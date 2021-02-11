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Дед прятал его 32 года: новый ЛуАЗ-969М 1989-го года

Дед прятал его 32 года: новый ЛуАЗ-969М 1989-го года (30 фото + 1 видео)

Автор:
11 февраля 2021 08:35
Сообщество : Автомир
Метки: barn find   ЛуАЗ-969М   авто   автомир   автомобили   капсула времени   луаз   
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Волынь, Волынка, Волынец, Волынянка, Луазик, Луноход — как только не называли этот компактный внедорожник производства Луцкого автомобильного завода. Уникальная, практически не имеющая аналогов, машина отличалась очень оригинальной конструкцией и славилась феноменальной проходимостью.

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Метки: barn find   ЛуАЗ-969М   авто   автомир   автомобили   капсула времени   луаз   
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ваня панкин Час назад
у нас его называли - "кабанчик"...
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1k
Herr Mannelig Полчаса назад
Если дед его не использовал, мог бы хоть тряпками укрыть в салоне и брезент поверху, а то выглядит как будто он 30 лет в курятнике с открытой дверью стоял
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