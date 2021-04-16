Встреча пожилого пешехода и быдло-самца на тротуаре

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В Мурине на Воронцовском бульваре молодой мужчина отстаивал право свой спутницы на проезд по тротуару и требовал, чтобы дедушка-пешеход отошел.
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Это я про мужиков вокруг
Деду респект,настоящий мужик!