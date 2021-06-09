48-летний водитель с признаками опьянения отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Выяснилось, что срок действия его водительского удостоверения истёк больше десяти лет назад.



Инспектор стал составлять протокол, но неадекватный водитель внезапно вырвал бланк из рук и попытался его съесть.