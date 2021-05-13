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Lykan HyperSport — единственный сохранившийся экземпляр из «Форсажа»

Lykan HyperSport — единственный сохранившийся экземпляр из «Форсажа» (10 фото + 2 видео)

Автор:
13 мая 2021 09:19
Сообщество : Автомир
Метки: Lykan   Lykan Hypersport   авто   автомир   кинотачки   спорткар   суперкар   форсаж   
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Автомобиль-каскадер Lykan HyperSport, снимавшийся в Fast & Furious 7, выставлен на продажу и, как ожидается, может продасться по цене от 750 000 до 2,5 миллионов долларов.

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Метки: Lykan   Lykan Hypersport   авто   автомир   кинотачки   спорткар   суперкар   форсаж   
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