Чемпион мира «Формулы-1» Себастьян Феттель продает восемь автомобилей из своей коллекции

На фоне редчайших Ferrari меркнут три других достойных автомобиля. Гонщик также расстаётся с Mercedes-Benz SL 65 AMG Black Series 2009 года, Mercedes-Benz SLS AMG 2010 года и BMW Z8 2002 года. Последний пробежал больше всех — 21 700 километров. Он и SLS AMG — самые дешёвые машины, «всего» по 200 000 евро (18 млн рублей). А вот SL 65 AMG отдают за 315 000 евро (28 млн рублей).