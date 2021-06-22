В Серпухове утонул 14-летний мальчик, который пришёл искупаться на водоем вместе с другом. Узнав о случившемся, старший брат и мать погибшего выехали к месту трагедии. По дороге женщине стало плохо, и сын за рулем Lada Largus на большой скорости выскочил на перекресток на красный сигнал светофора.