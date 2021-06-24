«Инвалидка» на максималках: кузов СМЗ-С3Д скрестили с «Нивой»

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Мотоколяска СМЗ-С3Д, которую в народе прозвали «инвалидкой» — это крошечный и совершенно безобидный советский микроавтомобиль. У него крошечные колёсики и маломощный двигатель от мотоцикла ИЖ. Но что, если немного прокачать стандартную конструкцию?
Именно так поступил хозяин этого автомобиля. Если пробить номерные знаки через базы ГИБДД, то вы с удивлением обнаружите, что автомобиль зарегистрирован как «Нива» 1985 года выпуска. Это даёт нам подсказку о том, какой автомобиль лежит в основе этого проекта.
Именно полноприводное шасси от «Нивы» стало базой для самодельного внедорожника. Это значит, что двигатель, коробка передач, подвески и некоторые другие элементы идентичны «Ниве». Возможно, что-то где-то усилено и немного модифицировано, но в целом перед нами всё тот же советский кроссовер.
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Кузов когда-то принадлежал СМЗ-С3Д, но для установки на этот автомобиль был модифицирован. Ему удлинили крышу, превратив в подобие трёхдверного универсала с практически вертикальной задней частью и дверью без стекла.
Так как кузов от «инвалидки» оказался гораздо уже шасси с широченными зубастыми внедорожными колёсами, пришлось сделать внешние крылья из перфорированных алюминиевых листов. Их них же сделаны слишком массивные передний и задний бамперы.
Салон тоже изменился. У нас нет фотографий интерьера, но судя по тому, что видно через окна, передняя панель, кажется, от ВАЗ-2121.
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Метки: СМЗ С3Д авто автомир автомобили внедорожник нива самоделка
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