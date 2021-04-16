FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Автомир 7748 постов • 716 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
Встреча пожилого пешехода и быдло-самца на тротуаре

Встреча пожилого пешехода и быдло-самца на тротуаре (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 апреля 2021 13:40
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автохам   быдло   видео   езда по тротуару   пешеход   
388
1
1
В Мурине на Воронцовском бульваре молодой мужчина отстаивал право свой спутницы на проезд по тротуару и требовал, чтобы дедушка-пешеход отошел.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: авто   автохам   быдло   видео   езда по тротуару   пешеход   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Александр Полчаса назад
Хотел бы я посмотреть в какую задницу засунул бы голову этот быдлан, если бы к пожилому человеку подошел бы двухметровый детинушка и спросил: "Какие проблемы, папа?". Скотов с их сучками надо лечить. По.е.бл.усногином. Ударными дозами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
15k
Пумба 52 секунды назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Alex 14 минут назад
Фу, вот мудак!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
KOSTELLO 14 минут назад
А все стоят и смотрят.
Это я про мужиков вокруг
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
kalinser 23 минуты назад
Животное!
Деду респект,настоящий мужик!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Участницы ню-фотосессии рассказали о мучениях в дубайской тюрьме (2 фото + видео) Участницы ню-фотосессии рассказали о мучениях в дубайской тюрьме (2 фото + видео) Когда терпение лопнуло! В Казани отец ребенка-инвалида разбил лобовое стекло машины, перекрывшей выход Когда терпение лопнуло! В Казани отец ребенка-инвалида разбил лобовое стекло машины, перекрывшей... На пенсионера с пистолетом! Дорожный конфликт со стрельбой из Иваново На пенсионера с пистолетом! Дорожный конфликт со стрельбой из Иваново Полицейский-верблюд: в Евпатории страж порядка отреагировал на замечание плевком Полицейский-верблюд: в Евпатории страж порядка отреагировал на замечание плевком В Туве участники свадебного кортежа грубо нарушали ПДД и устроили лобовое столкновение В Туве участники свадебного кортежа грубо нарушали ПДД и устроили лобовое столкновение Суровый маршрутчик: в Астрахани накажут мужчину, который избил молодого водителя Суровый маршрутчик: в Астрахани накажут мужчину, который избил молодого водителя
Vossen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

672747



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
50 редких исторических фотографий, которые врезаются в память
4
134
50 редких исторических фотографий, которые врезаются в память
25 шокирующих и удивительных явлений природы
1
26
25 шокирующих и удивительных явлений природы
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Аномальные зоны Павлодара
0
3
Аномальные зоны Павлодара
Kawasaki Ninja ZX900 — главный мотоцикл Тома Круза
0
2
Kawasaki Ninja ZX900 — главный мотоцикл Тома Круза
Участницы ню-фотосессии рассказали о мучениях в дубайской тюрьме (2 фото + видео)
Участницы ню-фотосессии рассказали о мучениях в дубайской тюрьме (2 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Веганы - само зло, кушайте мясо
0
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#история#люди#кино#природа#СССР#в мире#прикольные#криминал
#фото#Россия#дтп#животные#приколы#интересное#авто аварии#автомобили#дети#позитив
#прикол#подборка#картинки#сша#факты#аварии#автомир#истории#забавно#сатира

На что жалуетесь?

Вернуться