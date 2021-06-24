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Злопамятный дорожный "учитель" на каршеринге в Подмосковье

Злопамятный дорожный "учитель" на каршеринге в Подмосковье (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 июня 2021 12:48
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   карщериг   учитель на дороге   
926
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Мужчина на прокатном «Фольксваген Поло» очень разозлился, на автора ролика, за то что тот не позволил ему спокойно повернуть вторым рядом. После продолжительной погони, обиженный водитель въехал в бок машине с регистратором.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   карщериг   учитель на дороге   
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15  комментариев
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2k
Максим Час назад
Кто знает, что за болезнь? Шеи нет вообще, какой-то шарик аморфный на отекших куриных лапках.
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820
g789 4 минуты назад
На каршеринге! На каршеринге, Карл!!!!
Он договор вообше видел? Там просто за опасное вождение прописан штраф в пользу компании 100тыр. Ещё штраф за повреждение автомобиля (как бы не ещё 100) + оплата ремонта: по их прайсу, например дверь - это 20. А там по ходу две двери и крыло.
Ему теперь умолять надо рега, чтобы он это видео в компанию не слил. Хотя, что-то мне подсказывает (наверное то, что даже я это уже видел), что его куриные мозги до этого тоже не додумались...
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23k
Vazari 9 минут назад
Так вот с кого "Весельчака У" рисовали.
А если по теме-полжизни прожито, в активе ожирение, облысение, импотенция,нулевой тестостерон и прокатная машина. Ну еще и шорты со сланцами для кучи. Вы представляете какие комплексы у него в голове. А тут еще на дороге не пропустили.

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2k
Mellivora 12 минут назад
Когда ЧСВ отключает мозг....
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18k
Will2006 16 минут назад
Пипец лысый попал - каршеринг таких пид.аров нагибает очень жестко. Ну и поделом ему
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16k
Злобный Члегр Полчаса назад
Сколько же тварей за рулем! Ни в одной стране мира нет их столько, сколько в России. Все злые, нервные, психованные. Интересно, почему? Может, нужно что-то менять?
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6k
КОСТЯН Полчаса назад
Это что за жест такой??? Какого фуя ты мне не уступил или извини дружище, я лысая тупая пида.ра.сина???
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622
Denis Rogut Полчаса назад
Лысый охренеет от выставленного счета за ремонт полика. Одна единица считается около 30000р. Тут минимум две детали под ремонт, плюс вкатят простой авто. Где-то соточку потеряет думаю.
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5k
Мистер Фикс 47 минут назад
какой жиртрест... боец мма наверное
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4k
VL Час назад
минуснул наверно тот [мат] с каршемобиля
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9k
Атеист Час назад
Надо брать биту и гонять лысого!))
Вообще, за такие приколы на дороге надо лишать в.у на год хотя бы, либо вообще забирать, ибо с мозгами явно не все ок.
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264
Мурчелло Час назад
Лысый бобер охренел в край.
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Johnny

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