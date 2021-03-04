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Так уж вышло, что грузовые фургоны стали одной из самых популярных заготовок для постройки домов на колёсах. Традиция эта уходит корнями в прошлое, из которого нам передает привет вот этот Mercedes-Benz L319D.
Эта машина сама по себе редкая в наши дни, в версии же кемпера и вовсе уникальна. Впрочем, жилым этот Мерс был не всегда.
Изначально он сошел с конвейера в виде обычного цельнометаллического грузового фургона, в далёком 1962 году, и, по легенде, трудился в первозданном виде до середины семидесятых.
Изначально он сошел с конвейера в виде обычного цельнометаллического грузового фургона, в далёком 1962 году, и, по легенде, трудился в первозданном виде до середины семидесятых.
Приобретя за скромные деньги устаревший Мерседес, очередной его владелец решил превратить его в удобный кемпер, пригодный как для путешествий по Европе, так и для недолгих поездок выходного дня на ближайшее озеро.
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Распашные задние двери не стали заваривать, но через них в салон попасть нельзя, они служат для доступа к вместительному багажнику под полом, а сама задняя часть машины отведена под зону отдыха. Здесь есть столик и два дивана, всё это трансформируется в большую кровать для сна.
А так он выглядит снаружи
В стареньком кемпере нет климат-контроля, поэтому такое решение актуально во всех смыслах, и вентиляцию даёт дополнительную, и пространство над головой увеличивает.
В салоне есть газовый обогреватель, доступ к системе управления им через этот люк снаружи.
Кухня здесь же рядышком. Место ограничено, поэтому отдельного отсека удостоился лишь санузел, и еще есть небольшой гардероб. Переносную газовую плиту удобно использовать и за пределами кемпера.
Кухня здесь же рядышком. Место ограничено, поэтому отдельного отсека удостоился лишь санузел, и еще есть небольшой гардероб. Переносную газовую плиту удобно использовать и за пределами кемпера.
Здесь, кстати, есть и холодильник, ему уже 40 лет, но всё еще работает. Для воды есть бак из нержавейки, установлен под машиной.
В отделке интерьера использован шпон, велюр и другие добротные натуральные материалы, поэтому даже спустя почти пол века, всё это приятно выглядит и создает уют. Эдакий тёплый ламповый дедушкин автодом.
На спидометре чуть больше 15 тыс. километров, но по какому это кругу – никто не знает, ведь попутешествовал кемпер изрядно, сменив нескольких владельцев из разных стран Западной Европы он, в конце концов, оказался в США.
Уверен, еще не одну сотню тысяч миль намотает он на свой кардан.
Уверен, еще не одну сотню тысяч миль намотает он на свой кардан.
Атмосферный дизель объемом 1.8 литра надёжен и неприхотлив, механическая четырёхскоростная коробка, кажется, тоже еще родная, в ней лишь подшипники меняли.
Кажется, здесь бессильно само время, и с возрастом машина будет приобретать дополнительную ценность, сохраняя дух прекрасной эпохи, когда вещи были качественными, делались на века, и никто никуда не спешил.
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