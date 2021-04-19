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Покупка этого Mercedes-Benz CLK DTM AMG 2005 года в США будет сопровождаться массой проблем

Покупка этого Mercedes-Benz CLK DTM AMG 2005 года в США будет сопровождаться массой проблем (14 фото + 1 видео)

Автор:
19 апреля 2021 08:34
Сообщество : Автомир
Метки: Mercedes   mercedes-benz   автомир   автомобили   
603
14
1
Частенько, просматривая статистику аукционов в Японии (это касается, в основном, жителей Сибири и Дальнего Востока), мы ругаем Правительство Российской Федерации и лично президдента за действующие в стране заградительные пошлины на ввоз иномарок.
Дескать, ты посмотри, за какие копейки в Японии можно купить Mark II или старый Land Cruiser Prado и какие астрономические суммы придется отдать на таможне! Но и в "развитых" странах с иномарками тоже есть свои проблемы! Посмотрите на этот лимитированный Mercedes-Benz CLK DTM AMG 2005 года выпуска. Его покупку в Америке нужно согласовывать в Национальном управлении безопасностью движения на трассах Министерства транспорта США... И дело не в динамических характеристиках.

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Метки: Mercedes   mercedes-benz   автомир   автомобили   
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76k
Броненосец Потелкам 3 часа назад
Бедные, несчастные американцы
Хнык....
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136
Bhaal 9 минут назад
"Масса людей в России хотели-бы владеть автомобилями, которых много за границей и нет на местном рынке: "японцы" 90-х в первозданном состоянии, не тронутые липкими пальцами фанатов фильма "Форсаж", американские спортивные купе 80-х, вроде Chevrolet Camaro, французские инновационные автомобили 70-х. Купить их за границей, как привило, не дорого (если не брать в расчет культовые модели), а вот растаможить в России стоит невменяемых денег!"

Потому что на говновазе тогда надо будет повесить замок. Прули из 90-х просто сожрут эти поделки говноваза.
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27k
Седой 3 часа назад
Даже у Теслы 3 такой же разгон до сотни, другие еще и по резвее будут
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