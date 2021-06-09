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К сотрудникам ГИБДД, дежурившим на федеральной трассе Р-255 «Сибирь», обратился водитель грузовика. Мужчина сообщил, что неподалеку заметил автомобиль, водитель которого создаёт аварийные ситуациии и подрезает других участников движения. Вскоре полицейские обнаружили и остановил эту машину. За рулём находился неадекватный мужчина.
48-летний водитель с признаками опьянения отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Выяснилось, что срок действия его водительского удостоверения истёк больше десяти лет назад.
Инспектор стал составлять протокол, но неадекватный водитель внезапно вырвал бланк из рук и попытался его съесть.
Инспектор стал составлять протокол, но неадекватный водитель внезапно вырвал бланк из рук и попытался его съесть.
Нарушителя задержали и доставили в отдел полиции. Суд назначил дебоширу 10 суток ареста. Автомобиль помещен на штрафстоянку.
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