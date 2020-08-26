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Пожарная машина на базе Toyota Land Cruiser из Японии

Пожарная машина на базе Toyota Land Cruiser из Японии (3 фото + 1 видео)

Автор:
26 августа 2020 14:28
Сообщество : Автомир
Метки: land cruiser   toyota   toyota land cruiser   авто   видео   интересный автомобиль   пожарный автомобиль   янгтаймер   
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Поскольку большинство дорог в Японии относительно малы, там нет необходимости в огромных пожарных машинах с лестничными системами и несколькими насосами. Такие автомобили, как этот Toyota Land Cruiser 70, могут легко пробраться по узким улочкам до горящих зданий в небольших городах.

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Метки: land cruiser   toyota   toyota land cruiser   авто   видео   интересный автомобиль   пожарный автомобиль   янгтаймер   
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Том Сойер 6 часов назад
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