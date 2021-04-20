Буйный таксист с матами выгнал пассажирку

Инцидент произошел в городе Харьков несколько дней назад. Девушка воспользовалась службой такси "Яндекс", чтобы добраться до места назначения. В тарифе была указана цена 53 гривны.



Когда пассажирка доехала до места, то вручила водителю те самые 53 гривны, что мужчину крайне возмутило. Он начал нецензурно выражаться и кинул в девушку 3 гривны, напав на нее с обвинениями: "Ты видела вообще цены на заправках?!".