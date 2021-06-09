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Ты не ты, когда голоден: в Иркутской области пьяный водитель съел протокол

Ты не ты, когда голоден: в Иркутской области пьяный водитель съел протокол (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 июня 2021 09:25
Сообщество : Автомир
Метки: авто   видео   гибдд   нарушитель   нетрезвый водитель   пьяный за рулем   
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К сотрудникам ГИБДД, дежурившим на федеральной трассе Р-255 «Сибирь», обратился водитель грузовика. Мужчина сообщил, что неподалеку заметил автомобиль, водитель которого создаёт аварийные ситуациии и подрезает других участников движения. Вскоре полицейские обнаружили и остановил эту машину. За рулём находился неадекватный мужчина.

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Метки: авто   видео   гибдд   нарушитель   нетрезвый водитель   пьяный за рулем   
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3  комментария
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3k
Том Сойер 50 минут назад
Очередной сказочный долпоёп, вроде весна уже закончилась, лето пришло, а обострение у этих дебилов - не заканчивается.....
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2k
Mellivora 8 минут назад
Биомусор. Утилизировать бы...
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34k
kalinser 12 минут назад
Домой его,в родной кишлак!
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