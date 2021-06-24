«Инвалидка» на максималках: кузов СМЗ-С3Д скрестили с «Нивой»

Именно так поступил хозяин этого автомобиля. Если пробить номерные знаки через базы ГИБДД, то вы с удивлением обнаружите, что автомобиль зарегистрирован как «Нива» 1985 года выпуска. Это даёт нам подсказку о том, какой автомобиль лежит в основе этого проекта.