Дед прятал его 32 года: новый ЛуАЗ-969М 1989-го года

Данный экземпляр раньше принадлежал пожилому дедушке, который в свое время купил его новым за 5200 рублей. Однако, этот человек работал водителем на ГАЗ-53, поэтому особой надобности в личном транспорте у него не было. Поэтому ЛуАЗ был поставлен в гараж до лучших времен.