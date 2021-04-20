Буйный таксист с матами выгнал пассажирку

419
4
1
В Харькове водитель такси обозлился на девушку, которая заплатила за поездку 53 гривны, хотя это было указанно в тарифе.
Инцидент произошел в городе Харьков несколько дней назад. Девушка воспользовалась службой такси "Яндекс", чтобы добраться до места назначения. В тарифе была указана цена 53 гривны.
Когда пассажирка доехала до места, то вручила водителю те самые 53 гривны, что мужчину крайне возмутило. Он начал нецензурно выражаться и кинул в девушку 3 гривны, напав на нее с обвинениями: "Ты видела вообще цены на заправках?!".
Когда пассажирка доехала до места, то вручила водителю те самые 53 гривны, что мужчину крайне возмутило. Он начал нецензурно выражаться и кинул в девушку 3 гривны, напав на нее с обвинениями: "Ты видела вообще цены на заправках?!".
В ходе непродолжительной ругани пассажирка вышла из машины и оставила все двери со своей стороны открытыми, предложив водителю "подорвать свою ж*пу" и самому их закрыть. На это мужчина ответил ей плевком, вышел из машины и начал за ней гнаться. На этом ролик обрывается.
Видео
Пользователи сети принялись активно обсуждать неприятную ситуацию. Многие удивились, почему "Яндекс. Такси" до сих пор функционирует в Украине, ведь этот ресурс был запрещен несколько лет назад. Многие выразили обеспокоенность за девушку, однако нашлись и те, кто заступился за таксиста, пожелав выслушать и другую сторону конфликта.
Источник:
Еще крутые истории!
- Брайан Робсон пересёк океан в ящике для посылок и едва не умер
- 28 гадких утят, ставших прекрасными лебедями
- Занимательная, юмористическая история про вантуз и мышку
- 12 нелепых исков в суд, которые подали тюремные заключенные
- Страховщики. История напрочь неправдоподобная, но красивая
22
Понравилось22
Новости партнёров
Но основной посыл, что должны понять таксеры: такси для пассажира. Цена не с потолка взята. С текущими ценами такси стали пользоваться все. Раньше как раз только в редких случаях. Таксистам давно пора понять, что старой цены не будет никогда, и зарабатывать надо количеством, а 3-5 поездками в сутки за "стопицот" денег.
А то опять "нах мне твои копейки".
А че не все 53?
Или гордость его столько не стоит?
К слову, если бы он сделал так в Европе (в которую Украина так стремится), на этом его работу в такси можно было бы считать законченной насовсем.