Искусственный интеллект очеловечил персонажей из мультфильмов

"Я очень давно интересовалась аниме, но идея создания персонажей пришла мне в голову только после того, как я наткнулась на Artbreeder. Я начала делать это просто ради развлечения, сделав несколько довольно черновых набросков. Как только я научилась делать лица и причёски более точными, я подумала, что будет интересно поделиться этим с другими. Именно тогда я решила завести свой аккаунт в Instagram, а потом и в TikTok", — рассказала Шеноа.