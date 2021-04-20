FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Таксисты 111 постов • 35 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Таксисты 
Буйный таксист с матами выгнал пассажирку

Буйный таксист с матами выгнал пассажирку (4 фото + 1 видео)

Автор:
20 апреля 2021 09:46
Сообщество : Таксисты
Метки: видео   история   люди   пассажирка   такси   таксисты   фото   
419
4
1
В Харькове водитель такси обозлился на девушку, которая заплатила за поездку 53 гривны, хотя это было указанно в тарифе.

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Таксисты"
Метки: видео   история   люди   пассажирка   такси   таксисты   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
11
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
27k
Acu900 Час назад
Если бы ее интересовали цены на бензин, у нее наверняка была бы своя машина. Единственно что должно интересовать пассажира общественного транспорта - цена за оказанную услугу. В данном случае это было 53 гривны и она их честно заплатила. А то что там эти 53 гривны не покрывают расходов на бензин - это не ее проблема. Не устраивает заработок - не бери заказ или ищи другую работу, но не срывай свою злость на клиентов. У них есть свои проблемы, которые тоже не обязаны посвещать ими водителя....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Григорий 4 минуты назад
Сколько ж этот дятел фирм такси поменял за 30 лет... Явно после этого видео он и в Яндексе не задержался.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
632
ekolog67 4 минуты назад
По морде видно - не голодает! Ну а когда денежек на хлебушек не хватает, то масло прямо на колбасу намазывает)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Majul 9 минут назад
Не знаю ситуацию. Видео слишком в одном ключе показано. Вполне вероятно и пассажирка хамила. По факту видео, оба хамы.

Но основной посыл, что должны понять таксеры: такси для пассажира. Цена не с потолка взята. С текущими ценами такси стали пользоваться все. Раньше как раз только в редких случаях. Таксистам давно пора понять, что старой цены не будет никогда, и зарабатывать надо количеством, а 3-5 поездками в сутки за "стопицот" денег.
А то опять "нах мне твои копейки".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
KOSTELLO 14 минут назад
Он начал нецензурно выражаться и кинул в девушку 3 гривны,

А че не все 53?
Или гордость его столько не стоит?
К слову, если бы он сделал так в Европе (в которую Украина так стремится), на этом его работу в такси можно было бы считать законченной насовсем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Бендер Родригес 14 минут назад
А чего так никитка возбудился на яньдекс? Никитка не знает, что яндекс - транснациональная IT компания с головным офисов в Нидерландах? Спецом для никитоподобных(учитывая, к чему он такой вопрос задаëт) предлагаю полностью перейти на суржик и использовать только латинский алфавит!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Шурум-бурум Час назад
есть цена в приложении, бери бабло и пи@дуй на следующий заказ, а если не нравится такая система, то катайся по городу и собирай голосующих) но при этом всегда помни, что мудаков, сумасшедших, наркоманов и других отбросов никто не отменял, и стать таксистом тебя никто не заставлял!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Батончик с маком Час назад
Походу у него есть брат-таксист в Омске. Вернее братья, племянники.... И даже одна тёща.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
JACKAL Час назад
Ты цены видишь МРАЗЬ???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
AGM JACKAL 55 минут назад
им обязательлно нужно встретиться
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
кот базилий AGM Полчаса назад
Загрызут друг друга, вон оскал какой хищный у дамы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Девушка необычным способом уличила любимого в измене (4 фото) Девушка необычным способом уличила любимого в измене (4 фото) В Сыктывкаре «Опель» столкнулся с такси и вылетел на тротуар В Сыктывкаре «Опель» столкнулся с такси и вылетел на тротуар Авария дня. В Нижегородской области пострадала беременная пассажирка такси Авария дня. В Нижегородской области пострадала беременная пассажирка такси В Мексике дети взялись за оружие, чтобы противостоять наркокартелю В Мексике дети взялись за оружие, чтобы противостоять наркокартелю Полет таксиста: массовое ДТП в центре Петербурга Полет таксиста: массовое ДТП в центре Петербурга Предпраздничное ДТП с таксистом в Москве Предпраздничное ДТП с таксистом в Москве
Alorous

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

823101



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Типичные ситуации с женщинами, которые замечательно раскрывают их суть
2
67
Типичные ситуации с женщинами, которые замечательно раскрывают их суть
"Поставь болгарскую клавиатуру и охреней!": улетные комментарии от пользователей Сети
6
155
"Поставь болгарскую клавиатуру и охреней!": улетные комментарии от пользователей Сети
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Поматросил и бросил: девушка требует арестовать принца Гарри за обман
0
16
Поматросил и бросил: девушка требует арестовать принца Гарри за обман
Как появился первый человек на самом деле
1
61
Как появился первый человек на самом деле
Девушка необычным способом уличила любимого в измене (4 фото)
Девушка необычным способом уличила любимого в измене (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Ребенок из Красной книги
0
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#животные#подборка#СССР#прикольные#приколы#интересное#знаменитости#шоу бизнес
#история#факты#люди#дтп#сша#в мире#фотографии#аварии#позитив#авто аварии
#фото#Россия#картинки#кино#прикол#комментарии#природа#дети#смешные#автомир

На что жалуетесь?

Вернуться