Учитывая малое количество собранных McLaren F1 и их коллекционную привлекательность, в открытой продаже экземпляры в хорошем состоянии появляются крайне редко и оцениваются в весомые суммы. К примеру, в августе 2019 года один из суперкаров был продан с аукциона за 19,8 миллиона долларов (при этом ожидалось, что цена продажи будет ещё выше и достигнет 23 миллионов). Правда, в этом случае высокий ценник объясняется тем, что проданный экземпляр — всего один из двух когда-либо выпущенных на дороги общего пользования суперкаров в модификации LM. Тем не менее это один из самых дорогих Mclaren F1 на планете.