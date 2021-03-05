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Было выпущено всего 64 экземпляра дорожной версии McLaren F1, и один из них сейчас продается в Соединенных Штатах. И именно этот F1 - один из семи штук, проданных в США. Цена за легендарный суперкар составит около 15 миллионов долларов, а, возможно, даже больше.
О самом суперкаре при этом продавец не сообщает практически ничего — неизвестен даже пробег. Однако дилер утверждает, что этот экземпляр находится в прекрасном техническом состоянии, так как всю его биографию за машиной тщательно ухаживали. Кроме того, отмечается, что суперкар имеет скрупулёзно задокументированную историю. Но обнародован лишь тот факт, что у этого McLaren F1 было только два владельца. Прочую информацию продавец обещает предоставить по запросу со стороны заинтересованного покупателя.
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Учитывая малое количество собранных McLaren F1 и их коллекционную привлекательность, в открытой продаже экземпляры в хорошем состоянии появляются крайне редко и оцениваются в весомые суммы. К примеру, в августе 2019 года один из суперкаров был продан с аукциона за 19,8 миллиона долларов (при этом ожидалось, что цена продажи будет ещё выше и достигнет 23 миллионов). Правда, в этом случае высокий ценник объясняется тем, что проданный экземпляр — всего один из двух когда-либо выпущенных на дороги общего пользования суперкаров в модификации LM. Тем не менее это один из самых дорогих Mclaren F1 на планете.
В списке знаменитостей, которые когда-либо владели McLaren F1, значится и нынешний глава Tesla Илон Маск. Бизнесмен приобрёл суперкар, когда ему было 28 лет. При этом его же можно считать и виновником сокращения числа существующих суперкаров: свой F1 Илон Маск разбил примерно через год после покупки.
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