Detroit Electric — Электромобиль Tesla начала двадцатого века

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Если Вы думаете, что электромобили - плод деятельности активного энтузиаста Илона Маска, то глубоко заблуждаетесь! На рубеже двадцатого века шла ожесточенная борьба между разными концепциями питания автомобиля - бензином, паром и электричеством. И электромобили представлялись весьма перспективным направлением развитием автомобилестроения.
На заре автомобилестроения транспорт с бензиновым двигателем было крайне не просто эксплуатировать, поскольку запуск осуществлялся преимущественно вручную, что представляло определенные сложности даже для мужчин, не говоря уже о женщинах. Помимо этого, автомобили периодически поливали дорогу маслом, расходовали много бензина и регулярно требовали ремонта. Электромобили же, в эксплуатации оказались гораздо удобнее: не требовали танцев вокруг кривого стартера, контроля за уровнем технических жидкостей, были достаточно надежными и их можно было заряжать дома!
Благодаря плюсам электромобилей их зачастую покупали женщины для передвижения по городу, а также врачи, которым требовался надежный и простой в эксплуатации транспорт. В годы Первой мировой войны наблюдался рост популярности электромобилей в США, поскольку хоть огонь войны и полыхал за океаном, американцы столкнулись с талонами на бензин, а вот потребление электроэнергии никто не нормировал!
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Электромобилями Detroit Electric владели Томас Эдисон, Джон Рокфеллер, супруга Генри Форда Клара и прочие американские селебрити начала 20 века. Нечто подобное наблюдалось и в наше время, когда богатые и знаменитые кинулись скупать автомобили Tesla.
Но была и темная сторона у электромобилей: как и сегодня, это ограниченный пробег и длительное время для зарядки.
Автомобили Detroit Electric оснащались электродвигателем, питаемым свинцово-кислотными аккумуляторами, но с 1911 по 1916 годы за дополнительную плату в $600 можно было установить более совершенный железо-никелевый аккумулятор Эдисона, увеличивающий запас хода. И доллары были тогда не те, что сегодня - стоили инновации Эдисона крайне дорого. Максимальная скорость при стандартном оснащении составляла всего 32 км/ч, а запас хода максимум 130 километров. Для сравнения, народный американский автомобиль Ford T развивал максимальную скорость до 72 км/ч и имел запас хода на одной заправке в 240 километров. Комментарии излишни!
К началу 20-х годов прошлого века стало ясно, что бензиновые двигатели выигрывают битву и на долгие годы станут безальтернативным вариантом для автомобильного транспорта, благодаря большему запасу хода, динамике и растущей надежности. Тем не менее, электромобили Detroit Electric выпускались аж до 1939 года, а развитие технологий сделает электромобили основным транспортом для нас в ближайшие десятилетия. По крайней мере в крупных городах! В Сибири будущее наступит позже ;)
Стоит отметить, что компания Detroit Electric не умерла в 1939 году и возродилась в 2016 году с новой моделью Detroit Electric SP.01. Но в двадцать первом веке на острие прогресса находятся уже другие предприятия... Тот же Илон наш Макс!
Этот Detroit Electric Model 75 1919 года выпуска - предлагается компанией Hyman Ltd в США за 72 500 долларов.
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