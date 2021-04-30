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16 случаев, когда люди в транспорте вели себя самым неприличным образом

16 случаев, когда люди в транспорте вели себя самым неприличным образом (18 фото)

Автор:
30 апреля 2021 08:31
Сообщество : ФотоМир
Метки: кошмар   люди   поведение   подборка   транспорт   фото   
1987
18
Поездка в общественном транспорте — дело зачастую необходимое, но не всегда приятное.
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Метки: кошмар   люди   поведение   подборка   транспорт   фото   
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14  комментариев
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27k
Игорь Час назад
Именно по подобным причинам у меня с возрастом развивается социопатия переходящая мизантропию.
Всё больше стал замечать в людях скотского.
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8k
uehl 2 минуты назад
"Возможно, меня неправильно воспитывали, но мне такое не понять . С недовольным лицом села на два(!!!) места только в Лобне, когда перед ней стоял молча пожилой мужчина и мест в вагонах не осталось совсем."

А смелости этой бабище сделать замечание не хватило???
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6k
Ysik 8 минут назад
Был недавно случай в МЦД. Народу было много, мест мало. А какой-то странного вида мужик снял ботинки и полез с ногами на три сиденья. Я сделал ему замечание. Не помогло. Хоть мой вид его немного и испугал, но видимо градус алкоголя в его крови зашкаливал. И вот тут я столкнулся с морально-административной дилеммой. Хотелось ему эти ноги поставить на пол усилием моего ботинка, но это могло спровоцировать конфликт, в котором я был бы зачинщиком. Или оставить все как есть. Как-то шли с приятелем с тренировки, уставшие, но довольные. Перед домом тусили два быдло кавказца. Все вокруг засрали семечками и пустыми бутылками. Мы сделали им замечание, началась перепалка, один из них потянулся к карману в куртке, поняв, что там может быть баллончик, нож или травмат, пришлось нанести удар первым. В результате у него действительно был нож. Когда они пришли в себя они быстренько накатали заявление на нас. В результате пришлось оплачивать лечение этому помятому быдлу. Вот теперь даже и не знаю, как поступать в подобных ситуациях.
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3k
portroy 11 минут назад
Сейчас популярно говорить о преимуществах общественного транспорта над личным. Но я, например, не люблю ОТ как раз по причине наличия таких людей. В своей машине у меня идеальная чистота всегда, никаких бирюлек, висюлек и пылесборников. А в метро заходишь, как в помойке побывал...
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8k
Клёст Полчаса назад
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14k
ЦСКА 38 минут назад
Такие свинотипы, делятся на две категории:
Первые, недополучили или не получили надлежащего воспитания....Они могут быть в принципе неплохими людьми, но свинячить вокруг себя, не обращая внимания на окружающих, для них является обычным течением жизни! Они даже не понимают, что делают что то нехорошее! Тут "медицина" бессильна!
Вторые, от врожденного высокомерия, гнидливости и "энцифолитности"...Они подчеркивают своим поведением, уничижительное отношение к окружающим и тем самым самоутверждаются! Обычно они сначала осматриваются, сканируя ситуацию, не прилетит ли откуда либо возмездие, в виде звонкого "леща"! После экзекуции, обычно наступает "выздоровление", до тех пор пока из памяти не сотрется "процедура излечения"...
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6k
Trenzel2003 45 минут назад
Тик-токера я бы вывалял в его же дерьме и заставил все отчищать! Причем на видео что снимает его (друг?).
С НАГЛЫМИ ИХ ЖЕ МЕТОДАМИ!
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11k
Элитный тигр 53 минуты назад
Людей здесь практически не наблюдается - сплошняком долба*бы и свиньи.
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512
Шурман Час назад
Редко езжу в автобусах и поездах но в Европе тоже самое , ноги на соседние сиденья , сам не без греха но когда кладу ноги на соседнее сиденье я снимаю обувь , поезда обычно пустые тк курсируют каждые пол часа . Последний раз летел в пустом самолете и так же облокотился об стенку снял обувь и сидел полу лежа . В самолете было 7 человек и 3 стюардессы :)
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4k
KonstantinLeirov Шурман Час назад
Большинство фото в посте с европейских и американских дорог. Судя по "поручням" автобусов, сидениям в метро, ну и надписям.
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512
Шурман KonstantinLeirov Час назад
Так я и сам не из России :) просто вижу как кто летает или как себя ведут в общественном транспорте , обычно это дети , если автобус едет из аэропорта то там с багажом тоже проблема поставить не где только на соседнее сиденье , обычно эти автобусы курсируют каждые 10 минут и битком набиваться редко
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3k
Севастьян 2 часа назад
А носом всей толпой их потыкать в свое же дерьмо?
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5k
Сергей Севастьян 20 минут назад
А Вы давно видели, что бы "всей толпой", кто то хотя бы замечания делал? Просто подойти и сделать замечания никто не будет. Удобней уткнувшись в смартфон или уставившись в окно, делать вид что ничего не замечаешь. Не потом конечно придя домой можно "запилить" гневный пост на фишках или еще где.
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7k
Кенвуд 2 часа назад
Свиньи завоевывают планету. Европейские ценности повсюду.
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