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Авария дня. В Брянской области водитель BMW завалил мусоровоз

Авария дня. В Брянской области водитель BMW завалил мусоровоз (3 фото + 2 видео)

Автор:
30 сентября 2020 11:55
Сообщество : Аварии
Метки: bmw   авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   
1724
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В городе Стародуб Брянской области водитель автомобиля BMW на огоромной скорости двигался по встречной полосе, не смотря на сплошную линию, и столкнулся с поворачивающим мусоровозом МАЗ. В результате аварии тяжеловоз перевернулся.
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Метки: bmw   авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   
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25  комментариев
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2k
Денис Колосов 3 часа назад
Жалко мусоровоз-((
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Ertin Минуту назад
Мозг не пострадал?
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3k
DKF Полчаса назад
На самом интересном месте!
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100
Алексей Гулевич 44 минуты назад
БМВ обязан его ЗАБРАТЬ на работу манекеном по краштестам , и всех "аналогов", кто подвергает жизни мирных граждан ... (уёпок)
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22k
Григорий 57 минут назад
Пьяный, с отнятыми правами, с превышением, через сплошную... Даже не могу представить набор больше этого. БМВ реально превращает людей в тупых и самодовольных идиотов.
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5k
Feldkurat_Katc Час назад
БМВ и Минск - это как приговор.
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5k
Feldkurat_Katc Час назад
Мицык
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958
Murych 2 часа назад
Как эта сука не сдохла?
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3k
Sanar 2 часа назад
@Cornho а чего ты в таких постах отмалчиваешься япофоб питерский?
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2k
Cowabunga Sanar Час назад
Некогда ему, на маршрутку опаздывает.
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221
jojoh 3 часа назад
Жаль не уничтожился, меньше бы таких ящеров на дороге .
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4k
Станислав 3 часа назад
Херасе бэха крепкая, водятел даже жив остался.
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3k
ayekaramba Станислав 2 часа назад
E39, 4 звезды по NCAP, весьма безопасная машина.
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1k
aklinks Станислав 20 минут назад
у нас такая же трамвай перевернула, все живы в ней остались
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7k
Лещ 3 часа назад
Водителю мусоровоза тоже не мешало бы в зеркало смотреть перед поворотом налево, во избежании всяких проблем......
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221
jojoh Лещ 3 часа назад
ему [мат], зачем смотреть? там сплошная, только долбоящеры так летают.
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7k
Лещ jojoh 2 часа назад
На дороге всегда надо смотреть внимательно во все стороны, пригодится в дальнейшем этот навык
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100
Алексей Гулевич jojoh 48 минут назад
боюсь, если бы и посмотрел в зеркало, то может и не увидел этого "космонавта", т.к. с момента просмотра и до момента этой ракеты ещё было время
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3k
кот базилий 3 часа назад
Почему не сдох, опять ведь ездить будет.
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5k
Вася кот базилий 2 часа назад
после такого вряд ли
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5k
Feldkurat_Katc кот базилий Час назад
На чем? На том, что осталось?
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866
мега гон 3 часа назад
отсутствие мозга это беда! жаль что бмвшник выжил, просто гребаный М удак!
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377
piharev1 3 часа назад
ну еще бы БМВ и не завалил, на.х. ее тогда покупать
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166
чокнутый 3 часа назад
опять бмв
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856
Шурман 3 часа назад
39тка выдержала краш тест , Мюнхен должен быть доволен :)
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