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Искусственный интеллект очеловечил персонажей из мультфильмов

Искусственный интеллект очеловечил персонажей из мультфильмов (30 фото)

Автор:
17 апреля 2021 10:41
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Искусственный интеллект   аниме   люди   мультфильм   подборка   фото   
1179
30

Задумывались ли вы когда-нибудь, как бы выглядели персонажи, которых мы все знаем и любим, если бы они были куда более реалистичными?

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Метки: Искусственный интеллект   аниме   люди   мультфильм   подборка   фото   
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11k
Копатыч 2 часа назад
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57
Ster Vo 18 минут назад
Из всех этих , которых "мы все знаем" знаю только Мериду...
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40k
Александр 53 минуты назад
смешались в кучу кони, люди....
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104k
Фима Петров Час назад
Чо ж он себя не очеловечил, этот интеллект? Ежели он такой умный...
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7k
Andrei Фима Петров 13 минут назад
Потому, что умного искусственного интеллекта пока нет, пока есть только белее-менее умные программисты.
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23k
Е-Лена 2 часа назад
Вопрос:
ЗАЧЕМ?
Ведь этих персонажей изначально вполне могли изобразить гораздо более похожими на людей, если бы такая цель была.
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2k
OLDer Е-Лена Час назад
В мультах прорисовывать так очень дорого и долго. В рисованных. Поэтому в некоторых мультах персонажам по четыре пальца рисовали. Например Симпсоны или Гриффины.
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23k
Е-Лена OLDer 54 минуты назад
Но черты лица ведь можно легко сделать более похожими на человека. Делали же раньше - например, советские мультфильмы "Аленький цветочек", "Царевна-лягушка", "Сказка о царе Салтане", "Снежная королева"...
Однако, есть и другой аспект. Многие персонажи, которые представлены здесь, НАМЕРЕННО изображены такими, как можно менее похожими на реальных людей. И причина вовсе не в дороговизне. Тут другие мотивы.
Вот мне и интересно - зачем вдруг понадобилось кому-то возвращать эти "лица" в более близкое соответствие человеческому облику.
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7k
Andrei Е-Лена Минуту назад
Вообще-то в посте, кроме картинок есть ещё и немного слов, которые вкратце раскрывают тему.
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4k
Бабай 2 часа назад
Заодно и пол поменял?
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17k
Zergos Бабай 2 часа назад
Это Микаса Акерман из "Атаки Титанов".
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4k
Бабай Zergos 2 часа назад
Ну спасибо, что просветил. Не представляю, как я жил раньше без этой информации. Я мог бы умереть в неведении про микасу и про атаку титанов, но благодаря этой информации моя жизнь не будет прежней.
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509
Alexander Gorn Бабай Час назад
Он в том смысле, что баба и там, и там. Персонаж женский.
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5k
ваня панкин 2 часа назад
ну так себе...
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