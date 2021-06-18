Lincoln Mark II: попытка создать совершенный автомобиль

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Continental Mark II — автомобиль в истории марки Линкольн особенный. Тогда в середине 1950-х в компании задумались создать по-настоящему совершенный автомобиль, совершенно не считаясь с затратами. Машина получилась прорывной и во многом опередила свое время. Но как это обычно бывает с такими незаурядными автомобилями — коммерчески не удачным.
Самый первый Lincoln Continental появился еще до войны, в 1938 году. Это был выполненный по спецзаказу автомобиль для самого Эдсела Форда — руководителя корпорации Ford и сына знаменитого Генри Форда. Роскошный прогулочный кабриолет с двигателем V12 на основе текущего Lincoln-Zephyr, имел эксклюзивный дизайн кузова, исполненный в европейском стиле.
Continental Эдсела Форда
Собственно почему машина и получила название Continental, имея в виду тем самым континентальную Европу. Внешним видом машины занимался Юджин Грэгори, главный стилист Форд. Он сделал автомобиль ниже и длиннее, чем базовый Lincoln-Zephyr, а также поменял пропорции кузова. Носовую часть удлинил, а хвостовую часть напротив укоротил. Кроме того на корме он разместил закованное в металлический кофр запасное колесо. Решение в общем-то не новое, но в США так уже почти никто не делал, в отличие от Европы.
Серийный Continental Mark II в кузове образца 1942 года
Эксклюзивный Lincoln Continental понравился не только Эдселу Форду и по многочисленным просьбам состоятельной публики, машину пустили в серийное производство, как модель 1940 года. Автомобиль стоил невероятные 2600 $, вдвое дороже чем вышеозначенный Zephyr. Спрос на машину вышел небольшим, особенно в военные годы. Тем не менее Continental выпускался вплоть до 1948 года, ровно до того момента, пока все 12-цилиндровые модели марки Линкольн не были сняты с производства.
После войны структура американского рынка изменилась. Потребность в ультра дорогих машинах, сильно уменьшилась. Рынок требовал автомобили среднего класса, посему о выпуске Continental второго поколения в фирме не помышляли. Впрочем, уже через несколько лет ситуация изменилась. Американское общество стремительно богатело и запрос на сверхроскошные кабриолеты и купе, оформился довольно четко. В Линкольн не стали игнорировать потребности рынка и в 1953 году приступили к разработке Continental Mark II.
Под новую машину в компании завели специальный отдел, который назвали Special Products Division (Отдел специальных продуктов). Руководителем был назначен младший сын Эдсела Форда — Уильям Форд. Кроме него в отдел вошли видные специалисты корпорации, в том числе руководитель фордовской дизайн-студии Джон Рейнхарт, главный конструктор Харли Копп и легендарный кузовщик Гордон Бьериг, автор кузова Cord 810. Автосторители работали с большим энтузиазмом, практически круглосуточно. Еще бы, фактически им выпала честь создать флагман всей могучей корпорации Форд. С утверждения проекта, которое состоялось в июле 1953 года, до постройки первого прототипа прошло менее 6 месяцев.
Левый задний фонарь выдвигался, за ним находилась горловина бензобака
Рейнхарт постарался на славу и Континенталь получился очень красивым. Он не был похож ни на один другой автомобиль корпорации, да что там Форд, в США вообще подобных машин никогда не строили. Пропорциями он напоминал предшественника. Очень сильно вытянутый капот, небольшая с виду кабина, которая впрочем вмещала четверых седоков. Короткая хвостовая часть также выполнена по каноном, с полукруглой на багажнике выштамповкой под запасное колесо. Передний фасад украшала массивная хромированная фальшрадиаторная решетка, по бокам от нее были вписаны круглые фары головного света, снизу находился бампер с небольшими «клыками» по центру. Поясная линия имела элегантный перегиб в районе задней стойки и плавно переходила в немного заостренные к верху крылья. Вообще Continental отличался довольно сдержанным дизайном, без лишних декоративных элементов, все в угоду консервативным запросам целевой аудитории.
