«Водитель мусоровоза ехал по центральной улице города, следуя по своему привычному рабочему маршруту. Двигался по улице Ленина, и, когда стал поворачивать налево, в его боковую заднюю часть на большой скорости въехала BMW. Удар был такой силы, что мусоровоз опрокинулся набок. Водители двух автотранспортных средств с различными травмами были доставлены в больницу. Виновник аварии – водитель BMW, по данным из достоверных источников, был лишен прав, нов этот день находился за рулем и в нетрезвом виде ехал с превышением скорости», – говорится в сообщении компании.