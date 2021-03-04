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Кухня, спальня и санузел: старый Mercedes-Benz превратили в уютный автодом

Кухня, спальня и санузел: старый Mercedes-Benz превратили в уютный автодом (20 фото)

Автор:
04 марта 2021 09:36
Сообщество : Автомир
Метки: Mercedes   mercedes-benz   авто   автодом   автомир   автомобили   дом на колесах   фургон   
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Так уж вышло, что грузовые фургоны стали одной из самых популярных заготовок для постройки домов на колёсах. Традиция эта уходит корнями в прошлое, из которого нам передает привет вот этот Mercedes-Benz L319D.
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Метки: Mercedes   mercedes-benz   авто   автодом   автомир   автомобили   дом на колесах   фургон   
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