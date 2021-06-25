«Шишига» — легенда СССР под номером «66»

В мае 1960 года ГАЗ-66 оправился на государственные испытания. Комплекс испытаний был насыщенным и включал себя продолжительный пробег. Автомобили двигались своим ходом из Горького на Усть-Урт и через пустыню Каракумы на Ашхабад, а затем через горные перевалы на Самарканд и Ташкент. Оттуда через Караганду шли на Миасс, Бугульму, Казань и обратно в Горький.



Во время испытаний машины прошли тысячи километров в различных климатических зонах и по бездорожью. В ходе пробега выяснилось, что ГАЗ-66 — это весьма динамичный автомобиль. Даже с балластом в 2 тонны он легко разгонялся до 94 км/ч. Кроме того по твердому грунту грузовик без проблем преодолевал 31° подъемы, и 22° на зыбучем песке. Вездеход уверенно штурмовал брод глубиной до 0,8 м, а по твердому дну до 1 м. Низкий центр масс позволял 66-му держаться на 22° косогоре. Напомню, что для ГАЗ-63 крен в 15° был предельным. Словом у горьковчан получилась во всех отношениях великолепная машина, с удачным набором основных характеристик и без ярко выраженных недостатков.