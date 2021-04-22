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В век передовых технологий и компьютерной графики, спецэффекты могут быть настолько убедительными, что стирают грань между реальностью и обманом. Но это видео, на котором водитель перепрыгивает на Hyundai Santa Fe через поднимающийся разводной мост в Дейтона-Бич, Флорида, не является продуктом магии кино или постановочным трюком.
Местом для импровизированного трюка стал мост через реку Галифакс в городке Дейтона-Бич. На видео хорошо заметно, что Hyundai Santa Fe подъезжает к шлагбауму практически не снижая скорости. Удар оставляет на лобовом стекле кроссовера серьёзное повреждение, однако водителя это не останавливает.
Въезд на мост был перекрыт потому, что мост в это время разводили. Тем не менее кроссовер успел преодолеть расходящиеся части моста, совершив при этом небольшой прыжок. Что было дальше, камера не зафиксировала, однако местная пресса утверждает, что водитель кроссовера спокойно продолжил движение.
Въезд на мост был перекрыт потому, что мост в это время разводили. Тем не менее кроссовер успел преодолеть расходящиеся части моста, совершив при этом небольшой прыжок. Что было дальше, камера не зафиксировала, однако местная пресса утверждает, что водитель кроссовера спокойно продолжил движение.
Когда кроссовер проезжает мимо камеры, можно заметить, что водитель говорит по телефону. По одной из версий, он просто не заметил шлагбаума и расходящихся половин моста. По другой — автору прыжка как раз в этот момент сообщали о событиях, требующих его немедленного участия (например, о несчастном случае с близким человеком). Тем не менее местные правоохранительные органы уже назвали случившееся «абсолютно противозаконным».
Личность водителя полиция пока не установила, несмотря на то, что наружные камеры зафиксировали номерные знаки автомобиля.
Личность водителя полиция пока не установила, несмотря на то, что наружные камеры зафиксировали номерные знаки автомобиля.
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