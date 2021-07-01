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Ford Fairlane 500 Skyliner: первый автомобиль со складной крышей

Ford Fairlane 500 Skyliner: первый автомобиль со складной крышей (16 фото)

Автор:
01 июля 2021 11:09
Сообщество : Автомир
Метки: Ford Fairlane   авто   автомир   автомобили   кабриолет   олдтаймер   ретро авто   
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Купе или кабриолет? Еще до конца 1950-х этот невероятно сложный выбор стоял перед многими молодыми американцами, решившими приобрести себе персональный автомобиль. Купе практичнее, а кабриолет романтичнее. Однако в 1957 году фирма Форд разрешила этот сложный вопрос, предложив Ford Fairlane 500 Skyliner — первый в мире автомобиль со складной жесткой крышей.
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Метки: Ford Fairlane   авто   автомир   автомобили   кабриолет   олдтаймер   ретро авто   
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