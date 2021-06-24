Злопамятный дорожный "учитель" на каршеринге в Подмосковье

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Мужчина на прокатном «Фольксваген Поло» очень разозлился, на автора ролика, за то что тот не позволил ему спокойно повернуть вторым рядом. После продолжительной погони, обиженный водитель въехал в бок машине с регистратором.
Присутствует ненормативная лексика! Смотреть с самого начла, затем с 1:50
Авторский пост
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Он договор вообше видел? Там просто за опасное вождение прописан штраф в пользу компании 100тыр. Ещё штраф за повреждение автомобиля (как бы не ещё 100) + оплата ремонта: по их прайсу, например дверь - это 20. А там по ходу две двери и крыло.
Ему теперь умолять надо рега, чтобы он это видео в компанию не слил. Хотя, что-то мне подсказывает (наверное то, что даже я это уже видел), что его куриные мозги до этого тоже не додумались...
А если по теме-полжизни прожито, в активе ожирение, облысение, импотенция,нулевой тестостерон и прокатная машина. Ну еще и шорты со сланцами для кучи. Вы представляете какие комплексы у него в голове. А тут еще на дороге не пропустили.
Вообще, за такие приколы на дороге надо лишать в.у на год хотя бы, либо вообще забирать, ибо с мозгами явно не все ок.