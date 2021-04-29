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Невнимательный водитель кроссовера въехал в фуру, сдавая задним ходом

Невнимательный водитель кроссовера въехал в фуру, сдавая задним ходом (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 апреля 2021 11:41
Сообщество : Аварии
Метки: toyota   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мелкое дтп   
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На Волоколамском шоссе в Нахабино водитель Toyota RAV4 пропустил поворот и решил сдать задним ходом, даже не удосужившись посмотреть по зеркалам.

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Метки: toyota   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мелкое дтп   
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7  комментариев
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6k
Игорь 3 часа назад
хорошо - регистратор был
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4k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
А хули фуровод орет как истеричка? Би-би сломалась чтоль, чтоб предупредить барана.
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manul74 Свирепый Бамбр Час назад
да он наверное даже не ожидал что оно назад сдаст
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1k
Seko Свирепый Бамбр Час назад
У меня тот же вопрос. Аллес капут? Посигналил бы, скорее всего "разбудил"бы водителя.
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21k
Inter Свирепый Бамбр 16 минут назад
наверно тонн 20 за будкой, а тут такие фортеля, причем даже из полосы не вылез!!
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21k
Inter Seko 16 минут назад
судя по водителю,посигналишь такому,а он от испуга на газ нажмет во всю
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36k
dima423 3 часа назад
фуровод тоже странный, че лень на биби нажать было... про дебила(ку) на тойоте не смотрящего(ую) конечно вообще молчу)
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