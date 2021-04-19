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Частенько, просматривая статистику аукционов в Японии (это касается, в основном, жителей Сибири и Дальнего Востока), мы ругаем Правительство Российской Федерации и лично президдента за действующие в стране заградительные пошлины на ввоз иномарок.
Дескать, ты посмотри, за какие копейки в Японии можно купить Mark II или старый Land Cruiser Prado и какие астрономические суммы придется отдать на таможне! Но и в "развитых" странах с иномарками тоже есть свои проблемы! Посмотрите на этот лимитированный Mercedes-Benz CLK DTM AMG 2005 года выпуска. Его покупку в Америке нужно согласовывать в Национальном управлении безопасностью движения на трассах Министерства транспорта США... И дело не в динамических характеристиках.
Дескать, ты посмотри, за какие копейки в Японии можно купить Mark II или старый Land Cruiser Prado и какие астрономические суммы придется отдать на таможне! Но и в "развитых" странах с иномарками тоже есть свои проблемы! Посмотрите на этот лимитированный Mercedes-Benz CLK DTM AMG 2005 года выпуска. Его покупку в Америке нужно согласовывать в Национальном управлении безопасностью движения на трассах Министерства транспорта США... И дело не в динамических характеристиках.
Автомобиль был импортирован в США в качестве выставочного экземпляра и не допущен на дороги общего пользования. AMG и Mercedes-Benz выпустили омологационную серию CLR DTM для допуска автомобиля к гонкам в Германии: обеспеченные клиенты бились за 100 купе и 80 кабриолетов! Соответственно, ввиду ограниченного тиража модели, немцы не стали тратить деньги на легализацию автомобиля на территории США. А в Америке автомобилям, официально не представленным на рынке, нельзя "появляться" на дорогах до достижения 25-летнего возраста!
Но кому-то очень хотелось ввести автомобиль в США и законодательство это, в принципе, позволяет. Но надо проявить изобретательность. Данный конкретный CLK DTM привезли в США через некую Лабораторию экологических испытаний в Хьюстоне для "show or display", т.е. для участия в исследованиях и мероприятиях, но не для ежедневной эксплуатации. Соответственно, любая передача прав собственности должна быть санкционирована NHTSA, а также годовой пробег не может превышать 2500 миль (4023 км) и инспекторы NHTSA будут периодически проверять не используется ли автомобиль в такси... По крайней мере, пока автомобилю не исполнится 25 лет!
Под капотом 5,4-литровый V8 ручной сборки с турбонаддувом! Мощность 574 лошадиные силы. Максимальная скорость превышает 320 км/ч, а разгон до "сотни" занимает четыре секунды. Машина злая и быстрая. Такая динамика помимо солидной мощности обеспечена низким весом автомобиля - повсеместно применен карбон, а блага цивилизации выброшены на помойку.
Автомобиль собирали на заводе AMG, где приличные переключатели закончились и молодого рабочего послали на барахолку...
Почему-бы и нашему законодательстве не повернуться лицом к фанатам классических и редких автомобилей. Речь идет не только о суперкарах за сотни тысяч долларов, способных плавить асфальт! Масса людей в России хотели-бы владеть автомобилями, которых много за границей и нет на местном рынке: "японцы" 90-х в первозданном состоянии, не тронутые липкими пальцами фанатов фильма "Форсаж", американские спортивные купе 80-х, вроде Chevrolet Camaro, французские инновационные автомобили 70-х. Купить их за границей, как привило, не дорого (если не брать в расчет культовые модели), а вот растаможить в России стоит невменяемых денег!
Многие бы согласились на ограничение годового пробега, скажем, на уровне 5000 километров. Для отслеживания пробега сегодня существует масса технических средств, поэтому любители схитрить пойдут лесом, конечно, при должном контроле... Выдайте на такие автомобили спец номера и пусть счастливый владелец катается по выходным. Каждый день на работу на автомобиле мечты никто ездить не будет, а законодательство забирает у нас автомобили-мечты! Да и налоговую систему нужно переработать: кто ездит больше, тот и платить должен больше! Если автомобиль 11 месяцев стоит в гараже, с его владельца нельзя требовать полный налог.
Даешь изменения в законодательство! Спортивный Mercedes не повлияет на рыночное благополучие Лады Весты ;) К слову, данный Mercedes 2005 года выпуска пробежал чуть больше 2500 километров. Дорожное покрытие он если и испортил, то совсем чуть-чуть ;)
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Метки: Mercedes mercedes-benz автомир автомобили
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Хнык....
Потому что на говновазе тогда надо будет повесить замок. Прули из 90-х просто сожрут эти поделки говноваза.