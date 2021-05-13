Lykan HyperSport — единственный сохранившийся экземпляр из «Форсажа»

Данный экземпляр интересен тем, что это единственный уцелевший из 10 суперкаров, которые были построены специально для съемок. Впрочем, Lykan HyperSport не остался без повреждений: у него есть царапины на кузове, зеркала отломаны, а в салоне отсутствуют мультимедийный комплекс и панель приборов.