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Мужчина из Флориды перепрыгнул поднимающийся разводной мост на Hyundai Santa Fe

Мужчина из Флориды перепрыгнул поднимающийся разводной мост на Hyundai Santa Fe (2 фото + 1 видео)

Автор:
22 апреля 2021 14:40
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: hyundai   авто   видео   дтп   прыжок   разводной мост   
1384
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В век передовых технологий и компьютерной графики, спецэффекты могут быть настолько убедительными, что стирают грань между реальностью и обманом. Но это видео, на котором водитель перепрыгивает на Hyundai Santa Fe через поднимающийся разводной мост в Дейтона-Бич, Флорида, не является продуктом магии кино или постановочным трюком.

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Метки: hyundai   авто   видео   дтп   прыжок   разводной мост   
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5  комментариев
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509k
Alexey Berestenko 2 часа назад
Тююю! Разве то прыжок?!!!
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24k
Григорий 40 минут назад
Свезло дурашке нереально. Насмотрелся фильмов и решился. На деле мосты разводятся чуть по другим шаблонам. Там дыры перед пролетами.

Ссылка www.youtube.com
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11k
Хью́берт 48 минут назад
Мужик к бабе ехал, святое.
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−1
alex 2 часа назад
он по моему не первый раз так делает
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3k
Rubiroid_47 2 часа назад
Тю...
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