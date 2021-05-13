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Посмотрите на эту симпатичную маленькую детскую машинку от компании East Coast Mini Classics, созданную по прообразу джипа Willys армии США времен Второй мировой войны.
На аукционе RM Sotheby’s выставили на продажу необычный лот — карликовый внедорожник Willys для детей. Внешне это пропорционально уменьшенная копия Willys Military MB 1941-1945 годов, несмотря на небольшие размеры, это настоящий автомобиль — его приводит в движение бензиновый мотор Honda GX340/390 мощностью 13 л.с., который обычно используется для газонокосилок и садовой техники.
Несущей структурой карликового Виллиса является сваренная из стальных труб пространственная рама, обшитая сделанными из листового металла панелями. Рулевое управление реечное, шасси заднеприводное, тормоза гидравлические. Есть настоящие функциональные фары и фонари и генератор на 20А. В комплектацию входят канистры, фляги, сумки для хранения.
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Длина, ширина и высота бэби-Виллиса составляют 183, 81 и 107 см соответственно, объем топливного бака — 5 л.
Уточняется, что машину построила американская фирма East Coast Mini Classics, которая специализировалась на штучном изготовлении подобных детских автомобилей.
Цена маленького Willys на аукционе уже достигла отметки $11 000.
Цена маленького Willys на аукционе уже достигла отметки $11 000.
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