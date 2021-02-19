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Чемпион мира «Формулы-1» Себастьян Феттель продает восемь автомобилей из своей коллекции

Чемпион мира «Формулы-1» Себастьян Феттель продает восемь автомобилей из своей коллекции (22 фото)

Автор:
19 февраля 2021 14:47
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   себастьян феттель   спорткар   суперкар   формула 1   
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Четырехкратный чемпион мира «Формулы-1» Себастьян Феттель продает восемь автомобилей из своей впечатляющей коллекции, в том числе три Ferrari, которые он заказал новыми, когда выступал за команду из Маранелло. На некоторые из них уже нашлись покупатели.
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Метки: авто   автомир   автомобили   себастьян феттель   спорткар   суперкар   формула 1   
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BillyBonzz 4 часа назад
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LEPA 12 минут назад
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Lynx 50 минут назад
Амбициозная немчура. Чет не едет твоя ферарри. Позор нации. Шутка)))
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54k
Racer777 3 часа назад
А на каждый день электричкой пользуется. Чтобы "зеленые" не доставали. Как в америке - какую звезду не возьми, в гараже - Мустанги, Додж-вайперы и Додж-челленджеры с Мерседесами. Но по улицам, днем на Приусе ездят... Типа - экологию защищают.
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63
АндрейКос 3 часа назад
Если он продает эти машины, то что он себе оставил?
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584
Виталий АндрейКос 4 минуты назад
Lada Vesta Sport
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