие умиляются Майло, прося подойти к нему и познакомиться," - рассказывает хозяйка.
"Нас часто спрашивают, можем ли мы выгуливать как собаку, но нет - для этого нужна специальная лицензия," - продолжает девушка. Майло - очень чистоплотный, милый и воспитанный питомец. Он спит в мини-домике на заднем дворе, но много времени проводит в доме, и любит обниматься с хозяевами. Свинку кормят сухим кормом, овощами и фруктами.
Вот такой необычный питомец:
Источник:
Еще крутые истории!
- Хозяин магазина установил прозрачный потолок, и получил систему котонаблюдения
- Находящийся в течение 15 лет в коме саудовский принц отреагировал на голос женщины
- Оставленный на заправке песик нашел дорогу домой, пробежав 60 км
- Нет, дорогая, это я вам соболезную
11
Понравилось11
Новости партнёров
Загрузка...