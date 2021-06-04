Автомобиль из кортежа ПМЭФ протаранил легковушку в центре Петербурга

Примечательна работа охранников важного пассажира. Они тут же выскочили из микроавтобуса пересели в полицейскую машину и уехали, даже не обратив внимания на разбитое авто.
На Вознесенском проспекте гости Петербургского международного экономического форума попали в серьезную аварию. Им не помогло ни полицейское сопровождение, ни спецсигналы. Микроавтобус "Мерседес" отстал от колонны и, пытаясь догнать своих, "догнал" невнимательного водителя на "Хёнде", который поворачивал на перекрестке.
Легковушку отбросило на тротуар и она едва не зацепила прохожих. Из черного "Мерседеса" тут же выскочили охранник с высоким гостем. Они пересели в патрульную машину и спешно покинули место ДТП. А водители обеих машин остались дожидаться полицейских для составления протокола.
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В аварии никто не пострадал. По данным СМИ, в кортеже находилась делегация из Катара. ДТП произошло в первый день ПМЭФ - 2 июня.
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Так что, быстро пересели и поехали дальше.
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Охрана действовала по инструкции. Нахер им обращать внимание на ДТП - есть водитель, это его дело.