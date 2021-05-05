Любопытный внедорожник, да еще и практически без пробега. И речь сейчас не про очередной Луазик, забытый за 30 лет в дедушкином гараже, а про Toyota Land Cruiser 75 (HZJ75) 1995 года. Еще из тех, настоящих железных машин, которым было всё нипочём.

0 Источник: Ни вода им не помеха, ни огонь, а медные трубы они и вовсе с лёгкостью везли на себе. Насчет огня, кстати, эта довольно редкая версия «Крузака» была сделана для внутреннего рынка, конкретнее – для тамошних пожарных.

0 Источник: Почти всю свою жизнь она провела в резерве. На пикап даже не устанавливали противопожарное оборудование, никаких тебе мотопомп, рукавов и прочих огнетушителей. Правда, за время простоя кое где повредилась родная краска.

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0 Источник: Спустя четверть века практически новую машину списали и выставили на продажу. Покинув острова восходящего солнца TLC отправился в Канаду, но долго там не задержался. Накатав несколько тысяч миль по Британской Колумбии, машина оказалась у дилера подержанных авто в США.

0 Источник: Из усовершенствований есть светодиодная балка на крыше, противотуманки на бампере и колёсные диски на 17 дюймов. Всё остальное – родное, настоящая «капсула» времени.

0 Источник: Открываем капот и буквально переносимся назад на четверть века. Поворот ключа в замке оживляет рядную атмосферную дизельную шестерку 1HZ, объемом 4.2 литра. Весь табун в 130 лошадей еще на месте и просится в поля.

0 Источник: По левому борту находятся два аккумулятора, один из них служит вспомогательным для пуска дизеля. Редукторных стартеров на постоянных магнитах в те годы еще не было.

0 Источник: Трансмиссия механическая, пятиступенчатая коробка передач и двухступенчатая раздатка. Задний редуктор с самоблоком, передний дифференциал блокируется принудительно. Еще тут могла стоять механическая лебедка, в родном для неё силовом бампере.

0 Источник: Оба моста вывешены на мощных рессорах, по шесть листов спереди и по десять сзади. Передние тормоза дисковые с жесткой 4-поршневой скобой, сзади обычные барабаны.

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0 Источник: Салончик совсем простенький, обитый кожей молодого японского дермантина. Никакой кожи и велюра, что впрочем, логично. Вспоминаем предназначение машины. На полу легко моющийся резиновый коврик, панель и ручки из прочного пластика. Типичный такой салончик японского грузовичка из восьмидесятых.

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0 Источник: Ах да, пробег на счетчике – 9 тыс. миль, и я абсолютно уверен, что он не скручен. Японский в школе я прогулял, поэтому надписи на этих табличках для меня остались тайной. А сама TLC 75 остается моей давней и пока не сбывшейся мечтой.

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