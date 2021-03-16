Однако, это совсем не конец истории. Компания Arthur Bechtel Classic Motors из Германии, строит копии "Красной свиньи" для всех желающих. И пусть производительность реплики несколько уступает оригиналу, дух культового автомобиля она передает прекрасно. Новая "свинка" строится на базе модели 300 SEL 6.3 1967-1971 годов и развивает 250 л.с., коробку передач можно выбрать как автоматическую, так и механическую. По части подвески заказчик может выбрать как бескомпромиссную гоночную, так и комфортную пневматическую - как говорится, любой каприз за Ваши деньги. Кузов получает расширители арок, цвет кузова и спонсорские наклейки в соответствии с оригинальной спецификацией. Как бы это странно не выглядело, сохраняются задние кресла, но каркас безопасности и крепления гоночных ремней безопасности не позволят ими воспользоваться...