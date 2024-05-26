Реки Европы захватывает самая опасная черепаха США «Капкан смерти» весом до 130 кг

В Америке черепахи страдают от уничтожения яиц и молодняка. Кладки разоряют хищники, а черепашат похищают люди. И знаете, для чего? Правильно, чтобы сделать из грифовой черепахи «домашнего питомца». Вот она, ирония: те, кто покупают черепашат для домашнего разведения в Европе, становятся соучастниками сразу двух экологических катастроф!

Что мы имеем сейчас? Множественные случаи обнаружения опасных рептилий в водоёмах по всей Европе. Климат, по крайне мере, Южной Европы отлично подходит грифовым черепахам и примерно соответствует их родному климату юга США. Если условия действительно подходят для жизни грифовых черепах, а случаев обнаружения действительно так много, как пишут новости, то через несколько лет реки Европы наполнятся сотнями и тысячами капканов смерти в лице грифовых черепах.