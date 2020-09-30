В городе Стародуб Брянской области водитель автомобиля BMW на огоромной скорости двигался по встречной полосе, не смотря на сплошную линию, и столкнулся с поворачивающим мусоровозом МАЗ. В результате аварии тяжеловоз перевернулся.
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«Водитель мусоровоза ехал по центральной улице города, следуя по своему привычному рабочему маршруту. Двигался по улице Ленина, и, когда стал поворачивать налево, в его боковую заднюю часть на большой скорости въехала BMW. Удар был такой силы, что мусоровоз опрокинулся набок. Водители двух автотранспортных средств с различными травмами были доставлены в больницу. Виновник аварии – водитель BMW, по данным из достоверных источников, был лишен прав, нов этот день находился за рулем и в нетрезвом виде ехал с превышением скорости», – говорится в сообщении компании.
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