Автомобиль из кортежа ПМЭФ протаранил легковушку в центре Петербурга

На Вознесенском проспекте гости Петербургского международного экономического форума попали в серьезную аварию. Им не помогло ни полицейское сопровождение, ни спецсигналы. Микроавтобус "Мерседес" отстал от колонны и, пытаясь догнать своих, "догнал" невнимательного водителя на "Хёнде", который поворачивал на перекрестке.

Легковушку отбросило на тротуар и она едва не зацепила прохожих. Из черного "Мерседеса" тут же выскочили охранник с высоким гостем. Они пересели в патрульную машину и спешно покинули место ДТП. А водители обеих машин остались дожидаться полицейских для составления протокола.