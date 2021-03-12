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Как Porsche и Mercedes-Benz пытались впарить китайцам проект народного автомобиля

Как Porsche и Mercedes-Benz пытались впарить китайцам проект народного автомобиля (8 фото)

Автор:
12 марта 2021 08:32
Сообщество : Автомир
Метки: Mercedes   mercedes-benz   porsche   авто   автомир   автомобили   
520
8
Слово "впарить" здесь, конечно, неуместно. Партия и Правительство Китая, озабоченное благосостоянием своего народа, обратилось к нескольким крупнейшим автопроизводителям с предложением разработать "народный китайский автомобиль", этакий коммунистический Vokswagen. Проект, задуманный в 1994 году, предполагал разработку прототипа и выпуск к 2000 году миллиона автомобилей!
Знающие толк в "народных" автомобилях инженеры Porsche "засучили рукава". Уже через 4 месяца был готов странного вида прототип C88...
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Метки: Mercedes   mercedes-benz   porsche   авто   автомир   автомобили   
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4  комментария
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3k
Петр 55 минут назад
88000 юаней ныне это почти лям. (996160 рублей).
В фильме "без тормозов" похожий логотип был)
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4k
TirAn 11 минут назад
Китайские машинки и сейчас вполне симпатичные
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5k
Дмитрий Горчилин Полчаса назад
Машина очень даже симпатичная.
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864
Dwarf61 Час назад
В порше собрали логан!
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