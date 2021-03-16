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В Германии собирают реплики легендарной «Красной свиньи» Mercedes-Benz 300 SEL 6.3 AMG

В Германии собирают реплики легендарной «Красной свиньи» Mercedes-Benz 300 SEL 6.3 AMG (13 фото)

Автор:
16 марта 2021 08:28
Сообщество : Автомир
Метки: Mercedes   amg   mercedes-benz   авто   автомир   автомобили   автоспорт   реплика   
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Сегодня AMG является официальным гоночным подразделением Mercedes-Benz и производителем экстремальных модификаций автомобилей с трехлучевой звездой на капоте, а вот в 1970-е годы компания из Аффальтербаха была лишь скромным тюнинг-ателье. Стремясь вывести компанию на новый уровень, Ханс Вернер Ауфрехт и Эрхард Мельхер в 1971 году решили построить собственный гоночный автомобиль!
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Метки: Mercedes   amg   mercedes-benz   авто   автомир   автомобили   автоспорт   реплика   
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