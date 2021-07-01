Столкновение двух девушек на электросамокатах: обеих увезла скорая

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В Санкт-Петербурге на Комендантском проспекте тротуар не смогли поделить две девушки на электросамокатах и на полной скорости врезались друг в друга.
Авторский пост
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Кикшеринг это возможность арендовать самокат.
Как можно было там не разъехаться??