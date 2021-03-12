В Porsche до того, как они поймали курицу, несущую золотые яйца, в виде кроссовера Cayenne и седана Panamera, не гнушались заказами со стороны. Деньги, как говорится, не пахнут! Руки немецких инженеров коснулись Seat Ibiza, Skoda Favorit дофольксвагеновской эпохи, ну и, конечно, нашей родной Лады ВАЗ-2108 - и это только самые известные примеры!



Прототип показали на Пекинском автосалоне 1994 года, представитель Porsche выучил речь на китайском языке... Получился компактный и легкий (менее тонны) седан с 1,1-литровым четырехцилиндровым моторчиком мощностью 48 - 68 лошадиных сил и пятиступенчатой механикой. К сожалению, не знаю с какой стороны были ведущие колеса. Рискну предположить, что передний, хотя задний явно дешевле. Разгонялся недо-Porsche до 145 - 160 км/ч, зато расходовал менее 6 литров топлива на 100 км! Для скромных китайских семей отличное качество.