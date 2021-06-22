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В Серпухове утонул 14-летний мальчик, который пришёл искупаться на водоем вместе с другом. Узнав о случившемся, старший брат и мать погибшего выехали к месту трагедии. По дороге женщине стало плохо, и сын за рулем Lada Largus на большой скорости выскочил на перекресток на красный сигнал светофора.
Предыдущая часть
Предыдущая часть
Старший сын, который был за рулем, захотел быстрее доставить мать в больницу и попытался проехать на красный свет.
Женщину увезли в реанимацию, сообщается, что ее состояние улучшается. Водитель с переломами находится в больнице.
Девушка в недоумении, делится, почему не работала служба спасения на пруду, где утонул мальчик.
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