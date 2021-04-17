Искусственный интеллект очеловечил персонажей из мультфильмов

Задумывались ли вы когда-нибудь, как бы выглядели персонажи, которых мы все знаем и любим, если бы они были куда более реалистичными?
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Мультфильмы и аниме были и остаются чем-то очень важным для многих людей. Они предлагают нам окунуться в грандиозные приключения, а также весёлые и захватывающие сюжетные линии с уникальными, энергичными и милыми персонажами. Но задумывались ли вы когда-нибудь, как бы выглядели персонажи, которых мы все знаем и любим, если бы они были куда более реалистичными?
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Шеноа Леви (Shenoa Loewy) тоже взволновал этот вопрос. Поэтому она решила проверить это с помощью искусственного интеллекта, а точнее приложения под названием Artbreeder.
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"Я очень давно интересовалась аниме, но идея создания персонажей пришла мне в голову только после того, как я наткнулась на Artbreeder. Я начала делать это просто ради развлечения, сделав несколько довольно черновых набросков. Как только я научилась делать лица и причёски более точными, я подумала, что будет интересно поделиться этим с другими. Именно тогда я решила завести свой аккаунт в Instagram, а потом и в TikTok", — рассказала Шеноа.
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"На создание каждого персонажа меня вдохновляет моя любовь к сериалам, из которых все они и происходят. Мне нравятся разные цвета, стили, рисунки и причёски, каждого из персонажей. Это действительно весело и сложно — пытаться воплощать эти элементы в жизнь реалистичным образом."
Источник:
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ЗАЧЕМ?
Ведь этих персонажей изначально вполне могли изобразить гораздо более похожими на людей, если бы такая цель была.
Однако, есть и другой аспект. Многие персонажи, которые представлены здесь, НАМЕРЕННО изображены такими, как можно менее похожими на реальных людей. И причина вовсе не в дороговизне. Тут другие мотивы.
Вот мне и интересно - зачем вдруг понадобилось кому-то возвращать эти "лица" в более близкое соответствие человеческому облику.