В те далекие времена не конструкция автомобиля определяла дизайн, а наоборот. Соответственно компоновали машину под уже готовый кузов, а он был очень низкий (габаритная высота машины составляла всего 142 см). Дабы сохранить простор салона, Харли Копп максимально опустил пол. В результате пришлось разработать оригинальную раму с расширенными в средней части лонжеронами, что также прибавило компоновщикам проблем. Однако центр тяжести при этом сместился значительно ниже, что благоприятно сказалось на управляемости.
Фирменное оформление крышки багажника сохраниться и на всех последующих моделях Continental Mark
По основным агрегатам, Континенталь унифицировали с другими моделями Линкольн. Для машины определили отличный 6-литровый V8 мощностью 285 л.с. Причем, как и в лучших традициях Rolls-Royce, в серийных машинах она нигде не указывалась. Дескать и так достаточная, не берите в голову. В паре с мотором работала улучшенная трехступенчатая АКПП Turbo-Drive.
Три года ушло на финишную доводку автомобиля. За это время прототипы намотали несколько тысяч испытательных километров. Проверяли буквально все, начиная от ресурса и согласования агрегатов, заканчивая износостойкостью деталей интерьера. Наконец в 1956 году Lincoln Continental Mark II был официально запущен в продажу по цене в 9966 долларов.
Три года ушло на финишную доводку автомобиля. За это время прототипы намотали несколько тысяч испытательных километров. Проверяли буквально все, начиная от ресурса и согласования агрегатов, заканчивая износостойкостью деталей интерьера. Наконец в 1956 году Lincoln Continental Mark II был официально запущен в продажу по цене в 9966 долларов.
Товарный автомобиль имел всего две комплектации с кондиционером и без. Большинство покупателей выбирали версию с кондиционером, хотя за нее приходилась доплачивать почти 600 баксов. В остальном Mark II был укомплектован максимально. В машине имелся гидроусилитель руля и тормозов, электропривод окон и сидений, а также полный набор контрольных приборов, в том числе тахометр и указатель уровня бензина (тогда такое встречалась только в машинах высшего класса). Кроме того каждый покупатель мог офоромить машину под себя. На выбор предлагалось 12 цветов кузова и 43 варианта отделки интерьера.
Поражал невероятный контроль качества. Фактически Lincoln Continental Mark II собирался вручную. Двигатель, коробка передач и задний мост приходившие с главного конвейера, разбирались, а их детали многократно проверялись. После сборки агрегаты проходили обкатку на стендах и заключительную проверку, и только после этого устанавливались в автомобиль. Начиная с высшего руководства, заканчивая обычными сборщиками, все были зациклены на качестве.
Поражал невероятный контроль качества. Фактически Lincoln Continental Mark II собирался вручную. Двигатель, коробка передач и задний мост приходившие с главного конвейера, разбирались, а их детали многократно проверялись. После сборки агрегаты проходили обкатку на стендах и заключительную проверку, и только после этого устанавливались в автомобиль. Начиная с высшего руководства, заканчивая обычными сборщиками, все были зациклены на качестве.
Все материалы салона высочайшего качества и прежде чем попасть в автомобиль также проходили определенный комплекс испытаний
Тем не менее насколько бы хорош не был Mark II, покупать его не спешили. Американцы еще были не готовы к такой роскошной и дорогой машине. Фактически Линкольн предложил автомобиль класса «personal luxury car» (персональный люксовый автомобиль) на 10 лет раньше, чем этот сегмент станет популярен в США. Как бы то ни было за год удалось продать 1325 штук, что было ниже зоны окупаемости определенной в 2500 единиц в год. Компания терпела по тысяче долларов убытков на каждой машине, так что судьба Mark II была предрешена.
В 1957 году производство свернули, хотя изначально планировали в дополнение к двухдверке выпустить седан и кабриолет. Но не срослось. Всего было выпущено 2989 автомобилей.
В 1957 году производство свернули, хотя изначально планировали в дополнение к двухдверке выпустить седан и кабриолет. Но не срослось. Всего было выпущено 2989 автомобилей.
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