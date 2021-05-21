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Езда на заднем колесе с последующим ДТП

Езда на заднем колесе с последующим ДТП (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 мая 2021 12:16
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   хруст   
1538
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Мотоциклист эффектно стартанул со светофора потешив всех ездой на заднем колесе, но вскоре ого быстрый полет был прерван.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   хруст   
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22  комментария
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12k
alexis 3 часа назад
Машинку жалко.
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22k
MrGod 9 минут назад
Машинку жалко, хруст стремился быть подбитым, результат достигнут.
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0
Алексей 23 минуты назад
Мужика на машине жалко, из за долбоклюва проблем пипец теперь
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971
Бармалеус 38 минут назад
Езда на заднем колесе с последующим ДТППосмотреть
Езда на заднем колесе с последующим ДТП
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−4
httpla 40 минут назад
как хорошо !
сломал позвоночник ?
будешь какать под себя ...
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215
Семен Час назад
Ну на заднем-то он немного проехал, а дальше - на двух. Скорость - да, превысил, но так и джип тоже хорош, этак не торопясь выполз со двора.
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1k
Алексей Заг Час назад
О потом говорят, машина меня не пропустила и я ехал 50км/ч.
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21k
Михаил Сметанкин Час назад
Как говорил мой инструктор -"Главное уметь не быстро разгоняться, а быстро тормозить"
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7k
Лещ Час назад
Нормально на заднем раздал, печальный итог конечно...
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216
Glassy Час назад
Однако водитель автомобиля окажется виноват, он же выезжал на главную. Хотелось бы, конечно, чтобы экспертиза установила реальную скорость мотоцикла, но факт остается фактом - не уступил мотоциклисту.
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9k
Kucher 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
.
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10k
ЕвгенийДончак 2 часа назад
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27k
Fat Lynx 2 часа назад
Not bad... not bad...
походит пешком, подумает над стилем езды по городу...
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4k
x3matic 2 часа назад
Еще что то высказывает.П.идр конченый.
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8k
Вася 2 часа назад
Ссылка coub.com
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11k
Eltiftel 2 часа назад
хорошо, что люди не пострадали... А хрусты на то они и хрусты... их не жалко...
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6k
КОСТЯН 2 часа назад
Ни разу не жалко этих мотопедиков... Гоняют в городе сука как ошпаренные
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3k
Димка Смола/67 2 часа назад
У меня эти утырки на втором месте после маршутчиков, уроды и уродцы.
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12k
Агент Безопасной Национальности 3 часа назад
Такое ощущение, что шлем, надетый на голову, перекрывает их мозгу связь с действительностью.
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