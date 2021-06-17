Detroit Electric — Электромобиль Tesla начала двадцатого века

На заре автомобилестроения транспорт с бензиновым двигателем было крайне не просто эксплуатировать, поскольку запуск осуществлялся преимущественно вручную, что представляло определенные сложности даже для мужчин, не говоря уже о женщинах. Помимо этого, автомобили периодически поливали дорогу маслом, расходовали много бензина и регулярно требовали ремонта. Электромобили же, в эксплуатации оказались гораздо удобнее: не требовали танцев вокруг кривого стартера, контроля за уровнем технических жидкостей, были достаточно надежными и их можно было заряжать дома!