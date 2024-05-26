Реки Европы захватывает самая опасная черепаха США «Капкан смерти» весом до 130 кг

Монстры захватывают мир. Нет, я не о фантастических тварях, а о вполне реальной грифовой черепахе. Всё чаще поступают сведения о злобных рептилиях в Европе. Италия, Англия, Чехия, Германия, Венгрия — и это только начало!
Для начала поясним, почему мы записали эту рептилию в чудовища. Это вам не аквариумная красноушка! Грифовая черепаха — титаническое создание весом до 130 кг. Она может доживать до 200 лет и всё это время растёт. Аппетит и сила у рептилии соответствующие. Одним укусом она ломает кости и перекусывает жертву надвое. Буквально. Её острый клюв закрывается с силой в 70 кг. Это в два раза больше, чем укус бойцовской собаки. Среди черепах нет более опасного хищника.
Родина грифовой черепахи — дремучие болота юга США. Там хищница, погрузившись в грязную мутную воду, отдыхает и ждёт свою добычу. Среди американских блогеров отдельной популярностью пользуется рубрика «Покорми грифовую черепаху». И, знаете, это шикарно демонстрирует её истиную силу и опасность для человека. Видео ниже.
Как вы поняли, бронированному чудовищу по зубам любая проплывающая рыбёшка. Чтобы поймать обед, рептилия, затаившись на дне, притворяется камушком, втягивает шею и открывает рот. Грифовой черепахе не нужны изощренные охотничьи приёмы — жертва сама заплывёт в смертоносные челюсти. Почему? Язык. Тоненький, ярко-розовый, извивающийся — даже человек с лёгкостью перепутает его с червяком, что уж говорить о рыбах!
Если не клюёт — не беда. Черепахи найдут добычу по запаху. Рептилии улавливают хемосенсорные сигналы от живых существ — любой, кто проплывет рядом, под прицелом. Ондатры, белки, броненосцы, змеи, птицы, другие черепахи и даже небольшие аллигаторы — меню грифовых черепах можно только позавидовать!
Как мы убедились, грифовые черепахи — могучие существа. Но не настолько, чтобы переплыть Атлантический океан. Как же рептилии попали в Старый свет? Им помогли люди! Добровольно!
Кто-то когда-то решил, что грифовая черепаха в аквариуме — отличная идея. Понять любителей природы можно: сразу после вылупления животинки выглядят довольно мило и даже почти не пытаются откусить конечности. А когда размеры заморской диковинки резко идут в ширину, длину и массу, начинаются трудности и с содержанием, и с характером.
И тут парадокс: грифовые черепахи, оказавшись на воле в Европе, становятся опасным инвазивным видом. Из-за габаритов, панциря и скверного характера взрослые грифовые черепахи занимают вершину пищевой пирамиды. А на родине они занесены в списки вымирающих, несмотря на всю суровость!
В Америке черепахи страдают от уничтожения яиц и молодняка. Кладки разоряют хищники, а черепашат похищают люди. И знаете, для чего? Правильно, чтобы сделать из грифовой черепахи «домашнего питомца». Вот она, ирония: те, кто покупают черепашат для домашнего разведения в Европе, становятся соучастниками сразу двух экологических катастроф!
Что мы имеем сейчас? Множественные случаи обнаружения опасных рептилий в водоёмах по всей Европе. Климат, по крайне мере, Южной Европы отлично подходит грифовым черепахам и примерно соответствует их родному климату юга США. Если условия действительно подходят для жизни грифовых черепах, а случаев обнаружения действительно так много, как пишут новости, то через несколько лет реки Европы наполнятся сотнями и тысячами капканов смерти в лице грифовых черепах.
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