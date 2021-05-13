Lykan HyperSport — единственный сохранившийся экземпляр из «Форсажа»

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Автомобиль-каскадер Lykan HyperSport, снимавшийся в Fast & Furious 7, выставлен на продажу и, как ожидается, может продасться по цене от 750 000 до 2,5 миллионов долларов.
Очередной эпизод киносаги «Форсаж» выйдет летом, а затем Джастин Лин поставит последние две части. Стало быть, еще нескольким крутым автомобилям предстоит дебютировать на экране, а нам – наслаждаться трюками, что мы и делали, начиная с самой первой серии в далеком 2001 году.
К примеру, в седьмом «Форсаже», где Доминик Торетто уничтожил преступную банду Оуэна Шоу, снимался W Motors Lykan HyperSport. Как раз его и собираются продать на аукционе RubiX.
Данный экземпляр интересен тем, что это единственный уцелевший из 10 суперкаров, которые были построены специально для съемок. Впрочем, Lykan HyperSport не остался без повреждений: у него есть царапины на кузове, зеркала отломаны, а в салоне отсутствуют мультимедийный комплекс и панель приборов.
Но перечисленные дефекты организаторы аукциона хотят затмить криптографическим NFT-токеном, который представляет собой коллаж из фотографий купе разрешением 11520 на 6480 пикселей. Не исключено, при продаже поможет и то, что именно на этом Lykan HyperSport Вин Дизель и Пол Уокер совершили прыжок между небоскребами.
Что до техники, то в моторном отсеке трудится «шестерка» объемом 2,7 литра мощностью 240 л.с., хотя другие экземпляры, не для фильма, комплектовали турбомотором на 750 л.с. и 960 Нм.
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