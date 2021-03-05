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Очень дорого! Шедевр от McLaren, который в настоящее время продается в США

Очень дорого! Шедевр от McLaren, который в настоящее время продается в США (11 фото + 1 видео)

Автор:
05 марта 2021 13:58
Сообщество : Автомир
Метки: mclaren   mclaren f1   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   спорткар   суперкар   
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Было выпущено всего 64 экземпляра дорожной версии McLaren F1, и один из них сейчас продается в Соединенных Штатах. И именно этот F1 - один из семи штук, проданных в США. Цена за легендарный суперкар составит около 15 миллионов долларов, а, возможно, даже больше.

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Метки: mclaren   mclaren f1   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   спорткар   суперкар   
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x3matic 50 минут назад
Ну и смысл от этой бешеной табуретки?Комфорта ни какого.По дорогам общего пользования на ней не поездишь,будешь ремонтировать бампера и пороги раз в неделю,каждый день эту машину эксплуатировать нельзя,разоришься на расходниках(сцепление кстати на ней тоже расходник,как и резина)Налог конский,бензина в России, что бы ее кормить,такой марки найти,мало где возможно.Это спортивный автомобиль,и как все спортивные машины,ресурс запчастей там маленький.Так,обычная игрушка для богатых коллекционеров.
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