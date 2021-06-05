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А кто сказал, что Гелендвагены не летают: видео

А кто сказал, что Гелендвагены не летают: видео (1 фото)

Автор:
05 июня 2021 04:35
Сообщество : Аварии
Метки: Россия   автомир   видео   дтп   занос   обгон   переворот   петербург   
2037
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Два немца не поделили проезжую часть на шоссе под Питером. И тогда первый - Volkswagen, подцепил и отправил второго, более крутого собрата - Mercedes Gelandewagen, в полёт, прямо под колёса третьему, которым оказался могучий дядюшка MAN.

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Метки: Россия   автомир   видео   дтп   занос   обгон   переворот   петербург   
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6  комментариев
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20k
Mike Miller 4 часа назад
Что один, что второй, водятлы.
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Олег Полчаса назад
Фольц явно специально вильнул влево. Что тут гадать то?
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28k
a.fey Час назад
Все правильно. Теперь фура водит.
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4k
RomaXz 3 часа назад
Мне кажется, тот, кого обгоняли, решил в учителя поиграть. Но вышло неудачно.
Слишком много идиотов на такой маленький участок дороги.
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749
Довер Иванович 3 часа назад
Это Магнит во всем виноват. Даже на фуре написано же.
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1k
Alexandr 4 часа назад
Да, два дебила - это сила. И это на пустом месте.
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