Lincoln Mark II: попытка создать совершенный автомобиль

Товарный автомобиль имел всего две комплектации с кондиционером и без. Большинство покупателей выбирали версию с кондиционером, хотя за нее приходилась доплачивать почти 600 баксов. В остальном Mark II был укомплектован максимально. В машине имелся гидроусилитель руля и тормозов, электропривод окон и сидений, а также полный набор контрольных приборов, в том числе тахометр и указатель уровня бензина (тогда такое встречалась только в машинах высшего класса). Кроме того каждый покупатель мог офоромить машину под себя. На выбор предлагалось 12 цветов кузова и 43 варианта отделки интерьера.



Поражал невероятный контроль качества. Фактически Lincoln Continental Mark II собирался вручную. Двигатель, коробка передач и задний мост приходившие с главного конвейера, разбирались, а их детали многократно проверялись. После сборки агрегаты проходили обкатку на стендах и заключительную проверку, и только после этого устанавливались в автомобиль. Начиная с высшего руководства, заканчивая обычными сборщиками, все были зациклены на качестве.