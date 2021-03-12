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Слово "впарить" здесь, конечно, неуместно. Партия и Правительство Китая, озабоченное благосостоянием своего народа, обратилось к нескольким крупнейшим автопроизводителям с предложением разработать "народный китайский автомобиль", этакий коммунистический Vokswagen. Проект, задуманный в 1994 году, предполагал разработку прототипа и выпуск к 2000 году миллиона автомобилей!
Знающие толк в "народных" автомобилях инженеры Porsche "засучили рукава". Уже через 4 месяца был готов странного вида прототип C88...
Знающие толк в "народных" автомобилях инженеры Porsche "засучили рукава". Уже через 4 месяца был готов странного вида прототип C88...
В Porsche до того, как они поймали курицу, несущую золотые яйца, в виде кроссовера Cayenne и седана Panamera, не гнушались заказами со стороны. Деньги, как говорится, не пахнут! Руки немецких инженеров коснулись Seat Ibiza, Skoda Favorit дофольксвагеновской эпохи, ну и, конечно, нашей родной Лады ВАЗ-2108 - и это только самые известные примеры!
Прототип показали на Пекинском автосалоне 1994 года, представитель Porsche выучил речь на китайском языке... Получился компактный и легкий (менее тонны) седан с 1,1-литровым четырехцилиндровым моторчиком мощностью 48 - 68 лошадиных сил и пятиступенчатой механикой. К сожалению, не знаю с какой стороны были ведущие колеса. Рискну предположить, что передний, хотя задний явно дешевле. Разгонялся недо-Porsche до 145 - 160 км/ч, зато расходовал менее 6 литров топлива на 100 км! Для скромных китайских семей отличное качество.
Прототип показали на Пекинском автосалоне 1994 года, представитель Porsche выучил речь на китайском языке... Получился компактный и легкий (менее тонны) седан с 1,1-литровым четырехцилиндровым моторчиком мощностью 48 - 68 лошадиных сил и пятиступенчатой механикой. К сожалению, не знаю с какой стороны были ведущие колеса. Рискну предположить, что передний, хотя задний явно дешевле. Разгонялся недо-Porsche до 145 - 160 км/ч, зато расходовал менее 6 литров топлива на 100 км! Для скромных китайских семей отличное качество.
В названии заложен большой смысл, это не просто беспорядочный набор символов: буква "С" обозначает Comfort (комфорт) или Cheap (дешевый), а 88 у китайцев счастливое число, а также это была предполагаемая стоимость автомобиля в тысячах юаней!
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Примечательно, что на автомобиле полностью отсутствуют логотипы Porsche. Немцы разработали новый логотип, символизирующий китайскую семью из трех человек - как-раз работала система "одна семья - один ребенок", которая привела к переизбытку в Китае мужчин... Но это не наши дела обсуждать/осуждать чужую демографическую политику.
Автомобиль должен был оснащаться двумя (!) подушками безопасности и находился на уровне современных европейских машин, конечно, со скидкой на бюджетность. Немцы были готовы в кратчайшие сроки наладить производство и выпустить C88 на рынок Китая, но Партия и Правительство КНР сменили вектор отношений с западными компаниями, решив привлекать технологии внутрь страны посредством совместных предприятий. Наработки Porsche отправились в мусорное ведро, поскольку индусы тоже не захотели купить проект. Сегодня C88 находится в музее Porsche, где ему и место...
Ну а что Mercedes-Benz? Эти парни сделали прототип чуть более симпатичным, поэтому когда тоже оказались за бортом, использовали наработки по Family Car China при запуске первого поколения A-класса. Работали не зря!
Уже можно судить, что ставка китайцев на совместные предприятия была верной. Они освоили технологии производства, переняли конструкторский опыт и уже научились делать автомобили. Осталось ещё немного поднажать и наименование "китайский автомобиль" перестанет вызывать негатив и подозрение!
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В фильме "без тормозов" похожий логотип был)