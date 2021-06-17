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Detroit Electric — Электромобиль Tesla начала двадцатого века

Detroit Electric — Электромобиль Tesla начала двадцатого века (10 фото)

Автор:
17 июня 2021 08:28
Сообщество : Автомир
Метки: Detroit Electric   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   электромобиль   
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Если Вы думаете, что электромобили - плод деятельности активного энтузиаста Илона Маска, то глубоко заблуждаетесь! На рубеже двадцатого века шла ожесточенная борьба между разными концепциями питания автомобиля - бензином, паром и электричеством. И электромобили представлялись весьма перспективным направлением развитием автомобилестроения.
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Метки: Detroit Electric   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   электромобиль   
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