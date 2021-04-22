Когда кроссовер проезжает мимо камеры, можно заметить, что водитель говорит по телефону. По одной из версий, он просто не заметил шлагбаума и расходящихся половин моста. По другой — автору прыжка как раз в этот момент сообщали о событиях, требующих его немедленного участия (например, о несчастном случае с близким человеком). Тем не менее местные правоохранительные органы уже назвали случившееся «абсолютно противозаконным».



Личность водителя полиция пока не установила, несмотря на то, что наружные камеры зафиксировали номерные знаки автомобиля.