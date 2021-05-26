Качок с битой напал на автомобиль в Киеве

"Это может произойти с каждым, а произошло с моей семьей! Страна должна знать своих «героев»! Перед тем, как подумать, переопубликовывать мое видео или нет, вспомните, что за рулем ездят Ваши мамы, жены, мужья, дети и Вы все хотите, чтоб они приезжали домой живыми и здоровыми! Пока на дорогах ездят такие «спортсмены» мы никогда не будем жить спокойно и защищенно! Он будет бить и дальше, ведь думает «что так можно», потому что ему ничего за это не будет! Я не буду описывать ситуацию, ведь видео полное и все и так понятно! Из того, что не видно - это удары битой не только по машине, а и по голове!"❗️Как женщине мне страшно!❗️Как гражданке Украины мне обидно, что в случае чего правоохранительные структуры не помогут тебе никогда!❗️Как спортсмену мне противно, что этот «не человек» мой коллега!

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