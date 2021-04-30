1987
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Поездка в общественном транспорте — дело зачастую необходимое, но не всегда приятное.
Ведь, находясь в битком набитом автобуcе, мечтать о личном пространстве и комфорте не приходится. Да и попутчики, надо сказать, иногда попадаются не самые приятные. Кто-то считает нормальным ставить ноги на сиденья, занимать места сумками, когда люди еле помещаются, оставлять мусор. Мы собрали для вас подборку случаев, когда люди в транспорте вели себя самым неприличным образом.
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Мусор на полу
"Сегодня в метро увидел: очень наглядную картину. Две девушки ехали в метро и неожиданно при выходе из метро оставили пакет с мусором. На справедливое замечание, они лишь отмахнулись."
Где заканчивается свобода?
"Возможно, меня неправильно воспитывали, но мне такое не понять . С недовольным лицом села на два(!!!) места только в Лобне, когда перед ней стоял молча пожилой мужчина и мест в вагонах не осталось совсем."
Кофейный взрыв
"Метро. Двери закрываются. Две девушки с латте бегут, чтобы успеть на поезд. Почему бы не вставить стакан с кофе в двери, чтобы они не закрылись? Но двери закрылись. Кофе взрывается на всех в вагоне."
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Всё больше стал замечать в людях скотского.
А смелости этой бабище сделать замечание не хватило???
Первые, недополучили или не получили надлежащего воспитания....Они могут быть в принципе неплохими людьми, но свинячить вокруг себя, не обращая внимания на окружающих, для них является обычным течением жизни! Они даже не понимают, что делают что то нехорошее! Тут "медицина" бессильна!
Вторые, от врожденного высокомерия, гнидливости и "энцифолитности"...Они подчеркивают своим поведением, уничижительное отношение к окружающим и тем самым самоутверждаются! Обычно они сначала осматриваются, сканируя ситуацию, не прилетит ли откуда либо возмездие, в виде звонкого "леща"! После экзекуции, обычно наступает "выздоровление", до тех пор пока из памяти не сотрется "процедура излечения"...
С НАГЛЫМИ ИХ ЖЕ МЕТОДАМИ!