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Lincoln Mark II: попытка создать совершенный автомобиль

Lincoln Mark II: попытка создать совершенный автомобиль (15 фото + 1 видео)

Автор:
18 июня 2021 08:57
Сообщество : Автомир
Метки: Lincoln   авто   автодизайн   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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Continental Mark II — автомобиль в истории марки Линкольн особенный. Тогда в середине 1950-х в компании задумались создать по-настоящему совершенный автомобиль, совершенно не считаясь с затратами. Машина получилась прорывной и во многом опередила свое время. Но как это обычно бывает с такими незаурядными автомобилями — коммерчески не удачным.

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Метки: Lincoln   авто   автодизайн   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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au3 Полчаса назад
С запаской намудрили шо песец- багажник практически не функционален
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