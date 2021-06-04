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Автомобиль из кортежа ПМЭФ протаранил легковушку в центре Петербурга

Автомобиль из кортежа ПМЭФ протаранил легковушку в центре Петербурга (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 июня 2021 13:13
Сообщество : Аварии
Метки: Мерседес   ПМЭФ   видео   гости   дтп   катар   кортеж   перекресток   
1889
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Примечательна работа охранников важного пассажира. Они тут же выскочили из микроавтобуса пересели в полицейскую машину и уехали, даже не обратив внимания на разбитое авто.

Источник:

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Метки: Мерседес   ПМЭФ   видео   гости   дтп   катар   кортеж   перекресток   
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19  комментариев
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28k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Ну а что они собственно должны были делать? Водитель остался, он пусть и обращает внимание
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4k
бедный студент из Африки 18 минут назад
лучше бы этот мерс перевернулся и сгорел вместе с содержимым и мир бы стал бы лучше.
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215
Егор Петренко 47 минут назад
Слуги - НАРОДА!!!
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2k
Mellivora 53 минуты назад
Ну, так что, им всем гуртом там оставаться в авто? Стоять всем кортежем?
Так что, быстро пересели и поехали дальше.
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−6
boltik 57 минут назад
важного пуясоса везли ...
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436
Карл Такойто Час назад
В России чиновники передвигаются по городу как члены наркокартеля
Все важные все спешат,по встречке на скорости,хорошо хоть ещё пока машину как из фильма ,,Безумный Макс,, впереди кортежей не пускают,чтобы таких ситуаций не было и она сразу челядь по сторонам раскидывала чтобы не путались под ногами
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17k
иванов дмитрий 2 часа назад
Не понял. Или все по встрече спокойно ездят или там разметка такая хитрая. На левый поворот все почему то на средней полосе стоят.
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222
Tor17 иванов дмитрий 24 минуты назад
Там встречка для автобусов
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13k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
"Примечательна работа охранников важного пассажира. Они тут же выскочили из микроавтобуса пересели в полицейскую машину и уехали, даже не обратив внимания на разбитое авто."
========================
Охрана действовала по инструкции. Нахер им обращать внимание на ДТП - есть водитель, это его дело.
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4k
Артем Кощеев 2 часа назад
Надеюсь, водителю мерседеса светит лишение прав за езду по встречной и последующее увольнение за профнепригодность. Чтоб для других хамов с мигалками была наука
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436
Карл Такойто Артем Кощеев 55 минут назад
С чего это оно ему светит?Хамство с мигалками и езда без правил в России узаконенная процедура,даже с полицейским сопровождением))Поэтому скорее всего виноватой будет Тойота за то что не уступила ,,спецтранспорту,,
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14k
ВОВЧЕГ 2 часа назад
А с какого уя водитель солярки не внимательный? С того что ему со встречки какой то мудак прилетел?
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6k
Шурави 2 часа назад
Так в чём новость?
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32k
Alex 2 часа назад
Привыкли на верблюдах ездить, понимаешь.
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5
Лучший Друг Alex 2 часа назад
Думаю, водитель был местный...
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5k
schmubu 2 часа назад
< Примечательна работа охранников... а чем она, простите, примечательна? их работа заключается в охране. они и охраняли. в чём примечательность? водила бусика остался на МП? остался. никто не пострадал. чего ещё надо? другой вопрос - если бусик в кортеже шёл - как он мог вообще отстать? сопровождение то у него было, очевидно, на хвосте...
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