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«Шишига» — легенда СССР под номером «66»

«Шишига» — легенда СССР под номером «66» (6 фото + 1 видео)

Автор:
25 июня 2021 09:32
Сообщество : Автомир
Метки: ГАЗ   ГАЗ-66   авто   автомир   автомобили   
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Полноприводный ГАЗ-66 стал одним из самых массовых военных грузовиков СССР. Автомобиль отличался феноменальной проходимостью, надежностью и универсальностью. Он работал в самых сложных дорожных условиях, применялся во множестве военных конфликтах по всему миру и до сих пор служит в народном хозяйстве нашей страны. ГАЗ-66 — это легенда отечественного автопрома.

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Метки: ГАЗ   ГАЗ-66   авто   автомир   автомобили   
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914
bigkoss 2 часа назад
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Борис Карабанов 48 минут назад
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Мафусаил 2 часа назад
Брат, в погранвойсках на такой гонял, говорил к коробке надо привыкнуть, а так лютая тачка, чтобы её засадить куда-то, надо было постараться..
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