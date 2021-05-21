Езда на заднем колесе с последующим ДТП

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Мотоциклист эффектно стартанул со светофора потешив всех ездой на заднем колесе, но вскоре ого быстрый полет был прерван.
Авторский пост
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Метки: аварии авто авто аварии видео дтп мотоциклист хруст
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