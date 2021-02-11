Дед прятал его 32 года: новый ЛуАЗ-969М 1989-го года

Волынь, Волынка, Волынец, Волынянка, Луазик, Луноход — как только не называли этот компактный внедорожник производства Луцкого автомобильного завода. Уникальная, практически не имеющая аналогов, машина отличалась очень оригинальной конструкцией и славилась феноменальной проходимостью.
В одном из сел Хмельницкой области нами был найден ЛуАЗ-969М с мизерным пробегом в 97 километров — фактически "капсула времени", которая последние 32 года простояла в гараже на колодках.
Данный экземпляр раньше принадлежал пожилому дедушке, который в свое время купил его новым за 5200 рублей. Однако, этот человек работал водителем на ГАЗ-53, поэтому особой надобности в личном транспорте у него не было. Поэтому ЛуАЗ был поставлен в гараж до лучших времен.
Интересно, что машина уже с завода получила комплексную антикоррозионную обработку днища, за которую полагалась доплата (на это указывают документы, найденные в машине). Кстати, слой заводской краски цвета "хаки" (сохранилась даже бумажная бирка под капотом) — очень тонкий: примерно в 5-6 раз меньше, чем у современных машин.
Салон 4-местный: с двумя откидными креслами в задней части, которые можно легко снять или сложить, организовав удобную грузовую площадку для перевозки мешков с картошкой. Интерьер — очень аскетичный и примитивный по исполнению: только самое необходимое. Попасть во внутрь помогает специальная ступенька-подножка. Из элементов "роскоши" — тут только легендарный автономный отопитель. Эргономика весьма специфическая, но как для утилитарного полноприводника — вполне сойдет.
ЛуАЗ-969М был освоен Луцким автозаводом в далеком 1979-м году. Модель комплектовалась 1,2-литровым 40-сильным двигателем МеМЗ-969А (как на "Запорожце") и 4-ступенчатой механической коробкой передач. Внутри картера коробки передач расположены также механизм отбора мощности со вторичного вала, используемый для привода заднего моста и понижающая передача. Раздаточная коробка как отдельный агрегат отсутствует. По сравнению с прежним ЛуАЗ-969, модернизированный внедорожник мог похвастаться раздельным приводом тормозов с гидровакуумным усилителем на переднем контуре, а также более современным дизайном.
Двери наконец-то были оборудованы замками, их боковые окна получили жесткое обрамление и открывающиеся "форточки", в салоне появилась "мягкая" (громко сказано) панель приборов, травмобезопасная рулевая колонка и более комфортабельные сиденья (как на ЗАЗ-968М), обшитые кожзамом.
Кузов автомобиля ЛуАЗ-969 — полунесущий, с интегрированной рамой лонжеронного типа. Компоновка автомобиля характеризуется сильным смещением пассажирского салона вперёд, что позволило достичь постоянной высокой загруженности передней оси, тем самым обеспечив высокие тягово-сцепные свойства даже при приводе только на передние колеса.
Ещё до запуска в серию ЛуАЗ-969М получил высокую оценку на ВДНХ СССР, а в 1979-м году на международной выставке в городе Ческе-Будеевице (Чехословакия) он даже получил золотую медаль как один из лучших автомобилей для жителей села.
Автомобиль даже экспортировали в страны Западной Европы. Так, в солнечную Италию "Луазики" (под именем Luaz Volin) поставлялись через местного импортера — небольшую фирму Martorelli.
Наряду со стоковыми экземплярами с хилыми моторами МеМЗ воздушного охлаждения, европейским покупателям также предлагались люксовые версии ЛуАЗ-969М, оборудованные более современными и главное надежными двигателями Ford объемом 1,1 литра и мощностью 53 л.с — как на тогдашней Fiesta. Подобные машины также могли похвастаться различными "западными" примочками: красками типа "металлик", легкосплавными дисками, улучшенной отделкой салона. На Апеннинах машина позиционировалась как молодежный "джипчик", а не утилитарный внедорожник для села, как это было в СССР.
"Волынянки" любили в народе за очень высокую проходимость и практичность. В тоже время, многие ругали эти машины и-за низкого качества изготовления, неудобный салон, трудоемкое обслуживание элементов подвески и трансмиссии, слабую динамику.
Так, максимальная скорость 969М составляет лишь 85 км/ч, поэтому время разгон от 0 до 100 км/ч — здесь лишний параметр. Вина тому — объективно не очень удачный мотор от "Запорожца": шумный, маломощный и недолговечный, имеющий невыгодную для автомобиля повышенной проходимости кривую крутящего момента. Ситуацию частично исправили в начале 90-х, когда авто получило мотор водяного охлаждения от "Таврии", но было уже поздно…
Несмотря на внушительное предложение ЛуАЗов на рынке, найти хорошую машину в оригинальном состоянии — задача не из легких. Практических все они либо "уколхожены", либо основательно ушатаны. А с запасными частями ситуация обстроит не лучшим образом — ведь модель уже давно не производится, а "дедушкины" запасы постепенно иссякают.
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