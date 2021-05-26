Качок с битой напал на автомобиль в Киеве

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В Киеве мужчина подрезал автомобиль на дороге, а потом, остановившись, начал угрожать находившимся в нем людям. Для закрепления эффекта он несколько раз ударил по транспортному средству битой.
Пишет автор ролика Катерина Деряга :
"Это может произойти с каждым, а произошло с моей семьей! Страна должна знать своих «героев»! Перед тем, как подумать, переопубликовывать мое видео или нет, вспомните, что за рулем ездят Ваши мамы, жены, мужья, дети и Вы все хотите, чтоб они приезжали домой живыми и здоровыми! Пока на дорогах ездят такие «спортсмены» мы никогда не будем жить спокойно и защищенно! Он будет бить и дальше, ведь думает «что так можно», потому что ему ничего за это не будет! Я не буду описывать ситуацию, ведь видео полное и все и так понятно! Из того, что не видно - это удары битой не только по машине, а и по голове!"
❗️Как женщине мне страшно!
❗️Как гражданке Украины мне обидно, что в случае чего правоохранительные структуры не помогут тебе никогда!
❗️Как спортсмену мне противно, что этот «не человек» мой коллега!
В видео присутствует ненормативная лексика.
"Это может произойти с каждым, а произошло с моей семьей! Страна должна знать своих «героев»! Перед тем, как подумать, переопубликовывать мое видео или нет, вспомните, что за рулем ездят Ваши мамы, жены, мужья, дети и Вы все хотите, чтоб они приезжали домой живыми и здоровыми! Пока на дорогах ездят такие «спортсмены» мы никогда не будем жить спокойно и защищенно! Он будет бить и дальше, ведь думает «что так можно», потому что ему ничего за это не будет! Я не буду описывать ситуацию, ведь видео полное и все и так понятно! Из того, что не видно - это удары битой не только по машине, а и по голове!"
❗️Как женщине мне страшно!
❗️Как гражданке Украины мне обидно, что в случае чего правоохранительные структуры не помогут тебе никогда!
❗️Как спортсмену мне противно, что этот «не человек» мой коллега!
В видео присутствует ненормативная лексика.
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Через несколько дней женщина сообщила , что агрессивный мужчина связался с ней и признал вину:
"Хочу поделиться с Вами результатами на сегодняшний день:
✅ 1. Обидчик Евгений Менесенко связался с моей семьей. Полностью признал свою вину, искренне раскаялся, принёс каждому пострадавшему свои извинения, компенсировал материальный ущерб, который был причинен. Со слов виновника, готов нести ответственность согласно законодательства Украины
✅ 2. На данный момент поданы заявления в полицию и ведутся процессуальные действия полным ходом.
За преступление должно быть наказание!"
"Хочу поделиться с Вами результатами на сегодняшний день:
✅ 1. Обидчик Евгений Менесенко связался с моей семьей. Полностью признал свою вину, искренне раскаялся, принёс каждому пострадавшему свои извинения, компенсировал материальный ущерб, который был причинен. Со слов виновника, готов нести ответственность согласно законодательства Украины
✅ 2. На данный момент поданы заявления в полицию и ведутся процессуальные действия полным ходом.
За преступление должно быть наказание!"
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У меня был смешной случай (за рулём был не я, а тоже спортсмен с весьма угрожающей внешностью) и такой вот мужик вышел рассказать что не согласен с тем кто кому уступать должен. Распахнул дверь, глянул на водителя и говорит "осторожнее надо", после чего аккуратно закрыл дверь и вернулся в свою машину. Был бы регистратор, это видео наверное было бы в разделе юмор.
и неужели он на сигнал обиделся или ему там жест "доброй воли" в окно показали? ))