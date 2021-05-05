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Пикап Toyota Land Cruiser в состоянии «капсулы времени»: краткий обзор очень редкой машины

Пикап Toyota Land Cruiser в состоянии «капсулы времени»: краткий обзор очень редкой машины (16 фото)

Автор:
05 мая 2021 08:32
Сообщество : Автомир
Метки: land cruiser   toyota   toyota land cruiser   авто   интересные автомобили   пожарный автомобиль   янгтаймер   
118
16
Любопытный внедорожник, да еще и практически без пробега. И речь сейчас не про очередной Луазик, забытый за 30 лет в дедушкином гараже, а про Toyota Land Cruiser 75 (HZJ75) 1995 года. Еще из тех, настоящих железных машин, которым было всё нипочём.
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Метки: land cruiser   toyota   toyota land cruiser   авто   интересные автомобили   пожарный автомобиль   янгтаймер   
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3k
Том Сойер 2 часа назад
Вещь!!!!

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4k
newegg 2 часа назад
"Ах да, пробег на счетчике – 9 тыс. миль, и я абсолютно уверен, что он не скручен."

Пробег на одометре 8973 километра.
Это японская версия, там милям не пользуются.
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