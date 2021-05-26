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Качок с битой напал на автомобиль в Киеве

Качок с битой напал на автомобиль в Киеве (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 мая 2021 11:27
Сообщество : Автомир
Метки: Украина   авто   бита   видео   киев   конфликт   нападение   
495
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В Киеве мужчина подрезал автомобиль на дороге, а потом, остановившись, начал угрожать находившимся в нем людям. Для закрепления эффекта он несколько раз ударил по транспортному средству битой.

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Метки: Украина   авто   бита   видео   киев   конфликт   нападение   
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16  комментариев
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4k
fin4all Час назад
А чего вдруг это качок сдристнул, аж дерьмо из багажника посыпалось? Лену испугался?
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8k
Lev Asriev 2 минуты назад
В семейке пострадавших, однозначно яйца у жены)))
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14k
Дмитрий 11 минут назад
А что такое LEGIONER? Это теперь вна Украине такие номера или там каждый вешает, что хочет?
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6k
кот базилий 37 минут назад
Не идите на примирение, имейте чувство достоинства , извинения этого козла ничто, пустой звук, он сожалеет только о том, что попался., Если он возит биту, он заранее заточен под такие действия .
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49k
alertol 37 минут назад
Побольше бы таких видео. Со всех городов и стран. Такие вот "качки" почему-то всегда уверены что не будет ответки. В этом видео конечно ответка запоздала (он мог успеть причинить и бОльший вред) но всё равно нашла героя.

У меня был смешной случай (за рулём был не я, а тоже спортсмен с весьма угрожающей внешностью) и такой вот мужик вышел рассказать что не согласен с тем кто кому уступать должен. Распахнул дверь, глянул на водителя и говорит "осторожнее надо", после чего аккуратно закрыл дверь и вернулся в свою машину. Был бы регистратор, это видео наверное было бы в разделе юмор.
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14k
Габит Калыков 51 минуту назад
...на самом интересном месте!...
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208
Елена Букреева Час назад
Нежный обидчивый качок в розовой маечке )
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32k
Alex Час назад
Дол**бы...
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6k
Кружок Час назад
ЗАчем выкладывать видео из страны-врага?
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31k
Опаньки Час назад
вроде сел в машину, чего он вдруг обратно с битой выскочил то?

и неужели он на сигнал обиделся или ему там жест "доброй воли" в окно показали? ))
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3k
Борис Карабанов 2 часа назад
Блин, каменный век! Какая дикость! В России давно уже у всех или травмат, или "Сайга".
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