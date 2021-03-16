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Сегодня AMG является официальным гоночным подразделением Mercedes-Benz и производителем экстремальных модификаций автомобилей с трехлучевой звездой на капоте, а вот в 1970-е годы компания из Аффальтербаха была лишь скромным тюнинг-ателье. Стремясь вывести компанию на новый уровень, Ханс Вернер Ауфрехт и Эрхард Мельхер в 1971 году решили построить собственный гоночный автомобиль!
Взяв за основу представительский седан Mercedes-Benz 300 SEL с 6,3-литровым восьмицилиндровым двигателем, немцы построили сумасшедший гоночный автомобиль, положивший начало легенде, под названием AMG!
Двигатель был расточен до 6,8 литров - мощность составила внушительные 400 лошадиных сил, а автоматическая коробка передач уступила место "механике". Крупный автомобиль был серьезно облегчен, за счет демонтажа ненужных деталей и замены дверей на алюминиевые. Более широкие гоночные шины потребовали установки расширителей арок, появился каркас безопасности и гоночные ковши. Наконец, кузов выкрасили в ярко-красный цвет.
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Во время дебюта на марафоне "24 часа Спа" 1971 года в Бельгии автомобиль получил культовое прозвище "Красная свинья". Достаточно крупный автомобиль, смотревшийся на гоночной трассе скорее не как свинья, а как слон в посудной лавке, одержал победу в своем классе. Успех был грандиозный, ателье AMG укрепило репутацию и занялось расширением бизнеса в сфере тюнинга дорожных автомобилей и производства гоночных двигателей для соревнований мирового уровня. Это был тот самый "волшебный пендель", обеспечивший AMG скачек к мировой славе!
К сожалению, гоночный век самой "Красной свиньи" оказался коротким. В Хоккенхайме автомобиль был серьезно поврежден, а последний раз участвовал в гонках в 1972 году на Нюрбургринге, где не смог финишировать. Ни о каком сохранении автомобиля для истории тогда никто не думал, поэтому его продали французскому аэрокосмическому концерну Matra. Mercedes был переделан для испытания авиационных шин: его удлинили и установили механизм шасси, опускающий колесо на землю через люк в полу "Красной свиньи", но это был уже другой автомобиль... По слухам, машина была утилизирована в 1990-х годах.
Однако, это совсем не конец истории. Компания Arthur Bechtel Classic Motors из Германии, строит копии "Красной свиньи" для всех желающих. И пусть производительность реплики несколько уступает оригиналу, дух культового автомобиля она передает прекрасно. Новая "свинка" строится на базе модели 300 SEL 6.3 1967-1971 годов и развивает 250 л.с., коробку передач можно выбрать как автоматическую, так и механическую. По части подвески заказчик может выбрать как бескомпромиссную гоночную, так и комфортную пневматическую - как говорится, любой каприз за Ваши деньги. Кузов получает расширители арок, цвет кузова и спонсорские наклейки в соответствии с оригинальной спецификацией. Как бы это странно не выглядело, сохраняются задние кресла, но каркас безопасности и крепления гоночных ремней безопасности не позволят ими воспользоваться...
Первая копия "Красной свиньи" была построена по заказу из Кореи, а в последствии спрос вырос до такой степени, что ежегодно собирается до пяти экземпляров. На работы по каждой машине уходит около 9 месяцев и стоит это удовольствие от 400 000 долларов. Примечательно, что первый экземпляр был продан за 520 000 долларов на аукционе RM Sotheby's в Париже в 2020 году.
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