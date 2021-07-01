Ford Fairlane 500 Skyliner: первый автомобиль со складной крышей

140
16
Купе или кабриолет? Еще до конца 1950-х этот невероятно сложный выбор стоял перед многими молодыми американцами, решившими приобрести себе персональный автомобиль. Купе практичнее, а кабриолет романтичнее. Однако в 1957 году фирма Форд разрешила этот сложный вопрос, предложив Ford Fairlane 500 Skyliner — первый в мире автомобиль со складной жесткой крышей.
На самом деле системы складывания жесткого верха, американские автопроизводители разрабатывали еще во время войны. Но дальше экспериментальных прототипов дело не пошло. В середине 1950-х инженеры Форд вновь приступили к проектированию складной крыши. Предназначалась она для роскошного и очень дорогого Lincoln Continental Mark II в кузове кабриолет. На разработку они потратили около двух миллионов долларов и к 1956 году система исправно работала и была готова к серийному производству. Но на тот момент спрос на Continental Mark II уже стремительно падал, и выход версии кабриолет посчитали не целесообразным.
Ford Fairlane 500 Skyliner 1957 года
В результате перед руководством Форд встала дилемма. Оставить эксклюзивную разработку до лучших времен или внедрить ее в менее статусную модель. Здравый смысл возобладал, и начались поиски подходящей машины. Но тут выяснилось, что массивный механизм складывания не поместиться ни в один автомобиль корпорации, помимо скромного Ford Fairlane 500. Так неожиданно для всех именно относительно дешевый Форд, стал первым американским автомобилем со складной жесткой крышей. Этот автомобиль получил обозначение Ford Fairlane 500 Skyliner и в октябре 1956 года дебютировал в дилерских центрах, как модель 1957 года.
×
Классическая конструкция: из новинок гипоидный мост и новая (с 1958 года) усиленная коробка передач Cruise-O-Matic
Ford Fairlane 500 Skyliner — представлял собой двухдверный автомобиль в кузове купе-кабриолет. В техническом плане, за исключением некоторых компоновочных решений, он полностью соответствовал другим моделям серии Fairlane 500. На выбор покупателям предлагалось четыре бензиновых мотора, самый мощный из которых имел объем в 5,1 л и выдавал 300 л.с. К мотору прилагалась трехступенчатая АКПП, трех или четырехступенчатая механика. Последние правда особым спросом не пользовалась.
1959 года
В основе машины находилась лонжеронная рама с двойным выгибом, независимая пружинная подвеска спереди, рессорная сзади. Тормоза всех колес барабанные. Словом типичный американский автомобиль образца 50-х, но с изюминкой в виде складной крыши.
Процесс складывания крыши по современным меркам был весьма неспешен и занимал около 70 секунд
Хотя багажный отсек Ford Skyliner имел внушительные размеры, он был все же меньше чем у Continental Mark II, и не смог полностью уместить фордовскую крышу. В результате пришлось сделать ее складной в передней части, а также переработать компоновку багажника. Так бензобак перенесли с пола на спинку заднего сиденья. Как следствие ей придали более вертикальное положение, значительно ухудшив тем самым комфорт задних пассажиров. Досталось и запасному колесу. Его разместили под днищем, что также не прибавило удобства. В общем пришлось пойти на определенные компромиссы. Но недостатки меркли по сравнению с тем, какое впечатление производил Ford Skyliner, вздумай его владелец поднять или убрать крышу. Диковинное действо неизменно привлекало зевак, и это у избалованной на разнообразные автомобили публики.
Сам механизм убирания крыши имел довольно сложную кинематику и не менее сложную электрическую схему. В его активе находилось три основных электромотора и четыре вспомогательных. Кроме того имелось с десяток концевых выключателей и реле. Однако несмотря на сложность система была весьма надежна и если даже выходила из строя, то завершить процесс складывания или раскладывания крыши можно было вручную, вращением специальной рукоятки.
После дебюта Ford Fairlane 500 Skyliner привлек к себе немало внимания. Многие продвинутые автомобилисты захотели заполучить этот диковинный автомобиль. За первый год удалось продать 20766 автомобилей. Но как это обычно бывает с экзотическими машинами, в первый год новинкой обзаводятся самые продвинутые автомобилисты, а затем продажи стремительно подают.
Как и все американские автомобили тех лет, Skyliner ежегодно обновлялся. В 1958 году он получил сдвоенную светотехнику и оформление передка в стиле Ford Thunderbird
Ford Skyliner 1958 модельного года разошелся тиражом в 14713 экземпляров, а годом позднее в 12915 штук. Не помогло даже переименование в Ford Fairlane 500 Galaxie Skyliner и удачно выполненный рестайлинг. В результате 1959 год стал последним в судьбе модели. В дальнейшем вплоть до появления Lincoln Continental 1961 года, в корпорации Форд автомобилей со складным жестким верхом не делали.
Источник:
Ссылки по теме:
- Detroit Electric — Электромобиль Tesla начала двадцатого века
- Trivan на трёх колёсах: странный американский грузовик, о котором мало кто слышал
- Автомобили, официально признанные частью истории США
- Lincoln Mark II: попытка создать совершенный автомобиль
- Triumph TR8 1979-1981 — Недооцененный "Британский Corvette"
13
Понравилось13
Новости партнёров