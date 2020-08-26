Пожарная машина на базе Toyota Land Cruiser из Японии

Поскольку большинство дорог в Японии относительно малы, там нет необходимости в огромных пожарных машинах с лестничными системами и несколькими насосами. Такие автомобили, как этот Toyota Land Cruiser 70, могут легко пробраться по узким улочкам до горящих зданий в небольших городах.
Японский экспортер поддержанных автомобилей Pacific Coast Auto представил необычный лот – пожарный автомобиль, построенный на базе пикапа Toyota Land Cruiser 1996 года.
За основу необычной спецтехники взяли японский пикап 75 серии Toyota Land Cruiser 1996 года выпуска, который окрасили в красный цвет. На автомобиль установили необходимое оборудование, включая пожарный рукав, насосы, складную лестницу и огнетушители. Спецтранспорт также оснастили дополнительным бампером и внедорожными колесами.
За основу необычной спецтехники взяли японский пикап 75 серии Toyota Land Cruiser 1996 года выпуска, который окрасили в красный цвет. На автомобиль установили необходимое оборудование, включая пожарный рукав, насосы, складную лестницу и огнетушители. Спецтранспорт также оснастили дополнительным бампером и внедорожными колесами.
Компактная спецтехника позволяет службам экстренной помощи легко добираться до места пожара. По мнению создателей автомобиля, подобные транспортные средства, в отличие от громоздких пожарных машин, идеально подходят для работы в небольших городах. Средний срок службы подобной спецтехники составляет около 20 лет.
Пожарный Toyota Land Cruiser оборудован 4,2-литровым V6 мощностью 129 лошадиных сил. Агрегат работает в паре с пятиступенчатой «механикой». Судя по одометру, пробег полноприводного автомобиля составляет 15 000 километров. В настоящий момент экземпляр продан на аукционе покупателю из Техаса. Стоимость модели не разглашается.
Источник:
Ссылки по теме:
- Toyota Land Cruiser FJ25 1955-1960: с чего начинался Крузак!
- Скоро в серию! Китайская версия Toyota Land Cruiser 200
- Американцы восстановили Toyota Land Cruiser 1977 года и добавили немного современности
- На Алтае пьяный водитель съехал с моста, пытаясь скрыться от полиции
- ДТП на пустом перекрестке ранним утром в Тверской области
Метки: land cruiser toyota toyota land cruiser авто видео интересный автомобиль пожарный автомобиль янгтаймер
0
Новости партнёров
Загрузка...