Пожарная машина на базе Toyota Land Cruiser из Японии

Поскольку большинство дорог в Японии относительно малы, там нет необходимости в огромных пожарных машинах с лестничными системами и несколькими насосами. Такие автомобили, как этот Toyota Land Cruiser 70, могут легко пробраться по узким улочкам до горящих зданий в небольших городах.

0 Источник: Японский экспортер поддержанных автомобилей Pacific Coast Auto представил необычный лот – пожарный автомобиль, построенный на базе пикапа Toyota Land Cruiser 1996 года.



За основу необычной спецтехники взяли японский пикап 75 серии Toyota Land Cruiser 1996 года выпуска, который окрасили в красный цвет. На автомобиль установили необходимое оборудование, включая пожарный рукав, насосы, складную лестницу и огнетушители. Спецтранспорт также оснастили дополнительным бампером и внедорожными колесами.

0 Источник: Компактная спецтехника позволяет службам экстренной помощи легко добираться до места пожара. По мнению создателей автомобиля, подобные транспортные средства, в отличие от громоздких пожарных машин, идеально подходят для работы в небольших городах. Средний срок службы подобной спецтехники составляет около 20 лет.