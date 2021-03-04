Эта машина сама по себе редкая в наши дни, в версии же кемпера и вовсе уникальна. Впрочем, жилым этот Мерс был не всегда.



Изначально он сошел с конвейера в виде обычного цельнометаллического грузового фургона, в далёком 1962 году, и, по легенде, трудился в первозданном виде до середины семидесятых.