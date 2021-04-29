Невнимательный водитель кроссовера въехал в фуру, сдавая задним ходом

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На Волоколамском шоссе в Нахабино водитель Toyota RAV4 пропустил поворот и решил сдать задним ходом, даже не удосужившись посмотреть по зеркалам.
Присутствует ненормативная лексика!
Авторский пост
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Метки: toyota аварии авто авто аварии видео дтп мелкое дтп
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