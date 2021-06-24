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«Инвалидка» на максималках: кузов СМЗ-С3Д скрестили с «Нивой»

«Инвалидка» на максималках: кузов СМЗ-С3Д скрестили с «Нивой» (6 фото)

Автор:
24 июня 2021 08:28
Сообщество : Автомир
Метки: СМЗ С3Д   авто   автомир   автомобили   внедорожник   нива   самоделка   
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Мотоколяска СМЗ-С3Д, которую в народе прозвали «инвалидкой» — это крошечный и совершенно безобидный советский микроавтомобиль. У него крошечные колёсики и маломощный двигатель от мотоцикла ИЖ. Но что, если немного прокачать стандартную конструкцию?
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Метки: СМЗ С3Д   авто   автомир   автомобили   внедорожник   нива   самоделка   
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1  комментарий
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livaneth Час назад
Спереди решётки не хватает. Первая же ветка угробить вентилятор. А то и радиатор пробьет
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