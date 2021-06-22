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Авария дня. Родственники утонувшего мальчика устроили серьезное ДТП в Подмосковье

Авария дня. Родственники утонувшего мальчика устроили серьезное ДТП в Подмосковье (4 фото + 3 видео)

Автор:
22 июня 2021 10:41
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   на красный   
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В Серпухове утонул 14-летний мальчик, который пришёл искупаться на водоем вместе с другом. Узнав о случившемся, старший брат и мать погибшего выехали к месту трагедии. По дороге женщине стало плохо, и сын за рулем Lada Largus на большой скорости выскочил на перекресток на красный сигнал светофора.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   на красный   
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Наталья Полчаса назад
Господи, одной семье это много
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nobody® Полчаса назад
А у нас наоборот двое 14-летних тонули в один день. Первый утонул в месте, не предназначенном для купания, второго спасли спасатели с пляжа. Как бы такая социальная реклама получилась, что купаться надо в проверенных и оборудованных местах.
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4k
Борис Карабанов Час назад
Пришла беда - отворяй ворота.
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