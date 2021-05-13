На аукционе RM Sotheby’s выставили на продажу необычный лот — карликовый внедорожник Willys для детей. Внешне это пропорционально уменьшенная копия Willys Military MB 1941-1945 годов, несмотря на небольшие размеры, это настоящий автомобиль — его приводит в движение бензиновый мотор Honda GX340/390 мощностью 13 л.с., который обычно используется для газонокосилок и садовой техники.