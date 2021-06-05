А кто сказал, что Гелендвагены не летают: видео

Два немца не поделили проезжую часть на шоссе под Питером. И тогда первый - Volkswagen, подцепил и отправил второго, более крутого собрата - Mercedes Gelandewagen, в полёт, прямо под колёса третьему, которым оказался могучий дядюшка MAN.
Как следует из видео, Mercedes-Benz G 63 AMG попытался проскочить слева, по обочине второстепенной примыкающей дороги и, обогнав Volkswagen, вписаться перед грузовиком с прицепом, который двигался по главной магистрали . В этот момент водитель седана совершил труднообъяснимый манёвр влево с выездом за предел разметки и задел Gelandewagen в районе оси переднего колеса. От удара Mercedes потерял управление и с заносом задней части влево, оторвавшись колёсами от дорожного покрытия, ушёл в кувырок, приземлившись прямо под колёса не успевшего притормозить грузовика. Volkswagen, также, не успев затормозить, по касательной зацепил фуру. В результате первого столкновения у обгонявшей машины в арке заднего колеса застрял большой обломок бампера обгоняемого автомобиля, что вполне могло сказаться на управляемости и стать причиной заноса.
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Слишком много идиотов на такой маленький участок дороги.