Ведь, находясь в битком набитом автобуcе, мечтать о личном пространстве и комфорте не приходится. Да и попутчики, надо сказать, иногда попадаются не самые приятные. Кто-то считает нормальным ставить ноги на сиденья, занимать места сумками, когда люди еле помещаются, оставлять мусор. Мы собрали для вас подборку случаев, когда люди в транспорте вели себя самым неприличным образом.