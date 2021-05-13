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Детский Willis MB с мотором от газонокосилки — самая очаровательная копия военной машины

Детский Willis MB с мотором от газонокосилки — самая очаровательная копия военной машины (13 фото)

Автор:
13 мая 2021 14:02
Сообщество : Автомир
Метки: Willis   авто   автомир   автомобили   внедорожник   детский автомобиль   
224
13
Посмотрите на эту симпатичную маленькую детскую машинку от компании East Coast Mini Classics, созданную по прообразу джипа Willys армии США времен Второй мировой войны.
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Метки: Willis   авто   автомир   автомобили   внедорожник   детский автомобиль   
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5k
ваня панкин 3 часа назад
нравится машинка...
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insaider 2 часа назад
Вот это прекрасный пример милитаризации детства,или это другое?
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Dmitry_61rus 2 часа назад
Машинка прикольная, вот только не дофига 13 лошадей для детской машинки? Или там лошади тоже пропорционально уменьшенные?
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