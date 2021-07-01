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Столкновение двух девушек на электросамокатах: обеих увезла скорая

Столкновение двух девушек на электросамокатах: обеих увезла скорая (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 июля 2021 14:15
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   видео   дтп   самокат   электросамокат   
1077
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В Санкт-Петербурге на Комендантском проспекте тротуар не смогли поделить две девушки на электросамокатах и на полной скорости врезались друг в друга.

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Метки: аварии   авто   видео   дтп   самокат   электросамокат   
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26  комментариев
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−151
Владимир 2 часа назад
так же и на авто милые дамы ездят
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617
Kanifolkin 46 секунд назад
Еще две самовыпилились. Не причинив вреда окружающим.
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3k
mukado 7 минут назад
класс
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4k
Свирепый Бамбр 8 минут назад
Нормально они бошками тормознули...
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22k
Андрей 9 минут назад
Это просто какой-то позор!
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8k
Lev Asriev 12 минут назад
Мне очень нравится электротранспорт. Я сам являюсь счастливым обладателем электроскутера.... Но у меня есть права и водительский стаж 20+ лет. Я к чему это. Для управления любого транспорта, даже велосипеда, необходимо сперва приобрести навыки вождения. Каршеринг-это неплохо, но только для обученного потребителя. Ставить за руль электросамоката, со скоростью 40 км/ч и массой 30кг,курицу, последний раз державшую руль в 11 лет во дворе, это своего рода эвтаназия.
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5k
М С 16 минут назад
Никто не хотел уступать...
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1k
АлексЮстасу 21 минуту назад
Две ТП. Т-тупые, П-самокатчицы.
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9k
Атеист 21 минуту назад
да как так...
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4k
Бу 24 минуты назад
Слушали музыку/считали ворон/пиз*дели по телефону, итог закономерен
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513
робт Полчаса назад
ЖАль без звука, звон кастрюль походу норм стоял
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4k
ron 41 минуту назад
психическая атака - матросы, скачущие на зебрах)
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14k
Serg2001 50 минут назад
"Лобовая атака - это испытания нервов, и уверенность, что тот, кто слабее отвернёт!" (с)
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13k
Владислав Грецов 54 минуты назад
хорошо не на авто...
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21k
Сибиряк Час назад
Наконец то самокатчики стали страдать друг от друга
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6k
КОСТЯН Час назад
Хм, эти даже на самокатах тупят
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24k
Киры4 Час назад
Встретились две пустые головы, жаль не слышно было звона.
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916
Кокс Час назад
Анигилировались без ущерба для окружающих
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14k
Alex ASK Час назад
в Астрахани вроде также было:
Ссылка coub.com
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3k
Rubiroid_47 Час назад
Не позволяйте улиткам разгоняться ))
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54k
pynh Час назад
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Johnny

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