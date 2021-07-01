Ford Fairlane 500 Skyliner: первый автомобиль со складной крышей

Хотя багажный отсек Ford Skyliner имел внушительные размеры, он был все же меньше чем у Continental Mark II, и не смог полностью уместить фордовскую крышу. В результате пришлось сделать ее складной в передней части, а также переработать компоновку багажника. Так бензобак перенесли с пола на спинку заднего сиденья. Как следствие ей придали более вертикальное положение, значительно ухудшив тем самым комфорт задних пассажиров. Досталось и запасному колесу. Его разместили под днищем, что также не прибавило удобства. В общем пришлось пойти на определенные компромиссы. Но недостатки меркли по сравнению с тем, какое впечатление производил Ford Skyliner, вздумай его владелец поднять или убрать крышу. Диковинное действо неизменно привлекало зевак, и это у избалованной на разнообразные автомобили публики.